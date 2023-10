Parler deux langues n’étend pas seulement votre capacité à communiquer à l’échelle mondiale. Cela peut vous rendre plus rationnel, améliorer vos capacités de prise de décision et stimuler votre mémoire, explique un professeur de psychologie à l’Université de Chicago. David Gallo. “Avoir une expérience de vie en matière de changement de langue exerce votre cerveau d’une manière que les monolingues ne peuvent pas obtenir”, a déclaré Gallo, directeur du laboratoire de recherche sur la mémoire de l’UChicago, à CNBC Make It. “Les monolingues ne deviennent pas aussi riches [mental] connexions et la capacité d’activer et de désactiver différents états mentaux. Les travaux actuels de Gallo se concentrent sur la manière dont le fait de parler plusieurs langues peut affecter votre cognition. Avec un collègue professeur de psychologie à l’UChicago Boaz Keysaril a découvert quelque chose de potentiellement contre-intuitif : lorsque vous traitez des informations dans votre langue secondaire, vous prenez des décisions plus rationnelles et logiques. Ne manquez pas : Millionnaire autodidacte : les « personnes qui réussissent le mieux » pratiquent cette compétence ; cela nécessite du « défi » et de la « belligérance » Cette constatation s’applique également à Esprit critique et mémoire, qui sont toutes deux des compétences cruciales dans la vie et sur le lieu de travail. La pensée critique, par exemple, est l’une des trois principales qualités recherchées par les employeurs mais qui manquent aux candidats, selon des données récentes de ZipRecruiter. La sagesse conventionnelle dit que vous pourriez avoir du mal à prendre des décisions dans une langue où vous avez moins d’expérience et de vocabulaire. Voici pourquoi cela fonctionne quand même, selon Gallo.

Votre langue seconde présente un raccourci cérébral

Parler dans votre langue maternelle est facile – et cela peut endormir votre cerveau et le rendre moins capable de traiter les informations de manière objective, explique Gallo. Vos émotions commencent à entraver votre rationalité, accélérant votre prise de décision mais vous rendant plus sujet aux erreurs, dit Gallo. Lorsque cela se produit, vous êtes coincé dans un état d’esprit que Gallo appelle « cognition chaude », également connu sous le nom de « cognition chaude », “Pensée Système 1.” Gallo compare l’état d’esprit opposé – la cognition froide ou la pensée du Système 2 – au personnage de Spock dans “Star Trek”. “Il coupe toutes ses émotions pour essayer d’être aussi logique et analytique que possible”, explique Gallo. Un tel état d’esprit vous rend plus stratégique, plus réfléchi et plus prudent, ce qui entraîne moins d’erreurs, dit-il, même si cela signifie que vous prendrez plus de temps à prendre des décisions. “Lorsque vous réfléchissez dans votre langue seconde, vous êtes très analytique et attentif aux caractéristiques superficielles de l’information”, explique-t-il. “Et cela, à son tour, pourrait vous mettre dans cet état d’esprit où vous êtes plus logique et rationnel lorsque vous abordez les tâches de prise de décision.” Les deux mentalités sont utiles. Vous avez besoin d’une cognition chaude pour prendre des décisions rapides en une fraction de seconde, et la cognition froide s’avère utile en période de crise ou de risque. Le problème : il peut être difficile de forcer votre cerveau à penser de manière rationnelle lorsque les émotions sont fortes. L’utilisation de votre deuxième langue constitue un raccourci rapide vers le “mode Spock”, explique Gallo.

Cela peut vous aider à éviter les faux souvenirs et la désinformation

Les avantages d’une langue seconde vont au-delà de la pensée analytique, explique Gallo. Les gens sont plus sensibles à la désinformation et aux faux souvenirs (se souvenir de quelque chose de manière inexacte ou de quelque chose qui ne s’est jamais produit) lorsqu’ils pensent dans leur langue maternelle, Les recherches de Gallo et Keysar trouvé en juillet. L’effet a été si fort que la capacité de parler dans une langue étrangère a “complètement éliminé” les faux souvenirs, explique Gallo. La découverte s’articule autour d’un concept psychologique appelé « surveillance de la mémoire », qui permet à votre cerveau de déterminer si un souvenir s’est réellement produit ou si votre cerveau l’a inventé. La mémoire est quelque peu malléable: Vos sentiments lors d’un événement peuvent modifier la façon dont vous vous en souvenez par la suite, par exemple. “Ce n’est pas seulement que vous êtes mieux à même de surveiller votre mémoire [when using your second language] mais il semble que vous soyez tellement analytique que vous n’êtes même plus dupe de cette désinformation”, déclare Gallo. Parler plusieurs langues peut également améliorer la communication sur le lieu de travail, augmenter la productivité et améliorer la concentrationsuggère un Enquête 2019 de la société de logiciels linguistiques Rosetta Stone.

Comment exploiter le raccourci le plus efficacement possible