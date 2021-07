Pennyworth Saison 3 Date de sortie, distribution et actualités

Ce n’est pas souvent que les majordomes obtiennent le rôle principal dans les émissions de télévision, mais lorsque cet employé se bat pour Thomas Wayne et son jeune fils Bruce, il y a un peu plus d’histoire à raconter.

Pennyworth a déjà terminé deux saisons et il pourrait y avoir un grand pas en avant pour la franchise. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison trois.

Quelle est la date de sortie de la saison 3 de Pennyworth ?

Il n’y a pas de date fixe pour la saison trois de Pennyworth pour le moment.

Pour compliquer les choses, divers organes de presse ont signalé que les négociations étaient bien engagées par WarnerMedia pour déplacer l’émission du réseau câblé Epix vers HBO Max.

Les émissions sur le thème de DC Comics s’avèrent populaires en ce moment, avec la prochaine série Justice League Dark et Constantine rejoignant Titans, Batwoman, Harley Quinn, Gotham PD, Superman & Lois, Young Justice, Doom Patrol, Star Girl, Sweet Tooth, Supergirl, The Flash et Legends of Tomorrow sur différentes plateformes.

Vous pouvez également profiter de Arrow, Gotham et d’autres récemment terminés si vous avez besoin de plus de contes de l’univers DC.

Quelle est l’intrigue de la saison 3 de Pennyworth ?

La conclusion de la saison 2 a laissé plusieurs choses bien prêtes pour les nouveaux épisodes. Si vous ne l’avez pas encore regardé, évitez de lire plus loin car il y a des spoilers.

Avec la révélation de Thomas et Martha Wayne ayant une petite fille, plutôt que le garçon attendu qui serait Bruce, nous sommes dans des eaux inexplorées concernant les scénarios canoniques de DC. Qu’est-ce que cela signifie et quel impact cela aura-t-il sur la façon dont les choses avancent?

Ensuite, il y a la bataille en cours avec la Ligue anglaise et la Raven’s Union, ainsi que l’émergence de Gully et de ses superpuissances induites par Stormcloud.

Alfie déménagera-t-il un jour en Amérique comme prévu ? Quels trucs Salt a-t-il dans ses manches ? Et… une fille ?

Existe-t-il une bande-annonce pour Pennyworth saison 3?

Au moment où nous écrivons, il n’y a pas de bande-annonce disponible pour la prochaine saison de Pennyworth. Mais, si vous n’avez pas encore commencé la série ou si vous voulez vous rappeler ce qui s’est passé au cours des deux premières saisons, voici leurs bandes-annonces.

Bande-annonce de la saison 1 de Pennyworth :

Bande-annonce de la saison 2 de Pennyworth :

Qui sont les acteurs et l’équipe de Pennyworth Saison 3 ?

Il n’y a pas eu d’annonce officielle jusqu’à présent des acteurs et de l’équipe pour la saison 3, mais il semble très probable que les acteurs actuels continueront dans leurs rôles.

Jeter

Alfie Pennyworth – Jack Bannon

Thomas Wayne – Ben Aldridge

Martha Wayne – Emma Paetz

Wallace ‘Dave Boy’ MacDougal – Ryan Fletcher

Mary Pennyworth – Dorothy Atkinson

Bet Sykes – Paloma Faith

Victor Aziz – Ramon Tikaram

Deon ‘Bazza’ Bashford – Hainsley Lloyd Bennett

John Ripper – Danny Webb

Colonel John Salt – Edward Hogg

Capitaine Gulliver ‘Gully’ Troy – James Purefoy

Nous nous attendons à ce que l’essentiel des tâches de réalisation soit à nouveau confié à Rob Bailey, Bruno Heller préparant les scripts.

Où puis-je regarder la saison 3 de Pennyworth ?

Comme mentionné ci-dessus, il semble probable que Pennyworth fera la transition vers HBO Max pour la saison 3. Cela signifie que ceux aux États-Unis peuvent le voir sur HBO Max, tandis que les téléspectateurs britanniques et européens peuvent probablement s’attendre à trouver l’émission faisant son nouveau à la maison sur Sky ou Now TV.

Pour plus de moyens d’accéder à Pennyworth, lisez comment regarder HBO Max en dehors des États-Unis.