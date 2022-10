Penrith 28 – 12 Parramatta

Les Penrith Panthers ont conservé leur couronne avec une impressionnante victoire 28-12 contre Parramatta devant une foule de 82 415 spectateurs au stade Accor dimanche.

L’ailier Brian To’o a marqué deux essais dans une performance d’homme du match alors que les Panthers, qui viennent de perdre quatre matchs toute l’année, ne sont devenus que la deuxième équipe de l’ère de la LNR à remporter des postes de premier ministre successifs après les Roosters de Sydney en 2018-2019.

Dirigés par l’équipe père-fils de l’entraîneur Ivan Cleary et de son fils meneur de jeu Nathan, les Panthers ont exercé leur domination en première mi-temps et ont établi une avance de 18-0 avant la pause.

Le centre Stephen Crichton, l’attaquant Scott Sorensen et l’ailier Charlie Staines ont également croisé et le demi-arrière Cleary a ajouté huit points avec sa botte pour donner aux Panthers leur quatrième titre devant une foule de 82 415 personnes au stade Accor pour se mettre dans le cadre pour jouer St Helens, qui a remporté une quatrième grande finale consécutive record il y a huit jours.

Les Eels, qui cherchaient à briser une sécheresse de 36 ans pour le titre, sont finalement entrés dans le tableau de bord avec des essais de consolation de Clint Gutherson et Jakob Arthur dans les quatre dernières minutes.

Cependant, ils n’ont jamais vraiment participé au concours, car les Panthers ont ajouté un autre triomphe pour accompagner leurs titres de premier ministre de 1991, 2003 et 2021.

Revivez comment St Helens est devenue la première équipe de Super League à remporter un record de quatre grandes finales consécutives

Les Saints tiennent à rétablir le World Club Challenge au calendrier en 2023 en affrontant les Panthers mais acceptent qu’il y ait des difficultés à surmonter.

St Helens a participé à sept World Club Challenges et aimerait en faire le huitième en février.

“Nous sommes bien sûr enthousiastes”, a déclaré le président Eamonn McManus.

Les Saints ont disputé le dernier World Club Challenge en 2020, lorsqu’ils ont perdu contre les Roosters de Sydney, mais la pandémie de coronavirus a mis fin à leurs chances d’affronter Melbourne en 2021 et les Panthers plus tôt cette année.

Le directeur général Mike Rush a déclaré que les responsables de la Super League avaient déjà été en contact avec leurs homologues de la LNR, mais admet que plusieurs défis doivent être surmontés pour que le match ait lieu.

“Comme toujours, nous serions plus qu’heureux de jouer dans le WCC”, a déclaré Rush. “La balle est toujours dans le camp de la LNR et des clubs australiens.

“Nous pouvons accueillir le match à coup sûr et la Super League a été en contact avec la LNR.

“Cela devrait, bien sûr, s’adapter au début des deux saisons et un problème pourrait être les coûts d’organisation du jeu compte tenu du prix des vols actuellement.”

Revivez le parcours de St Helens tout au long de la saison vers un quatrième titre record consécutif en Super League

Il est largement admis que le Royaume-Uni en février est le meilleur endroit et le meilleur moment pour l’événement, étant donné le début de saison de la Super League par rapport à la LNR, et Rush pense qu’une pré-saison plus courte causée par la Coupe du monde pourrait ajouter aux difficultés.

Penrith pourrait avoir jusqu’à 19 joueurs impliqués dans la Coupe du monde qui commence le 15 octobre et se termine le 19 novembre.