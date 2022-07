Penny Mordaunt s’est trop «réveillée» pour diriger le parti conservateur, suggère la rivale à la direction vaincue Suella Braverman

Penny Mordaunt, candidate à la direction des conservateurs, est trop «réveillée» pour diriger le parti conservateur ou devenir Premier ministre, a affirmé l’un de ses anciens rivaux à la direction.

La procureure générale Suella Braverman, qui a été expulsée de la course la semaine dernière, a de nouveau visé Mme Mordaunt pour sa position sur les droits des trans.

Sur Fois Radio elle a dit qu’elle était “honorée” que la loi sur les allocations de maternité ministérielles et autres qui a été adoptée au Parlement lui a permis de prendre la maternité l’année dernière sans démissionner de son poste de conseillère juridique en chef du gouvernement.

Elle a déclaré que Mme Mordaunt était la ministre du projet de loi à l’époque et que le libellé la décrivait comme une “personne enceinte”, ce que Mme Braverman a déclaré avoir trouvé “assez offensant” et “nier sa féminité”.

Mme Braverman, qui s’est prononcée en faveur de la campagne de Liz Truss depuis qu’elle a été éliminée de la course à la direction, a allégué que Mme Mordaunt s’était opposée à toute modification du libellé de la législation et voulait une «personne enceinte» et «a résisté à l’inclusion du mot femme ”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Mme Mordaunt, la favorite des bookmakers pour la direction, était «trop réveillée» pour diriger le parti conservateur ou devenir Premier ministre, elle a répondu: «Mon opinion sur Penny est qu’elle est réveillée, oui.

“Je ne lui manque pas de respect pour ses opinions éveillées, mais je pense que nous devrions l’appeler pour ce qu’elle est.”

Elle n’a ajouté aucune information qualificative sur ce qu’elle entendait par le mot «réveillé» ni précisé si les opinions de Mme Mordaunt sur les droits des trans étaient ses seules croyances «réveillées».

Mme Braverman a ajouté: «J’ai une très haute opinion de Penny, je dois dire, je pense que c’est une femme remarquable, c’est une de mes voisines, c’est une politicienne locale très efficace et un peu une ministre efficace.

“Mais je ne suis pas d’accord avec elle sur ses opinions sur l’idéologie trans, l’idéologie du genre et la définition d’une femme.”

Les opinions de Mme Mordaunt sur les droits des trans ont fait l’objet d’une attention soutenue de la part de ses rivaux à la direction au milieu des affirmations selon lesquelles elle poursuivait une politique d’auto-identification pour les personnes trans.

Le Sunday Times a déclaré avoir vu des documents gouvernementaux qui semblaient suggérer que Mme Mordaunt était favorable à la suppression d’au moins un élément du processus médical requis pour que les personnes transgenres effectuent une transition légale.

Cependant, Mme Mordaunt a déclaré à l’émission Sunday Morning de la BBC qu’elle n’avait jamais préconisé de mettre fin à l’obligation pour les personnes trans d’obtenir un diagnostic médical de dysphorie de genre avant de pouvoir légalement changer de sexe.

« Cela a été démenti à plusieurs reprises. Nous savons tous ce qui se passe. C’est le type de politique toxique dont les gens veulent s’éloigner », a-t-elle déclaré.

« Nous avons fait une consultation. Nous avons demandé aux professionnels de la santé ce qu’ils pensaient de la situation. C’est la section dont je me suis occupé. J’ai géré cette consultation. Pendant mon quart de travail, nous n’avons pas produit de politique.

« Il y a un certain nombre de calomnies dans les journaux. Mes collègues sont très en colère et bouleversés que c’est ainsi que la course à la direction est ralentie. »

Rapports supplémentaires par AP