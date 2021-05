Pensées suicidaires? Voici ce qu’il faut faire et comment aider

Dans la plupart des cas de suicide, obtenir de l’aide en temps opportun semble être l’un des plus grands défis. Le suicide est certainement évitable et certainement perceptible. Si vous pensez que vous vous sentez triste la plupart des choses la plupart du temps, il est temps de demander l’aide d’un professionnel. La dépression, l’anxiété et les tendances suicidaires sont toutes traitables, mais demander l’aide de professionnels est la première étape vers la guérison des problèmes de santé mentale.

News18 a contacté plusieurs psychiatres professionnels pour trouver des réponses aux questions fréquemment posées concernant les problèmes mentaux rencontrés par les personnes ayant des tendances suicidaires. N’oubliez pas que nous sommes tous ensemble dans ce domaine. Voici quelques questions courantes que les personnes qui ont ou vivent avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale se posent souvent.

[q]Comment savoir si ce que vous vivez est une détresse mentale?[/q]

[ans]Ne pas avoir envie de se réveiller le matin, penser constamment que se réveiller ou faire des activités n’a ni sens ni valeur. Avoir le sentiment constant que vous n’avez pas d’importance. Les sentiments de tristesse ou d’anxiété prolongés sans issue sont tous des signes de détresse mentale. Si vous ressentez l’une de ces choses, demandez immédiatement de l’aide.[/ans]

[q]Quels sont les symptômes courants de la tendance suicidaire?[/q]

[ans]Bien que la tendance suicidaire ne se manifeste pas toujours à des degrés élevés, des signes existent toujours si l’on est observateur. L’un des moyens les plus courants de détecter les tendances suicidaires est d’observer si les gens agissent hors de leur caractère ou se comportent de manière très différente. Par exemple, si une personne que vous savez être très joyeuse et enjouée commence soudainement à agir maussade pendant de longues périodes de temps, commence à changer ses habitudes biologiques de sommeil et d’alimentation, commence à parler ou à communiquer moins et à ruminer plus ou à devenir de plus en plus inattentive ou inaccessible. , ceux-ci peuvent être des signes de tendances suicidaires. [/ans]

[q]Comment aider une personne à tendance suicidaire?[/q]

[ans]La recherche d’une aide professionnelle est l’une des premières pistes d’action face à une personne qui connaît ou présente des tendances suicidaires. Vous pouvez le faire en appelant l’une des myriades de numéros d’assistance en santé mentale disponibles et en leur décrivant l’état de la personne. Vous pouvez même appeler la ligne d’assistance générale de santé du gouvernement de l’Inde au 104 où les autorités peuvent transférer en interne l’appel à des professionnels formés en cas d’urgence. Ensuite, essayez de calmer la victime et faites-la parler. Assurez-les que vous êtes avec eux et qu’ils ne sont pas seuls et que tout problème peut être résolu ensemble. Continuez à réconforter la personne de toutes les manières possibles jusqu’à ce que l’aide arrive.[/ans]

[q]Comment identifier les tendances suicidaires en entendant les gens parler[/q]

[ans]«J’aurais aimé être mort», «Tous mes problèmes et ceux de ma famille seront résolus si je suis mort.» Bien que ces déclarations puissent paraître généralistes ou dramatiques, ce sont souvent des pensées auxquelles sont confrontées les personnes à tendance suicidaire. bien être des indicateurs de pensées suicidaires.De plus, les cas graves d’anxiété, de dépression ou d’autres troubles mentaux peuvent également conduire au suicide s’ils ne sont pas traités.[/ans]

[q]Est-il vrai que ceux qui parlent constamment de mourir bluffent?[/q]

[ans]Certainement pas. C’est un mythe que les gens qui parlent de mettre fin à leur vie bluffent toujours comme les psychiatres disent le contraire. Les gens qui parlent à plusieurs reprises de mettre fin à leur vie sont en fait ceux qui nourriraient la pensée pendant longtemps en eux. Par conséquent, aucun signe ne doit être ignoré. Des médicaments légers associés à des conseils peuvent souvent aider à sauver une vie. [/ans]

Nous avons organisé une liste de lignes d’assistance à travers l’Inde à rechercher en cas de détresse mentale, de pensées suicidaires, d’anxiété ou de dépression. Veuillez noter que toutes ces lignes d’assistance promettent l’anonymat et sont vérifiées. Alors n’hésitez pas à les joindre.

NIMHANS

L’Institut national de la santé mentale et des neuro-sciences (NIMHANS) Bengaluru offre un soutien psychologique gratuit et des services de santé mentale aux personnes souffrant de stress, d’anxiété, d’inconfort émotionnel dû à une pandémie et à la peur de toute nature. La ligne d’assistance est ouverte 24h / 24 et 7j / 7 et des professionnels, psychiatres et psychologues bien formés sont disponibles à tout moment de la journée sur un simple appel. Vous pouvez les appeler au 080-46110007 ou visiter nimhans.ac.in/pssmhs-helpline.

J’appelle

Les bénévoles formés à iCall parlent anglais et hindi. On peut les joindre par appel du lundi au samedi entre 8 h et 22 h.

Vous pouvez les joindre au 9152987821 ou visiter http://icallhelpline.org/.

SUMAITRI

Sumaitri est un centre d’intervention en cas de crise pour les personnes qui se sentent déprimées ou qui ont des pensées suicidaires. Des bénévoles formés mènent des conseils téléphoniques tous les jours de la semaine de 14h à 18h30. Vous pouvez les appeler au 011-23389090 / 9315767849 ou visiter sumaitri.net.

SNEHA

Cette organisation offre un soutien émotionnel aux personnes en détresse ou suicidaires. Leurs services sont disponibles entre 10 h et 22 h tous les jours. Le centre étend également son assistance par courrier. Vous pouvez les appeler au 044-24640050, 044-2464006 ou visiter snehaindia.org/new.

LIGNE D’ASSISTANCE FORTIS STRESS

La ligne d’assistance est gérée par le groupe d’hôpitaux Fortis et est disponible 24h / 24 et 7j / 7 dans plus de 15 langues. En plus de fournir une consultation téléphonique, ils aident également avec les diagnostics préliminaires des maladies et guident les patients vers des soins médicaux appropriés si et quand cela est nécessaire. Vous pouvez appeler la ligne d’assistance au +91 8376804102.

