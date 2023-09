À l’annonce du tremblement de terre au Maroc, les réactions ont afflué de la part de la communauté internationale.

La secousse est la plus puissante que le pays d’Afrique du Nord ait connue depuis des décennies et a tué et blessé des centaines de personnes à travers le pays, dont beaucoup sont restées coincées sous les débris.

Voici quelques-uns des messages de soutien et des offres d’aide de divers pays et organismes internationaux :

Union africaine

Le chef de la Commission de l’Union africaine a exprimé sa « grande douleur » suite au tremblement de terre dévastateur au Maroc.

« J’ai appris avec une grande tristesse les conséquences tragiques du séisme qui a frappé le royaume du Maroc », a déclaré Moussa Faki Mahamat, exprimant ses « sincères condoléances » au roi, au peuple marocain et aux familles des victimes.

Chine

Le président chinois Xi Jinping a envoyé un « message de condoléances » au roi Mohammed VI du Maroc, a rapporté la chaîne officielle CCTV.

« Je suis choqué d’apprendre qu’un fort tremblement de terre s’est produit dans votre pays, causant de nombreuses victimes et des dégâts matériels », a déclaré M. Xi.

« Au nom du gouvernement et du peuple chinois, je voudrais exprimer ma profonde tristesse pour les victimes et mes sincères condoléances aux familles. Je suis convaincu que, sous la direction de Sa Majesté le Roi, le gouvernement et le peuple marocains seront en mesure de surmonter l’impact de cette catastrophe et de reconstruire leur patrie dans les plus brefs délais.

Union européenne

L’UE a déclaré dans un communiqué que son centre de réponse d’urgence surveillait la situation et était prêt à aider.

France

Le président français Emmanuel Macron a envoyé un message de condoléances, ajoutant que la France était prête à fournir un soutien médical.

« Nous sommes tous sous le choc après le terrible tremblement de terre au Maroc. La France est prête à apporter son aide aux premiers secours », a déclaré Macron.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré : « Solidarité avec le Maroc et nos amis le peuple marocain après le terrible séisme de cette nuit. Pensées compatissantes pour les victimes et leurs familles et admiration pour le travail des équipes de secours qui viennent en aide sans relâche aux blessés.

Allemagne

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exprimé sa tristesse face à la catastrophe.

« Des images atroces nous parviennent du Maroc. Avec le peuple marocain, nous pleurons les victimes du terrible tremblement de terre. Nos pensées vont à eux et à tous ceux qui recherchent les personnes enterrées pendant ces heures et qui se battent pour la vie des nombreux blessés », a déclaré Baerbock.

Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé un message de condoléances lors de l’inauguration du sommet du G20 à New Delhi.

« Nous prions pour que tous les blessés se rétablissent rapidement. La communauté mondiale tout entière est aux côtés du Maroc dans cette période difficile et nous sommes prêts à lui fournir toute l’aide possible », a déclaré Modi.

Extrêmement peiné par les pertes en vies humaines dues au tremblement de terre au Maroc. En cette heure tragique, mes pensées vont au peuple marocain. Condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. Que les blessés se rétablissent au plus tôt. L’Inde est prête à offrir toute l’aide possible à… -Narendra Modi (@narendramodi) 9 septembre 2023

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Tommaso Della Longa, porte-parole de la FICR, a déclaré que les unités d’intervention d’urgence étaient prêtes à être déployées au Maroc dans 24 à 48 heures.

« Ils sont spécialisés dans différentes activités telles que les secours, l’assainissement de l’eau et les soins de santé », a-t-il déclaré à Al Jazeera, ajoutant que leur mobilisation ne peut avoir lieu qu’à la demande des autorités locales.

« Les premières 24 à 48 heures sont cruciales pour sauver la vie des personnes sous les décombres », a déclaré Longa.

Israël

Le gouvernement israélien a annoncé que ses ministères des Affaires étrangères et de la Défense préparaient une équipe à envoyer au Maroc pour fournir des secours et des opérations de premiers secours aux victimes du tremblement de terre, selon Walid Al Omari d’Al Jazeera, rapportant depuis la Palestine.

Le gouvernement a déclaré qu’il se préparait à un éventuel déploiement en coordination avec les autorités marocaines.

Qatar

L’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a exprimé ses sincères condoléances au roi Mohammed VI.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a également eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch pour lui exprimer ses condoléances et souhaiter « un prompt rétablissement aux blessés ».

Cheikh Mohammed a déclaré que le Qatar était solidaire du « peuple frère du Maroc dans cette situation douloureuse » et était prêt « à fournir toute l’aide nécessaire ».

Russie

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un message au roi Mohammed VI du Maroc.

« Veuillez accepter mes sincères condoléances pour les conséquences tragiques du tremblement de terre dévastateur dans les régions centrales de votre pays. La Russie partage l’inquiétude et le chagrin du peuple ami du Maroc », a déclaré Poutine.

« Veuillez transmettre des mots de sympathie et de soutien aux familles et amis des victimes, ainsi que des vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ont souffert à la suite de cette catastrophe naturelle. »

Espagne

Le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sanchez, a exprimé sa solidarité avec les victimes marocaines du séisme.

« Toute ma solidarité avec le peuple marocain face au terrible tremblement de terre… L’Espagne est aux côtés des victimes de cette tragédie et de leurs familles », a déclaré Sánchez.

Taïwan

Les pompiers de Taiwan ont déclaré qu’ils disposaient d’une équipe de 120 sauveteurs prêts à se rendre au Maroc dès qu’ils recevraient des instructions du ministère des Affaires étrangères de Taiwan.

Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a publié un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Nous soutenons nos frères marocains par tous nos moyens dans cette journée difficile. »

Dans un communiqué distinct, le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré qu’Ankara était prête à fournir tout moyen de soutien « pour panser les blessures du tremblement de terre au Maroc ».

Emirats Arabes Unis

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a exprimé « ses condoléances au gouvernement et au peuple marocain, aux familles des victimes de cette tragédie, ainsi que ses vœux de rétablissement rapide pour tous ceux qui ont été blessés ».

Les Nations Unies

Les Nations Unies sont prêtes à aider le gouvernement marocain dans « ses efforts pour venir en aide à la population touchée », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

Dujarric a déclaré que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, était « attristé » d’apprendre les ravages du tremblement de terre.

« Le secrétaire général exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple marocain en ces temps difficiles. Il adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », indique le communiqué.

États-Unis

Le président Joe Biden a exprimé sa sympathie pour les victimes du tremblement de terre, affirmant que les États-Unis étaient « prêts à fournir toute l’aide nécessaire ».

« Je suis profondément attristé par les pertes en vies humaines et les ravages causés par le tremblement de terre au Maroc », a déclaré Biden dans un communiqué. « Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui sont touchés par cette terrible épreuve. »