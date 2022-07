Penny Mordaunt: l’espoir du leadership conservateur a dit à plusieurs reprises “c ** k” dans le discours des Communes après avoir perdu le pari de la Marine

Un député conservateur pressenti pour être le prochain Premier ministre a une fois prononcé un discours sur le bien-être de la volaille au Parlement dans le seul but de dire “c ** k” plusieurs fois sur un pari avec des collègues de la Royal Navy.

Penny Mordaunt, la favorite des bookmakers pour remporter la direction des conservateurs, a utilisé le mot six fois et “lay” ou “laid” cinq fois au cours d’un discours de 2013 après avoir reçu un forfait pour un “délit” lors d’une formation pour le Réserves de la marine.

Elle a admis sa culpabilité devant une salle remplie de journalistes en remportant le prix du discours de l’année à Le spectateur Prix ​​du parlementaire de l’année du magazine en 2014.

La députée, qui a depuis occupé plusieurs postes ministériels, a déclaré qu’elle se sentait “un peu frauduleuse” pour avoir reçu le prix car “avouons-le, la raison pour laquelle j’ai remporté ce prix n’est pas à cause des heures que j’y ai consacrées ou du travail soigneusement conçu discours, c’est parce que j’ai fait référence aux organes génitaux masculins au cours de celui-ci.

Penny Mordaunt fait le discours ‘c ** k’ en 2013 (Télévision du Parlement)

“Lorsque j’étais à Dartmouth pour ma formation de réserviste, certains de mes officiers de formation maritime ont pensé que ce serait une bonne idée d’essayer de briser la personnalité féminine que j’ai maintenue tout au long de mon cours en me faisant crier des mots particulièrement grossiers pendant le plus partie exténuante de notre formation, et je suis heureux de dire qu’ils ont échoué à cet égard.

“Mais lors de notre dîner régimentaire à la fin du cours, j’ai été condamné à une amende pour un délit, et l’amende était de dire un mot particulier, l’abréviation de coq, plusieurs fois lors d’un discours sur le parquet de la Chambre des communes et de mentionner tous des noms des officiers présents.

Mme Mordaunt a dirigé l’auditoire vers le hansard, le rapport officiel de tous les débats de la Chambre des communes, “où vous pouvez faire défiler la liste habituelle des sujets dont je parle – la place du Royaume-Uni dans le monde, pourquoi nous avons besoin de la force de frappe des transporteurs, le renouvellement de la dissuasion, » et retrouvez son débat sur le bien-être des volailles, qu’elle admettait inhabituel « pour quelqu’un représentant un siège urbain ».

Dans une ligne, elle a déclaré: “La cause du bien-être des poules et des coqs est une cause soulevée avec moi par de nombreux électeurs.”

Mordaunt après avoir lancé sa campagne au Cinnamon Club de Londres mercredi (APE)

Elle a poursuivi: «Dans l’idylle de ‘The Good Life’, on imagine plusieurs poules et un seul coq fier, mais un coxcomb qui se pavane mènera à de nombreux poussins et que va devenir le contingent mâle sans une couche parmi eux?

“J’encourage les gens à envisager des maisons pour les poules, mais à réfléchir attentivement à un poulailler pour un coq.”

Elle a finalement conclu: “Quand nous arriverons finalement au printemps, n’ayons pas de conneries sur le bien-être des poules.”

Après avoir admis son utilisation du langage, Mme Mordaunt a été accusée par la députée travailliste de l’époque, Kate Hoey, de banaliser le Parlement.

“” Elle devrait se rendre compte que la Chambre des communes n’est pas une émission de télé-réalité … Il est triste qu’elle en ait abusé de cette manière – cela crée un mauvais précédent “, a déclaré Mme Hoey. Le courrier du dimanche.

Six candidats à la direction restent après le premier tour (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche): Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Kemi Badenoch, Suella Braverman, Tom Tugendhat, Liz Truss (Getty)

Mme Mordaunt a dit Le courrier du dimanche: « Si j’ai offensé quelqu’un, je suis désolé. N’hésitez pas à me battre pour ça.

Lançant sa campagne à la direction mercredi, Mme Mordaunt a parcouru un terrain similaire en faisant une référence phallique dans une salle remplie de collègues.

Abordant sa position sur le transgenre après la controverse sur des déclarations contradictoires, elle a déclaré: «C’est Margaret Thatcher qui a dit que« chaque Premier ministre a besoin d’un Willie ». Une femme comme moi n’en a pas.

L’ancien secrétaire à la Défense est arrivé deuxième au premier tour de scrutin de la course à la direction des conservateurs mercredi, mais est le favori pour l’emporter en fin de compte.

Les membres conservateurs ont déclaré dans un sondage qu’ils voteraient pour Mme Mordaunt au-dessus de tout autre candidat et qu’elle avait de meilleures chances avec les bookmakers que le vainqueur du premier tour, l’ancien chancelier Rishi Sunak, après le vote de mercredi.