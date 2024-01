Penny Wong lance un avertissement sévère aux Palestiniens concernant les dizaines de millions d’aide financés par les contribuables australiens : « Extrêmement important »

Par Andrew Brown et Tess Ikonomou pour Australian Associated Press









Penny Wong a déclaré aux responsables palestiniens que l’aide australienne devait être utilisée pour fournir des services vitaux aux civils, les mettant en garde contre le fait de permettre aux groupes terroristes d’accéder au financement.

La ministre des Affaires étrangères a rencontré le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, où elle a exprimé son espoir qu’un programme humanitaire de 21,5 millions de dollars serait utilisé pour financer les soins de santé et l’éducation des enfants.

“Je leur ai dit qu’il était extrêmement important, compte tenu de l’importance accordée à ce sujet, que tous les fonds fournis par l’Australie soient utilisés de manière appropriée pour la fourniture des services que nous cherchons à financer”, a déclaré le sénateur Wong aux journalistes à Jérusalem.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong rencontre le Premier ministre de l’Autorité palestinienne Mohammad Shtayyeh

Le porte-parole de l’opposition pour les affaires intérieures, James Paterson, a déclaré qu’il existait des inquiétudes bien documentées concernant le détournement par le Hamas du financement accordé à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine.

Il a déclaré qu’il était « totalement inapproprié » que le gouvernement s’appuie sur les assurances de l’Autorité palestinienne – qui ne gouverne pas Gaza – que l’argent des contribuables australiens ne serait pas dépensé à mauvais escient.

Mme Wong s’est également entretenue avec les communautés palestiniennes touchées par la violence des colons israéliens, réaffirmant la position du gouvernement selon laquelle les colonies de Cisjordanie n’étaient pas cohérentes avec la « voie vers une solution à deux États ».

La visite comprenait des réunions mercredi avec des responsables israéliens et palestiniens alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient, plus de 100 jours après les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre.

Après des entretiens avec le président israélien Isaac Herzog, Mme Wong a rencontré le conseiller à la sécurité nationale du pays, Tzachi Hanegbi, et a visité un centre de mémoire de l’Holocauste.

Le ministre des Affaires étrangères avait fait part au président israélien des « vives inquiétudes du peuple australien concernant le nombre de morts à Gaza ».

Ces points de vue ont été soutenus par le ministre Ed Husic, qui a déclaré qu’une paix plus durable et plus durable viendrait de la possibilité pour les Palestiniens d’avoir leur propre État.

“Trop de Palestiniens innocents ont perdu la vie… et les gens devraient pouvoir s’exprimer au nom de l’humanité des deux côtés, en ce qui concerne les vies israéliennes qui ont été perdues, mais aussi le nombre disproportionné de Palestiniens qui ont perdu la vie”, “, a-t-il déclaré à 7h30 sur ABC.

La fumée monte à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, après les bombardements israéliens cette semaine

Le directeur général de l’organisation humanitaire World Vision, Daniel Wordsworth, a déclaré que même si le financement était le bienvenu, le résultat souhaité était un cessez-le-feu.

« Un cessez-le-feu durable est essentiel, tout comme une solution pacifique à long terme pour les enfants de la région », a-t-il déclaré.

« Non seulement nous voyons des enfants tués à Gaza, mais nous voyons également des enfants confrontés au manque d’accès à l’aide humanitaire dont ils ont besoin pour survivre.

Le gouvernement fédéral a également été critiqué pour ne pas avoir soutenu un procès devant la Cour internationale de Justice, dans lequel l’Afrique du Sud accusait Israël d’avoir commis un génocide contre les Palestiniens à Gaza.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’Australie respectait le rôle de la CIJ, mais « cela ne signifie pas du tout que nous sommes d’accord avec certaines des hypothèses qu’ils ont dans le cas sud-africain ».

La sénatrice Wong se rendra également aux Émirats arabes unis dans le cadre de sa visite d’une semaine au Moyen-Orient.