Pensées sombres pour l’âge sombre à venir

Préparer l’avenir occupe mon esprit. Cela devrait aussi remplir votre esprit.

Ma vision du futur est sombre, la couleur de l’encre la plus noire. S’il en était autrement, je n’écrirais pas une chronique sur la préparation – je serais en train d’acheter un auvent en verre Art Nouveau pour m’asseoir au-dessus de ma porte d’entrée.

Mais maintenant, je pense qu’il est inutile de s’abriter de la forte pluie qui s’abat sur nous tous. Et le verre se brise lorsque des branches d’arbres tombent dessus. Je pense à un arrangement de toile gréée en jerry, ou peut-être un parasol.

Les propriétaires modernes ne veulent pas puiser dans le fonds de la pompe à chaleur, ni dans le fonds de la borne de recharge d’une future voiture électrique, ni dans les ustensiles de cuisine spéciaux dont ils auront besoin lorsqu’ils remplaceront leur cuisinière à gaz par un modèle à induction. L’avenir est à venir, et il est à la recherche de points faibles personnels.

Les copropriétaires doivent faire attention. Apparemment, les fonds de réserve de copropriété de l’Ontario, qu’un conseil intelligent met de côté pour les réparations et les coûts imprévus dans un délai de 30 ans, sont risibles. Un récent article du Globe a expliqué à la fois la détérioration des bâtiments et la nature humaine, affirmant que les coûts d’entretien et de réparation sont minimes pendant les 20 premières années, puis augmentent en flèche.

Les bâtiments sont comme les humains : ils vieillissent très lentement, puis tout d’un coup.

Les propriétaires qui se sont habitués à des factures de réparation minimales hurleront lorsque le conseil d’administration aura soudainement besoin de millions pour réparer les ascenseurs, remplacer les pompes afin que l’eau puisse atteindre les étages supérieurs, remplacer ces immenses fenêtres en verre depuis longtemps – ou même, faire une pause, réparer le béton.

C’est la détérioration du béton qui a aplati la tour de copropriété de Surfside, en Floride, comme une crêpe après que les habitants, dont beaucoup sont morts horriblement cette nuit-là, se sont enflammés lorsqu’on leur a demandé de débourser d’importantes sommes reportées pour consolider le bâtiment.

Puis-je dire que ma croyance à long terme selon laquelle la location est la meilleure option semble rayonnante en ce moment. La location vous offre une échappatoire. Les rats en ont. En ces temps sombres, les rats sont votre animal modèle.

Les locataires de logements communautaires de Toronto à Swansea Mews ne veulent pas quitter leurs appartements, même si un locataire a été gravement blessé après l’effondrement d’un plafond en béton. Ils vivent bien avec des poteaux métalliques soutenant les plafonds partout dans des appartements douteux.

Compréhensible, mais je ne suis pas sûr. La Toronto Community Housing Corporation aurait dû réparer le béton défectueux il y a des décennies. Différer les réparations n’est pas bon. Du béton qui frappe le crâne humain, pas bon non plus.

Dans « Dark Age Ahead », Jane Jacobs a écrit sur le déclin : les gens choisissent d’acheter plutôt que de budgétiser ; les universités offrant des diplômes plutôt qu’une solide éducation ; faire de l’économie spéculative une science plutôt que la vraie science ; et choisir un étalement urbain bon marché et rapide et des tours de condos en verre au-dessus de la terre, de l’eau et de l’air.

Nous ne préparions pas l’avenir.

Lors d’une journée portes ouvertes récemment, j’ai vu des choses étranges. Pourquoi y avait-il une douche dans le salon ? Pourquoi pas de pompe à chaleur ? Pourquoi installer des baies vitrées qui ne peuvent pas s’ouvrir pour une brise ou accueillir un climatiseur ? Pourquoi monter un escalier presque vertical et se plier en deux pour entrer dans une chambre mansardée ? Le prix était de 1,8 million de dollars.

La maison était en train d’être retournée, ce qui signifie que l’agent immobilier/propriétaire avait fait une rénovation rapide et bon marché sans penser à la vie difficile qui allait être vécue dans ces murs. Le flipper se vendait juste au moment où le marché s’effondrait ; personne ne veut une maison précipitée maintenant.

Il se vendra sous demande à moins qu’un acheteur (espérons-le très court) envisage de louer le rez-de-chaussée et de dormir dans le grenier, tout en cuisinant et en mangeant dans l’appartement du sous-sol avec sa porte extérieure. La maison conviendrait très bien à un couple aigri qui divorce.

J’espère que les gouvernements municipaux et fédéral prévoient une réinitialisation – je ne peux pas imaginer que le premier ministre Doug Ford comprenne la douleur future qui sous-tend cela – qui nous aide à nous préparer aux temps sombres. Dites-nous ce que nous devrions acheter maintenant et économiser pour plus tard.

Y a-t-il un rabais pour la peinture de toit blanche réfléchissante? Quels arbres dois-je planter ? Pourquoi les bulletins météo sont-ils si mauvais ? Je dois m’allonger maintenant. Chambre noire, âge sombre.

