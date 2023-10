Inscrivez-vous à la newsletter Stress, But Less de CNN. Notre guide de pleine conscience en six parties vous informera et vous inspirera pour réduire le stress tout en apprenant à l’exploiter..





Avez-vous déjà fait une randonnée avec votre partenaire lorsque vous imaginez soudainement le pousser du haut d’une falaise ? Ou alors, en rentrant du travail, vous ne pouvez pas vous débarrasser du sentiment d’avoir heurté quelqu’un avec votre voiture sans vous en rendre compte ? Et si aimer l’eau de Cologne de votre collègue et vous inquiéter doit signifier que vous n’aimez pas votre mari ?

Il s’agit de pensées intrusives, qui sont « des pensées répétitives et indésirables qui peuvent apparemment surgir de nulle part », a déclaré le Dr Sue Varma, psychiatre basée dans l’État de New York et auteur du prochain livre «Optimisme pratique : l’art, la science et la pratique du bien-être exceptionnel.»

Les pensées intrusives peuvent concerner n’importe quoi, mais souvent le contenu est violent, sexuellement inapproprié, dérangeant ou en opposition avec les valeurs ou le caractère de la personne, provoquant chez la personne qui les ressent une grande anxiété, un dégoût ou une détresse, selon les experts.

Quelle que soit la nature du contenu, sa cible est souvent ce qui intéresse le plus les gens, a déclaré Stephanie Woodrow, directrice clinique du National Anxiety and OCD Treatment Center à Washington, DC.

La plupart des gens ont des pensées intrusives, mais pour beaucoup, elles surviennent occasionnellement et sont au pire gênantes, selon les experts. Ils peuvent être plus graves pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale – un groupe plus susceptible de croire que la pensée est vraie ou pertinente, a déclaré Woodrow.

Des pensées intrusives sont souvent observées chez les personnes atteintes trouble obsessionnel compulsiftrouble de stress post-traumatique, troubles de l’alimentation, anxiété ou la dépression, selon les experts.

Les experts ne sont pas sûrs de la cause de ces pensées, mais ils peuvent surgir davantage pendant les périodes de stress en raison d’un besoin de certitude ou de contrôle sur son environnement, a déclaré Varma.

Mais il existe des traitements qui peuvent aider.

En plus d’écraser quelqu’un ou de pousser votre partenaire du haut d’une falaise, d’autres pensées violentes et intrusives incluent le fait de vouloir faire du mal à votre nouveau-né ou de vous imaginer perdre le contrôle et vous poignarder avec un couteau de cuisine.

Quelqu’un qui aime les enfants peut se demander s’il est pédophile. « Cela peut être de voir un enfant et de se dire : « Oh, elle est vraiment mignonne. Attendez, est-ce que je pensais qu’elle était adorable, ou étais-je attiré par elle ?'”, a déclaré Woodrow.

Il existe également des pensées incestueuses et intrusives. « Vous passez du temps avec votre grand-mère et vous pensez : « Et si j’avais des relations sexuelles avec ma grand-mère ? » », a déclaré Jon Abramowitz, professeur de psychologie à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Une personne dotée d’une forte boussole morale peut avoir des pensées extrêmes concernant la discrimination à son insu à l’égard de personnes, par exemple si elle a utilisé une insulte raciste dans un e-mail professionnel.

D’autres peuvent craindre d’avoir quelque chose sur la main qui les rendra malades, ainsi que tout le monde.

Selon les experts, des pensées intrusives et dérangeantes peuvent conduire à une honte intense, à un embarras, à une culpabilité, à une dépression et à une anxiété ou à une peur quant à son caractère ou à ce qu’il pourrait faire. Pour calmer cette anxiété et éviter de nuire aux autres, certaines personnes peuvent se tourner vers des comportements physiques ou mentaux appelés compulsions, a déclaré Woodrow.

“Ce qu’ils apprennent eux-mêmes, c’est que les compulsions sont nécessaires pour se soulager de leur détresse, et cela crée le cycle du TOC”, a-t-elle ajouté.

Une personne ayant des pensées intrusives de délit de fuite, par exemple, peut conclure qu’elle ne devrait pas conduire, ou faire le tour du pâté de maisons à plusieurs reprises pour s’assurer qu’elle n’a fait de mal à personne. Les pensées incestueuses et intrusives peuvent amener une personne à cesser de rendre visite aux membres de sa famille. Les gens peuvent passer beaucoup de temps à chercher à être rassurés – auprès des autres ou sur Internet – sur la validité ou non de leurs pensées.

Des pensées intrusives sur la contamination peuvent conduire à se laver constamment les mains jusqu’à ce qu’elles soient crues.

Cette interférence avec la vie quotidienne est le moment où les pensées intrusives franchissent la frontière entre une gêne normale et quelque chose pour lequel les gens devraient demander l’aide d’un professionnel, a déclaré Varma.

Il n’est pas possible d’éliminer complètement les pensées intrusives car elles sont normales pour la plupart des gens, selon les experts. Mais il existe des traitements qui peuvent mettre une certaine distance entre vous et les pensées et atténuer leur intensité et leur fréquence.

La forme de traitement la meilleure et la plus étudiée est la thérapie de prévention de l’exposition et de la réponse, un type de thérapie cognitivo-comportementale, a déclaré Abramowitz. Cela aide les gens à comprendre que leurs pensées ne sont pas dangereuses en les exposant progressivement aux environnements dont ils ont peur et en encourageant une réponse plus saine que n’importe quel comportement compulsif sur lequel ils se sont appuyés.

“Ils apprennent à voir leur pensée différemment, une nouvelle relation avec leurs pensées”, a déclaré Abramowitz. “Vous le regardez plutôt que de le regarder, si vous voulez.”

Thérapies cognitivo-comportementales peuvent fonctionner, mais « ils demandent beaucoup d’efforts, et parfois il est désagréable d’affronter ses peurs », a-t-il ajouté. “Mais lorsque nous pouvons aider les gens à y parvenir, ils en retirent souvent beaucoup d’avantages.”

Si la thérapie seule ne fonctionne pas, vous devriez également envisager d’essayer des médicaments, a déclaré Varma.

En plus de la thérapie – et éventuellement des médicaments – faire suffisamment d’exercice et de sommeil et limiter la consommation d’aliments transformés, d’alcool et d’autres substances peuvent apporter des avantages supplémentaires à certaines personnes, a déclaré Varma. Et, pour les personnes souffrant de légers cas de pensées intrusives, l’exercice peut parfois même servir de brève forme de distraction saine de la rumination, a-t-elle ajouté.

Cependant, les experts ont fortement averti que les habitudes de vie ne remplacent pas l’aide d’un professionnel.

Ce qui n’aide pas vraiment, a déclaré Abramowitz, c’est d’essayer de résister ou d’analyser les pensées intrusives, car la plupart du temps, cela rend quelqu’un plus obsessionnel.

Si vous êtes aux prises avec des pensées intrusives, rappelez-vous que vous n’êtes pas vos pensées et que vous n’êtes pas une personne dangereuse.

“Si quelqu’un a une pensée violente et intrusive à propos de son proche, c’est parce qu’il se soucie tellement de son proche que c’est si pénible”, a déclaré Woodrow. « Cependant, la personne n’agira jamais en conséquence parce que ce n’est pas dans sa nature. C’est ego-dystonique – c’est le contraire de ce qu’ils sont vraiment.