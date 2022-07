Penny Mordaunt pourrait être la prochaine Premier ministre britannique. Peu savent qui elle est.

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Dans le concours piquant mais étrange et insulaire pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique, une figure improbable est apparue parmi les meilleurs coureurs: Penny Mordaunt, une ministre junior du Commerce qui a été brièvement la première femme secrétaire à la Défense du pays, qui dans sa jeunesse a servi comme assistant d’un magicien, puis est apparu dans une émission de télé-réalité et a fait un court passage en tant que chef de la presse étrangère pour la campagne présidentielle de George W. Bush en 2000.

Jeudi, les législateurs du Parti conservateur ont réduit leur liste de candidats au poste de Premier ministre à cinq, avec l’ancien chancelier et ministre des Finances Rishi Sunak en tête avec 101 voix, suivi de Mordaunt avec 83 et de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss avec 67.

Les bonnes performances de Mordaunt et Truss rendent plus probable qu’une femme figurera parmi les deux derniers, qui feront ensuite campagne pour obtenir des votes des 200 000 membres du parti conservateur cotisants – un processus souvent décrit comme “plus une sélection qu’une élection”. .”

Jusqu’à présent, Mordaunt, 49 ans, n’était pas un nom familier en Grande-Bretagne, loin de là.

Lors d’un récent sondage instantané, la plupart des répondants ne pouvait pas la nommer lorsqu’on lui montre une photo.

Il est juste de dire que la plupart du grand public n’a jamais entendu parler d’elle.

Lorsque Johnson s’est présenté en 2019, il y avait déjà une série de biographies écrites sur le flamboyant ancien maire de Londres et Brexiteer – ainsi que des millions de pages de commentaires, ainsi que les propres écrits de Johnson sur deux décennies en tant que chroniqueur de journal et éditeur de magazine.

Mordaunt a également écrit un livre intitulé “Greater: Britain After the Storm”, décrit par l’éditeur comme “sur la restauration de la fierté nationale et d’une politique positive”. Il a grimpé ces derniers jours sur la liste des best-sellers d’Amazon UK. L’ancien Premier ministre du Parti travailliste, Tony Blair, l’a résumé : « Édifiant et très lisible.

La presse britannique et ses collègues conservateurs – à la fois amis et ennemis – se précipitent pour fournir leurs propres détails à la biographie de Mordaunt.

David Frost, un ancien ministre du Brexit, a lancé une attaque cinglante contre l’homme politique qui était autrefois son adjoint. “Je suis assez surpris de la place qu’elle occupe dans cette course à la direction”, a-t-il déclaré dans une interview à TalkTV. “Elle était mon adjointe – théoriquement, plus que réellement – lors des pourparlers sur le Brexit l’année dernière.”

Frost a déclaré: «Elle n’était pas entièrement responsable, elle n’était pas toujours visible. Parfois, je ne savais même pas où elle était. C’est devenu un tel problème qu’au bout de six mois, j’ai dû demander au Premier ministre de la déplacer et de trouver quelqu’un d’autre pour me soutenir.

L’équipe de Mordaunt a répondu qu’elle “n’avait que du respect” pour Frost et que “Penny défendra toujours le Brexit et l’a toujours fait”.

La course pour remplacer Johnson reste très incertaine. Les premiers favoris du chef de parti échouent souvent. Les candidats n’ont pas encore pris part aux débats télévisés ; le premier est prévu pour vendredi.

Il pourrait y avoir des méfaits dans les jours à venir, les législateurs conservateurs s’efforçant d’empêcher des candidats spécifiques de passer aux autres tours de scrutin secret.

“C’est très imprévisible”, a déclaré Ben Page, directeur général mondial d’Ipsos, une société d’études de marché et de sondages, décrivant le concours.

Mais Mordaunt a de l’élan.

Parmi les candidats, elle a recueilli le plus grand nombre de partisans entre le premier et le second tour de scrutin.

Et lorsque le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a décidé de ne pas se présenter, elle a dépassé le terrain en tant que favorite des membres du Parti conservateur, qui choisiront le gagnant lors de la dernière étape du concours.

Un sondage a suggéré que si elle pouvait se qualifier pour les deux derniers, elle gagnerait. Elle serait la troisième femme Premier ministre britannique, après Margaret Thatcher et Theresa May.

Pourtant, même dans les cercles conservateurs, elle est une figure vague. “Elle est un peu un mystère pour nous tous”, a déclaré à la BBC Matthew Parris, un ancien législateur conservateur devenu chroniqueur politique.

“En sa faveur, elle a une personnalité attrayante, elle est évidemment amusante, elle ressemble à une bonne sportive. De l’autre côté de la balance, la chose qu’elle doit réfuter, ce sont des mots comme “feuilleté” ou “la politique en profondeur”. Elle était autrefois l’assistante d’un magicien – vous ne pouvez pas réduire le déficit de moitié.

Ce travail était celui qu’elle avait quand elle était plus jeune, essayant d’aider sa famille à joindre les deux bouts. Sa mère est décédée d’un cancer lorsque Mordaunt avait 15 ans.

Elle est devenue députée en 2010 et a été secrétaire à la Défense pendant 85 jours avant d’être limogée par Johnson pour avoir soutenu son rival lors de la course à la direction de 2019.

Elle est réserviste de la Royal Navy.

Dans cette course, elle s’est présentée comme une Brexiteer qui ramènera le parti à ses racines. Le Parti conservateur, a-t-elle déclaré lors d’un récent événement, avait récemment «perdu le sens de soi».

“Si je peux comparer cela au fait d’être dans le public de Glastonbury lorsque Paul McCartney jouait son set, nous nous sommes livrés à tous ces nouveaux morceaux, mais ce que nous voulions vraiment, c’était les bons vieux trucs dont nous connaissions tous les paroles”, a-t-elle déclaré, décrivant le ancien Beatle, aujourd’hui âgé de 80 ans, jouant son nouveau matériel lors d’un concert de jeunes, alors que ce qu’il voulait le plus entendre était “The Long and Winding Road” et “Get Back”.

Les airs que les conservateurs veulent entendre, a déclaré Mordaunt, comprenaient les mots : « faible taux d’imposition, petit État, responsabilité personnelle. Nous devons revenir à cela.

Sa candidature à la direction a pris un départ cahoteux, cependant, lorsqu’elle a été forcée de monter plusieurs fois sa vidéo de campagne – en coupant des images du sprinteur olympique Oscar Pistorius, qui a été reconnu coupable du meurtre de sa petite amie; le sprinteur britannique Jonnie Peacock, qui a demandé que son image ne soit pas utilisée dans le film ; et Jo Cox, un ministre du Travail assassiné dont la famille a fait part de ses inquiétudes à la campagne.

Mordaunt elle-même n’apparaissait pas dans la vidéo.

Page, d’Ipsos, a déclaré que son statut relativement bas fonctionnait pour et contre elle. Elle n’a jamais fait partie du cabinet de Johnson et n’est donc pas aux prises avec les bagages de son administration comme les autres. En même temps, elle ne peut pas pointer vers le même niveau d’expérience que Sunak ou Truss.

“Elle a de l’humour, ce que les Britanniques apprécient”, a déclaré Page.

Il a fait référence à la façon dont une fois Mordaunt, ayant perdu un pari contre des collègues de la Royal Navy, a prononcé un discours à la Chambre des communes sur l’agriculture tout en réussissant à glisser le mot « coq » à plusieurs reprises.

Il a dit que sa trame de fond convaincante pourrait bien plaire au public.

«Elle n’a pas eu une enfance complètement privilégiée et aisée, alors elle pourrait avoir un peu plus une touche commune – ce qui est toujours un peu un problème pour le Parti conservateur. Les Britanniques comme un outsider.