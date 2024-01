Pensée perdue depuis 36 ans, la fresque Chicano refait surface lors d’une vente immobilière

LOS ANGELES — L’histoire d’ASCO, l’influent groupe artistique chicano formé dans l’est de Los Angeles en 1972, a été caractérisée par un mélange de faits et de fiction, certains évoqués par le groupe lui-même dans le cadre de son mythe énigmatique. Récemment, un étrange épisode d’une œuvre d’art perdue depuis longtemps et récupérée après près de quatre décennies a ajouté un autre chapitre d’intrigue à son héritage en évolution.

En 1987, l’artiste Willie Herrón vend sa maison et son studio situés à la frontière entre El Sereno et l’Alhambra à Los Angeles et part pour une courte tournée avec son groupe punk Los Illegals. Il a demandé à des amis de l’aider à déménager puisqu’il serait hors de la ville. À son retour, il s’est rendu compte que certaines de ses œuvres manquaient, notamment les sections gauche et droite d’une fresque murale portable à plusieurs panneaux de 36 pieds de long intitulée « Mi Vida y Sueños Locos » (« Ma vie et mes rêves fous ») ( 1973).

Herrón a contacté les nouveaux propriétaires de la maison, qui l’ont informé que tout ce qui restait avait été éliminé. « Oh, vos œuvres d’art étaient en grande partie assez délabrées », se souvient l’artiste. « Nous l’avons brisé et jeté la semaine dernière. » Bien que consterné par la destruction de l’œuvre, il était toujours en possession d’une partie de la section centrale de la fresque représentant un squelette flanqué de visages angoissés, qu’il a réimaginé comme une œuvre d’art autonome. intitulé simplement « Sueños Locos » (« Crazy Dreams »).

Pendant 37 ans, il a cru que les autres panneaux, ainsi que plusieurs autres œuvres d’art disparues, avaient été détruits – jusqu’à ce qu’il reçoive le 14 décembre dernier un texte de Rigo Jimenez, propriétaire de la Eastern Projects Gallery, avec une photo d’un mannequin avec un tête d’Elvis en papier mâché que Herrón avait créée vers 1973 pour une performance du groupe de rock chicano Juicy Lucy.

“Où as-tu trouvé la contrefaçon de Herrón ?” » répondit-il, pensant qu’il s’agissait peut-être d’un faux étant donné son état délabré.

«Sur Stockbridge à El Sereno. La dame a dit que vous aviez acheté la maison en 1986 », a répondu Jimenez, accompagné d’une photo d’une partie du côté droit de la fresque détruite.

Willie Herrón avec une partie de « Mi vida y Sueños Locos » (1973) (photo avec l’aimable autorisation de Willie Herrón)

Les deux œuvres avaient été incluses dans un vente immobilière organisé par les propriétaires de l’ancienne maison de Herrón. Jimenez a acheté le mannequin pour 100 $ et les panneaux muraux pour une somme non divulguée. «J’ai vu son travail tous les jours sur le chemin de l’école et de l’église», a déclaré Jimenez. Hyperallergique. Il a grandi sur Snow Drive, à deux pâtés de maisons de « Le mur qui s’est ouvert » (1972), l’une des peintures murales les plus connues de Herrón, peinte sur le site où son jeune frère a été poignardé par des membres d’un gang. « J’ai dit à la dame : ‘C’est important’ », a-t-il déclaré.

Image d’une annonce de vente immobilière présentant des œuvres de Wille Herrón (capture d’écran avec l’aimable autorisation de l’artiste)

C’est là que leurs histoires divergent. Selon un Publication Facebook, Herrón dit avoir considéré les œuvres d’art volées et a demandé à Jimenez de les restituer, une demande qui a été accueillie par le silence. Jimenez dit qu’il a informé Herrón de la vente, mais que l’artiste n’a jamais pris de mesures pour récupérer les œuvres.

“Il l’a peint, mais ce n’est pas sa propriété”, a déclaré Jimenez Hyperallergique. “Il l’a abandonné lorsqu’il a vendu la maison.” Ce point de vue a été repris par une femme qui a répondu au téléphone au numéro indiqué sur le site Web de vente immobilière, mais a refusé de donner son nom.

“M. Herrón savait que les objets se trouvaient dans la maison, mais il a choisi de ne pas les récupérer », a-t-elle déclaré, ajoutant que le panneau mural avait été boulonné à un mur du garage (un détail que nie Herrón). “Tout ce qui restait, de la poussière aux excréments de rats, appartenait à la propriété.”

Jimenez affirme que lorsqu’il a informé Herrón que l’AltaMed Art Collection, l’une des collections prééminentes d’art chicano et latino en Californie du Sud, avait exprimé son intérêt pour la peinture murale, l’artiste était d’abord enthousiasmé, lui parlant des autres panneaux en sa possession. .

Susana Smith Bautista, vice-présidente associée et conservatrice en chef de la collection, a déclaré Hyperallergique qu’elle a suspendu les projets d’acquisition compte tenu de la controverse.

“Je tiens à préciser très clairement que la AltaMed Art Collection a exprimé son intérêt pour l’achat de l’œuvre AVANT d’apprendre qu’elle a été volée, et que nous n’achèterons PAS et JAMAIS des œuvres d’art volées”, a-t-elle écrit sur la publication Facebook de Herrón.

Performance de Juicy Lucy avec la tête d’Elvis de Willie Herrón, image tirée du film Super 8 c. 1973 (image avec l’aimable autorisation de Willie Herrón)

«Je félicite Rigo [Jimenez] pour avoir essayé de sauver ce travail », a-t-elle déclaré Hyperallergique. « Au moins, il va entre les mains d’un revendeur réputé. Le plus important est que les œuvres d’art soient sauvegardées, prises en charge et partagées. C’est ce que Rigo essayait de faire… Même maintenant, avec toute cette controverse, ma plus grande préoccupation est de réaliser cette fresque.

Si Herrón avait effectivement été ouvert à la perspective qu’AltaMed acquière l’œuvre, il n’y avait aucun signe de cet enthousiasme initial dans sa publication sur Facebook, qui accuse essentiellement Jimenez de possession d’œuvres d’art volées.

«J’aime toujours ce gars. Je respecte son travail », a déclaré Jimenez. “Mais ce qu’il a fait sur Facebook, il obtiendra un cessez-le-feu de notre avocat.”

Willie Herrón, « My Vida Y Sueños Locos » (1973), acrylique sur panneaux de masonite, 8 x 36 pieds, vue d’installation au Pasadena Convention Center, 1975 (photo fournie par Willie Herrón)

Cet épisode controversé met en lumière quelque chose de plus vaste que de simples revendications de propriété, touchant à des idées fondamentalement différentes sur la façon dont l’art est perçu, exposé et collectionné. Herrón a joué un rôle essentiel dans les œuvres d’art multiplateformes de l’ASCO, qui ont estompé les frontières entre la performance, le cinéma, la photographie, la peinture et la sculpture ; cependant, il est peut-être mieux connu comme muraliste et restaurateur. Il n’a pas de représentation officielle dans une galerie et hésite à exposer ses œuvres dans des institutions.

“Willie ne vend pas son travail et il n’a aucun gain monétaire provenant des institutions exposant son travail”, a déclaré Pete Galindo, défenseur des arts et producteur qui connaît Herrón et Jimenez depuis des décennies. Hyperallergique. (Galindo a organisé en 2009 une exposition personnelle du travail de Herrón dans son ancienne galerie, Federal Art Project, intitulée Willie Herrón : Moratoire Xicano sur la Ballade d’El Lay.) « Les grandes institutions exposent des œuvres, mais dépendent du marché de l’art privé pour rémunérer les artistes. Étant donné que Willie ne vend pas son travail et qu’une grande partie de celui-ci est public, lorsque ces institutions présentent des œuvres, il s’attend à une compensation. Son argument a toujours été le suivant : si les conservateurs, les écrivains et les administrateurs sont payés, pourquoi ne l’est-il pas en tant qu’artiste ?

“Rigo était disposé à partager les bénéfices, mais Willie n’est pas intéressé par les bénéfices”, a poursuivi Galindo. « Ce n’est pas une question de légalité, mais d’éthique. Ce n’est pas bien de vendre le travail d’un artiste, quel qu’il soit, sans sa permission.»

Willie Herrón peignant « My Vida Y Sueños Locos » (1973), toujours de Super 8 film (vers 1973) (image avec l’aimable autorisation de Willie Herrón)

Il convient de noter que l’exposition révélatrice du Los Angeles County Museum of Art en 2011 Asco : L’élite de l’obscur, une rétrospective, 1972-1987partie de la Heure Standard du Pacifique initiative, ne comprenait que trois œuvres attribuées uniquement à Herrón. Cependant, dans le cadre de l’exposition, le Getty Institute a chargé Herrón de peindre une fresque basé sur la photo de Harry Gamboa de l’emblématique d’ASCO Spectacle « Walking Mural » dans la même ruelle où il a peint « Le Mur Cracké Ouvert » 40 ans plus tôt.

Les commissaires de cette exposition, Rita Gonzalez et C. Ondine Chavoya, connaissaient « Sueños Locos », la partie de la peinture murale en possession de Herrón, et avaient envisagé de l’inclure dans l’exposition, mais elle nécessitait une conservation qui ne pouvait être achevée d’ici là. au moment de l’ouverture du spectacle, selon Gonzalez.

“L’un de mes grands regrets personnels est que nous n’ayons pas pu le présenter dans l’exposition”, a déclaré Chavoya. Hyperallergique. « Lorsque nous avons vu cette pièce, elle nous a semblé non seulement unique, mais aussi incroyablement marquante et significative, un témoignage de la manière dont Willie et les groupes d’artistes avec lesquels il était connecté expérimentaient les médias. Visuellement, c’est tout simplement incroyable, fusionnant l’esthétique avec laquelle il travaillait [the Chicano journal] Régénération et le langage visuel et les traditions du muralisme… La Méso-Amérique rencontre le psychédélisme. C’est un tour de force.

Willie Herrón, « La Doliente de Hidalgo » (1976) (photo Matt Stromberg/Hyperallergique)

Pour l’instant, ce tour de force ne perdure qu’à travers des images d’archives ; les sections perdues, y compris le côté gauche présentant une collaboration avec Gronk, un autre artiste d’ASCO ; et les deux parties existantes. Herrón a tenté de porter plainte à la police, mais il affirme qu’on lui a dit que, puisque les événements en question se sont produits il y a si longtemps, ils seraient difficiles à prouver. Il espère toujours que les pièces survivantes pourront être réunies, constituant ainsi une autre pièce du puzzle de l’ASCO.

“Je m’attends à ce que, comme toute autre œuvre d’art volée, elle soit récupérée”, a déclaré Herrón. « Les œuvres ne sont pas à vendre. Je veux que cela fasse partie de l’œuvre originale. C’est plus important d’économiser pour mes archives, pour mes enfants. C’est plus précieux.