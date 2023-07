Penrose Brewing à Genève remporte la médaille d’or pour le hard seltzer – Shaw Local

GENÈVE – Penrose Brewing a reçu une médaille d’or 2023 du Beverage Testing Institute pour son Lemon Seltz-Up, un seltzer dur fabriqué avec de vrais citrons, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Le Beverage Testing Institute, basé à Chicago, accueille le concours annuel, qui est ouvert à tous les producteurs, distributeurs, détaillants, agents, importateurs, agences de publicité ou bureaux de relations publiques pour les boissons de n’importe quel pays du monde.

Les soumissions sont jugées lors d’une dégustation à l’aveugle par un panel de juges et de professionnels de l’industrie avec des notes basées sur une échelle de 100 points, selon le communiqué. Lemon Seltz-Up de Penrose a reçu 94 points.

« Nous ne pourrions pas être plus ravis de notre première incursion dans la catégorie des seltz durs », a déclaré Tom Korder, co-fondateur et brasseur en chef de Penrose Brewing, dans le communiqué. « Sortir avec un score qui correspond à ce que nous pensons de Lemon Seltz-Up est très excitant. Cela met en valeur la purée de citron spectaculaire que nous achetons et met en valeur nos efforts et notre savoir-faire [that] nous mettons dans toutes nos boissons.

Dans son analyse, les juges ont noté la « limonade au goût frais et naturel qui est assez écrasable ».

Penrose Lemon a initialement fabriqué Seltz-Up en 2021 et a commencé à l’emballer dans des canettes et à le distribuer dans tout l’Illinois cette année.

Brasserie artisanale locale, Penrose Brewing s’est concentrée sur les bières en petits lots, les saveurs de houblon frais et les bières sauvages fermentées et vieillies en chêne depuis son ouverture en 2014, selon le communiqué.

Beverage Testing Institute a été fondé en 1981 en tant que premier concours international de vin aux États-Unis, ajoutant de la bière, des spiritueux, du cidre, du saké et de l’hydromel en 1994.

Penrose Brewing est située au 509 Stevens St. à Genève.