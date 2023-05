Pensées de l’intersaison des Canucks: Vitali Kravtsov, les mauvais contrats et le noyau

Les séries éliminatoires de la Coupe Stanley continuent, tout comme les Panthers de la Floride.

Il est facile de regarder leur classement par joker et l’improbabilité apparente de ce que les Panthers ont accompli – ils n’auraient même pas fait les séries éliminatoires du tout, sans une victoire des Blackhawks de Chicago en fin de saison contre les Penguins de Pittsburgh – et faire match nul toutes les mauvaises conclusions. « Tout peut arriver », et tout ça.

N’équipez pas les Panthers de pantoufles en verre. Il s’agit d’une équipe qui a surclassé son adversaire par 32 points à cinq contre cinq la saison dernière et qui s’est vanté du troisième meilleur différentiel de tentatives de tir au hockey à forces égales. Ils ont remporté le trophée des présidents la saison dernière, figuraient parmi les cinq meilleures équipes l’année précédente et ont participé aux séries éliminatoires avec le cinquième meilleur pourcentage de points dans la LNH au cours des trois dernières saisons – un échantillon de 220 matchs.

Les Panthers sont devenus chauds au bon moment, sans aucun doute, mais il s’agit d’une organisation progressiste et d’une véritable équipe d’élite qui s’est imposée – de manière non invisible – comme un géant endormi tout au long de leur saison régulière décevante.

Si vous construisez une équipe d’élite qui maintient un niveau de forme d’élite sur plusieurs saisons, alors, bien sûr, tout peut arriver. En dehors de cela, vous vous en sortez, ce qui ne suffit pas en mai et juin dans une ligue aussi difficile.

Évitons d’essayer d’accrocher un chapeau ridiculement plein d’espoir à un crochet qui ne pourrait pas supporter le poids d’une tuque, car il y a une leçon plus intéressante à tirer des Panthers du point de vue des Canucks de Vancouver. Et celui qui me tient le plus à cœur est la performance de Sergei Bobrovsky, l’ancien élève vedette de l’entraîneur des gardiens de but des Canucks et directeur des gardiens de but Ian Clark, qui a brillé alors que la Floride a bondi dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Ne vous y trompez pas, malgré ses performances et son apparence de gardien de but d’élite de 10 millions de dollars au cours des dernières semaines, Bobrovsky a été loin de ce joueur pendant la majorité de son mandat avec les Panthers.



Sergueï Bobrovsky. (Jasen Vinlove / États-Unis aujourd’hui)

En 185 départs en saison régulière pour les Panthers depuis qu’il a rejoint le club avant la campagne 2019-2020, Bobrovsky a réussi un pourcentage d’arrêts bien inférieur à la moyenne de la ligue de 0,905, avec des statistiques périphériques encore plus laides. Il a perdu le filet du partant à plusieurs reprises face à plusieurs gardiens différents (Chris Driedger, Spencer Knight et Alex Lyon).

Le contrat de Bobrovsky est et reste – en termes non équivoques – un albatros. C’est un albatros qui sera beaucoup plus facile à avaler pour les propriétaires des Panthers, cependant, si Bobrovsky livre une Coupe Stanley comme partant dans les semaines à venir.

Parmi les quatre dernières équipes de la LNH, vous trouverez une variété de contributeurs signés à des contrats souvent décriés et inefficaces. Bobrovsky est la vedette, mais le duo Dallas Stars de Jamie Benn et Tyler Seguin mérite également d’être mentionné ici.

Benn l’a rejeté et a été un monstre pour les Stars toute la saison, et a continué d’être une présence physique, marquant des buts et conduisant la ligne en séries éliminatoires. Ce fut un retour glorieux à la forme de première ligne pour un joueur qui avait contribué au niveau d’un ailier de calibre des six derniers sur un plafond de plus de 9 millions de dollars pendant quelques années à venir cette saison.

Seguin, quant à lui, a été capiteux, responsable et solide en tant que pivot central des Stars lors de ces séries éliminatoires. Après une intervention chirurgicale importante, il avait énormément lutté lors de la campagne 2021-22. Au début de cette saison – une saison au cours de laquelle son salaire réel de 13 millions de dollars représentait le salaire le plus élevé de tous les joueurs de la ligue – l’entente de Seguin semblait être l’une des moins efficaces de la LNH.

En vérité, c’est toujours le cas, mais la forme de Seguin a rebondi. Il a joué au niveau d’un véritable attaquant de deuxième ligne pour Dallas cette saison et en séries éliminatoires.

Dans une ligue à plafond dur avec des contrats de joueurs entièrement garantis, des engagements inefficaces envers des joueurs vieillissants peuvent écraser une équipe. Les fans des Canucks ont vu cela à plusieurs reprises au cours de la dernière demi-décennie.

Parfois – en fonction de la structure et de la protection commerciale – il n’y a presque rien qu’une équipe puisse faire pour échapper proprement à ces engagements, et le mieux qu’une organisation puisse espérer est que le joueur rebondisse. Qu’ils apportent quelque chose, quoi que ce soit pour l’engagement démesuré et le coût d’opportunité catastrophique que représentent leurs contrats.

Dans le cas de la Floride, Bobrovsky a, depuis un mois en tout cas, joué à un niveau extraordinairement élevé. Cela ne signifie pas que son contrat mérite un nouveau litige – c’était un pari imprudent qui a mal tourné – mais il est certainement vrai que sans obtenir un jus significatif pour ce plafond dépensé dans ces séries éliminatoires, les Panthers ne seraient pas à un match de leur première finale de Coupe depuis 1996.

De même pour Dallas. La montée en puissance de la classe de repêchage Miro Heiskanen, Jake Oettinger, Jason Robertson a conduit l’émergence de Dallas en tant qu’équipe d’élite, mais Seguin et Benn rebondissant pour être aussi utiles ont considérablement relevé le plancher de Dallas, même s’ils restent trop chers.

Ce qui nous amène à la réponse de Vancouver à ce trio de vétérans aux affaires douteuses : qui d’autre qu’Oliver Ekman-Larsson.

Si nous supposons que les Canucks n’ont aucun appétit pour exercer un rachat de cours ordinaire sur le contrat d’Ekman-Larsson, alors un rebond à la Bobrovsky, Seguin et Benn est le meilleur scénario pour les Canucks et leur cher, chic, défenseur gaucher.

Nous avons déjà vu un niveau de jeu tolérable d’Ekman-Larsson à Vancouver. À sa première saison avec les Canucks, après tout, Ekman-Larsson a joué au niveau d’un véritable défenseur de la deuxième paire. Un rebond vers ce type de forme pourrait signifier touten particulier compte tenu du niveau de remplacement d’Ekman-Larsson la saison dernière.

L’écart entre dépenser 7,26 millions de dollars par rapport au plafond pour un joueur contribuant au niveau d’un gars de 4,5 millions de dollars et dépenser 7,26 millions de dollars par rapport au plafond pour un joueur dont vous feriez probablement mieux de ne pas vous habiller nuit après nuit est énorme. Pour les Panthers et les Stars, des rebonds similaires de vétérans clés et coûteux ont été un ingrédient clé pour leur permettre de jouer jusqu’en mai avec des inefficacités importantes sur leur feuille de plafond.

Pour les Canucks, cela pourrait déterminer si le club mettra fin (ou non) à sa longue sécheresse en séries éliminatoires la saison prochaine.

La fin de l’expérience Vitali Kravtsov (pour l’instant)

Des rapports ont fait surface lundi soir selon lesquels l’attaquant des Canucks Vitali Kravtsov, un agent libre restreint en attente, avait accepté un contrat de deux ans avec Traktor Chelyabinsk de la KHL. L’athlétisme donateur Rick Dhaliwal de CHEK TV a depuis confirmé ces informations.

Cela met fin à l’expérience Kravtsov des Canucks (pour l’instant). Vancouver a lancé un jet de dés sans risque en payant un prix ridiculement bas – en attendant l’attaquant libre sans restriction du groupe VI Will Lockwood et un choix de septième tour en 2026 – pour éviter la file d’attente de renonciation et jeter un coup d’œil à Kravtsov plus tard. De toute évidence, le club n’a pas été impressionné – certainement pas Rick Tocchet, en fonction de son utilisation – et n’a pas exactement mis en place une presse sur tout le terrain pour parer à cette éventualité.

Le jour où le club a acquis Kravtsov, nous avons écrit ce qui suit et cela tient toujours :

« L’acquisition de Kravtsov est un dépliant aussi abordable qu’une équipe de la LNH peut le faire, et cela en fait un pari valable pour les Canucks, quel que soit le résultat. »

On connaît maintenant le dénouement : Kravtsov a été incohérent à Vancouver. Ses pieds ne jouaient pas vraiment, et ses mains non plus. Il y avait des éclairs occasionnels de physicalité et de créativité en bas, mais ils étaient trop rares et espacés. Il n’avait certainement pas le rythme de travail correspondant à l’ethos « nord-sud » que Tocchet prêche depuis son arrivée à Vancouver fin janvier.

Et notre analyse est valable. Le prix était juste, même compte tenu des maigres contributions de Kravtsov.

Toujours âgés de 23 ans, les Canucks peuvent maintenir les droits de Kravtsov en lui faisant une offre qualificative fin juin. On s’attendrait à ce qu’ils le fassent.

Il n’y a aucun coût pour présenter une offre qualificative à un joueur signé dans un club européen, mis à part qu’il occupe une place sur la liste de réserve de 90 joueurs du club. Plus que tout, c’est une haie et protège l’équipe au cas où le joueur en question le découvrirait en Europe, marquerait librement et commencerait à générer un réel intérêt et de la valeur dans la ligue. Quelque chose de similaire s’est produit il y a une dizaine d’années avec Anton Rodin, même si cela n’a jamais porté ses fruits en Amérique du Nord.

Si Kravtsov trouve son jeu dans la KHL, tant mieux. Les Canucks auront les premiers dibs sur sa signature ou une puce commerciale bas de gamme, à condition qu’ils le qualifient et maintiennent ses droits. S’il ne le fait pas, alors ça va. Au prix payé par le club, ça valait quand même le coup d’oeil.

Le noyau peut-il tous frapper en même temps?

Quand je pense au marasme dans lequel les Canucks languissent depuis leur départ de la bulle en 2020, je pense d’abord à la façon dont le tapis a été retiré sous ce club d’un point de vue budgétaire, alors que l’austérité organisationnelle induite par la pandémie a saboté une équipe qui semblait être à la hausse.

La deuxième chose à laquelle je pense, cependant, est que les séries éliminatoires de la bulle ont été la dernière fois que nous avons vraiment vu les joueurs les plus importants de Vancouver – Thatcher Demko, Elias Pettersson, JT Miller et Quinn Hughes – cuisiner tous en même temps dans des matchs importants.

Pensez-y. Dans la campagne 2021 abrégée en cas de pandémie, Demko était dominant mais Hughes a lutté défensivement tandis que JT Miller était incohérent et Pettersson a lutté hors de la porte, s’est blessé et a raté 35 matchs.

La saison suivante, en 2021-22, Miller et Demko ont dominé et le jeu à double sens de Hughes s’est amélioré, mais Pettersson a énormément lutté pendant les 50 premiers matchs de la saison. Il était l’ombre de lui-même.

Une fois que Pettersson l’a compris, l’équipe a joué un hockey phénoménalement excitant, allant droit au précipice de gagner une place miraculeuse en séries éliminatoires.

La saison dernière, Pettersson était électrique dès le saut. Hughes, cependant, a été blessé pendant le premier mois de la saison et a mis un peu de temps à retrouver la forme de calibre Norris qu’il a trouvée de novembre à avril. Miller était un trou noir à cinq contre cinq pendant les trois premiers mois de la saison et est devenu un sac de boxe populaire dans les médias nationaux. Et moins nous en disons sur la performance de Demko avant sa blessure de début décembre, mieux c’est.

Enfin, pendant une séquence de 12 matchs en mars et avril, tous Demko, Hughes, Miller et Pettersson jouaient au sommet de leurs pouvoirs. Les résultats ont été excellents, bien que préjudiciables au positionnement du club au repêchage.

Une très bonne équipe avec une profondeur sérieuse peut surmonter les pics et les vallées inévitables de la performance individuelle. Les Canucks, cependant, ne sont pas vraiment cette équipe et ne le seront probablement pas la saison prochaine.

Si cette équipe veut arriver là où elle veut aller à court terme, elle va exiger que sa version du « Core Four » soit au top de ses performances – durablement et en même temps. Sans cela, il est difficile de voir un chemin vers les séries éliminatoires pour Vancouver la saison prochaine, surtout compte tenu de la qualité des équipes de la division Pacifique comme Vegas, Edmonton, Seattle, Los Angeles et peut-être même Calgary.

(Photo du haut de Vitali Kravtsov : Bob Frid / USA Today)