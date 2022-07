Penny Mordaunt est la favorite pour être le prochain Premier ministre après l’énorme approbation des députés conservateurs et des membres du parti

LA course pour être le prochain Premier ministre était réduite à six espoirs hier – alors que Rishi Sunak et Penny Mordaunt ont dominé le premier tour de scrutin des députés conservateurs.

Mais les bookmakers ont déclaré que Brexiteer Penny, 49 ans, était la favorite après avoir battu ses rivaux dans un sondage auprès des membres du Parti conservateur.

Rishi Sunak mène la course pour être le prochain Premier ministre avec 88 contributeurs Crédit : LNP

Hier, le premier tour de scrutin a vu Rishi Sunak en tête avec 88 partisans – en deçà de l’endroit où Boris Johnson et Theresa May étaient dans leurs premières salves.

Il est maintenant confronté à une bataille pour remporter le scrutin global final des députés, considéré comme crucial pour ses chances.

L’élan initial est plutôt passé à Mme Mordaunt qui a obtenu 67 soutiens plus importants que prévu – laissant Liz Truss à la traîne sur 50.

Kemi Badenoch – un outsider de rang il y a quelques jours – est passé à 40 tandis que le candidat au centre Tom Tugendhat en a obtenu 37 et Suella Braverman a réussi avec 32.

Le chancelier Nadhim Zahawi et la grande bête de l’ex-Cabinet Jeremy Hunt ont été largués après avoir échoué à obtenir suffisamment de soutien.

Les bookmakers ont déclaré qu’il y avait eu une ruée vers l’argent sur Mme Mordaunt, une ancienne secrétaire à la Défense qui est actuellement ministre du Commerce.

Will Woodhams, PDG de Fitzdares, a déclaré: «Nous avons vu une vague de flottements sur Mordaunt aujourd’hui alors que de vrais parieurs bleus s’en prennent au bon navire Penny. Elle est désormais la favorite alors que Sunak semble bégayer et que le reste de la droite ressemble toujours à une canaille.

Mordaunt est actuellement à 8/13, avec M. Sunak à 10/3 et Mme Truss à 4/1.

Et dans un autre énorme coup de pouce pour sa campagne, un nouveau sondage YouGov a révélé qu’elle était la favorite des membres conservateurs.

Elle est en tête du sondage avec 27% de soutien – suivie de Mme Badenoch avec 15%, puis de M. Sunak et Mme Truss à égalité avec 13%.

Une enquête auprès de plus de 800 membres a également révélé que Mme Mordaunt écrase M. Sunak dans un tête-à-tête de 67% contre 28 – et elle bat Mme Truss de 55 contre 37.

Hier matin, lors du lancement de sa campagne en sueur, la favorite a déclaré qu’elle était la seule « candidate que les travaillistes craignent ».

Elle a également dénoncé les affirmations selon lesquelles elle était trop réveillée pour être PM.

Pendant ce temps, le député conservateur Bob Stewart a bizarrement salué sa bravoure – pour avoir fait un flop dans l’émission télévisée de plongée Splash !

Il a déclaré à Times Radio: “J’ai vu ses jambes, elles étaient vraiment bleues. Et puis elle est entrée et a recommencé, exactement la même chose.

En une journée de tirs embusqués, les camps rivaux ont blâmé les sales tours pour leur chute.

M. Hunt, qui a perdu le soutien de deux députés qui l’ont nommé 24 heures auparavant, a tweeté : “Un petit conseil aux candidats restants : les diffamations et les attaques peuvent apporter un gain tactique à court terme mais toujours se retourner contre eux à long terme”.

M. Sunak a également été critiqué pour avoir enrôlé le maître conservateur des arts sombres Gavin Williamson comme son exécuteur non officiel.

Comment les députés conservateurs ont voté au premier tour

Une source conservatrice a déclaré: «Sir Gavin Williamson a ruiné la vie de millions d’écoliers et s’est embarrassé à plusieurs reprises en tant que secrétaire à l’éducation.

“C’est aux députés conservateurs de décider si Rishi Sunak fait preuve de bon sens en étant associé à cet homme.”

Alors que la course se réchauffe, il y a eu une pression croissante pour que le droit de soutenir un candidat batte Mme Mordaunt ou M. Sunak.

Un autre vote a lieu aujourd’hui, Mme Braverman semblant la plus susceptible d’être éliminée.

Les partisans de Mme Truss exhortent les partisans du procureur général à « unir la droite ».

Une source a déclaré: “Pour le bien de la fête, ils doivent ramer derrière Liz.”

Elle lancera officiellement sa campagne aujourd’hui, déclarant à ses partisans : « Ma mission est de faire de notre pays une nation d’aspiration, où chaque enfant, chaque personne a les meilleures chances de réussir. Je suis prêt à être premier ministre dès le premier jour.

Elle jurera de ne jamais laisser tomber les enfants du Nord comme l’ont été ses pairs de Leeds, insistant sur le fait qu’elle “passera de niveau de manière conservatrice”.

Elle a également déclaré au magazine The Spectator qu’elle voterait pour quitter l’UE s’il y avait un référendum aujourd’hui, après avoir voté pour rester en 2016.

Des réductions d’impôts, un renversement de la hausse détestée de l’assurance nationale et une série de bouleversements du marché seront dévoilés.

Alors que les conservateurs se bousculent pour promettre des cadeaux, elle a snipé: “Je ne suis pas un Johnny-venu-dernièrement à cet ordre du jour – je suis un conservateur à faible taux d’imposition.”

Suella Braverman

Suella Braverman a gratté avec 32 Crédit : Darren Fletcher

Brexit soutenu. Le procureur général a été le premier à faire une offre pour devenir Premier ministre en direct à la télé – avant même que Boris n’ait annoncé qu’il allait quitter son poste.

Amis: A un certain nombre de Leavers vétérans à ses côtés – dont Bernard Jenkin et Sir Desmond Swayne.

Ennemis: La Convention européenne des droits de l’homme, qu’elle veut que la Grande-Bretagne quitte.

Des squelettes dans le placard ? Même l’aile droite du parti pense que certaines de ses positions intransigeantes sont exagérées.

Facteur Ta-X ? Veut réduire la TVA sur les factures de carburant et d’énergie pour aider les Britanniques à s’endurcir.

Haut de carrière : Démissionner pour protester contre le projet d’accord de Theresa May sur le Brexit en 2018.

Bas de carrière : Dire que la chose la plus vilaine qu’elle ait jamais faite est de manger tout un paquet de digestifs.

Tom Tugendhat

Le candidat du centre, Tom Tugendhat, a obtenu 37 voix Crédit : Getty

Soutenu reste. Vétéran de l’Afghanistan et de l’Irak qui a servi comme officier du renseignement, il veut maintenant servir la nation en tant que Premier ministre avec une ardoise impeccable.

Amis: Le héros du mur rouge Jake Berry et la chef du commerce Anne Marie Trevelyn font partie de son équipe.

Ennemis: Des Brexiters qui croient qu’il veut toujours ramener la Grande-Bretagne dans l’UE.

Squelettes dans le placard : Pas si secrètement détient la double nationalité britannique et française – que les critiques utiliseront pour l’attaquer.

Facteur Ta-X ? Veut accorder aux familles et aux entreprises des allégements fiscaux supplémentaires pour stimuler l’économie.

Haut de carrière : Touché au menton et à la poitrine alors qu’il était en mission lors d’une fusillade de 10 heures en Irak – et a miraculeusement survécu.

Bas de carrière : député d’arrière-ban qui n’a jamais gravi les échelons ministériels.

Kemi Badenoch

Kemi Badenoch – un outsider de rang il y a quelques jours – est passé à 40 contributeurs Crédit : Chris McAndrew / Parlement britannique (

Brexit soutenu. L’étoile montante au franc-parler s’est imposée comme la candidate anti-réveillée du petit État qui a pris d’assaut Westminster.

Amis: Le faiseur de roi Michael Gove et une série de ministres ont jeté leur poids derrière elle.

Ennemis: La fonction publique timide de Whitehall.

Squelettes dans le placard : Pour être juste, elle n’a fait aucune tentative pour cacher ses plans de réduction des dépenses – admettant qu’elle veut abandonner l’allocation de carburant d’hiver pour les Britanniques les plus aisés.

Facteur Ta-X ? Veut réduire les impôts dans l’ensemble, mais s’est engagé à éviter une course aux enchères fiscales vers le bas.

Haut de carrière : Établissement de combat wokies essayant de réécrire l’histoire et de déchirer le programme.

Bas de carrière : A fait face à un contrecoup pour avoir qualifié un journaliste de « effrayant » pour avoir posé des questions d’approfondissement.

Liz Truss

Pendant ce temps, Liz Truss traîne sur 50 Crédit : LNP

Soutenu reste. La ministre des Affaires étrangères, sans fioritures, estime qu’elle est l’héritière de Margaret Thatcher – et a même posé sur un tank pour le prouver.

Amis: Les grandes bêtes du Cabinet, dont Jacob Rees-Mogg, Nadine Dorries et Kwasi Kwarteng, sont toutes venues la soutenir.

Ennemis: Le pouvoir judiciaire britannique après 11 mois glacials en tant que Justice Sec.

Squelettes dans le placard : Une liaison avec un ancien député conservateur menaçait de faire dérailler sa carrière lorsqu’elle était candidate.

Facteur Ta-X ? Promet des réductions d’impôts dès le premier jour pour aider à la crise du coût de la vie, et abandonnera la hausse de l’assurance nationale.

Haut de carrière : Salué après avoir conclu un accord pour faire sortir la britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe d’une prison infernale en Iran.

Bas de carrière : Dire discours de conférence sur les marchés du porc et du fromage renversé par les conservateurs en 2014.

Penny Mordaunt

Brexit soutenu. L’ancienne assistante du magicien et chérie de la base conservatrice, connue pour ses discours de barnstorming qui ravagent le Labour in the Commons

Amis: La Marine, qu’elle sert en tant que réserviste. Les anciens ministres du Cabinet soutenant le Brexit, David Davis et Andrea Leadsom, sont également fans.

Ennemis: Les initiés l’ont surnommée “Penny Dormant” pour avoir évité les voyages commerciaux internationaux ministériels.

Squelettes dans le placard : Critiqué pour avoir changé son ton sur les opinions sur les droits des trans et les questions de genre.

Facteur Ta-X ? S’est engagé à réduire de moitié le carburant pour aider les conducteurs endurcis.

Haut de carrière : Nomination au poste de secrétaire à la Défense dans le gouvernement de Theresa May.

Bas de carrière : Claquée pour avoir dit qu’elle n’aimait pas la légendaire émission de télé, Dad’s Army.

Rishi Sunak

Brexit soutenu. Slick ex-chancelier dont la démission a contribué à mettre fin au règne de Boris en tant que Premier ministre.

Amis: Les poids lourds du cabinet Dom Raab et Steve Barclay. Très apprécié de ses électeurs.

Ennemis: La secrétaire à la Culture Nadine Dorries, qui est très contrariée par son rôle dans la disparition de BoJo.

Squelettes dans le placard : J’espère qu’ils sont tous là-bas – même si sa richesse familiale reste un bâton avec lequel ses adversaires peuvent le battre.

Facteur Ta-X ? Refusant de couper un centime jusqu’à ce que l’inflation fulgurante descende – mais dit que c’est “quand pas si” il réduit considérablement le fardeau fiscal.

Haut de carrière : A remporté des applaudissements pour son programme de congé et Eat Out to Help Out en 2020.

Bas de carrière : Être condamné à une amende pour avoir assisté à la fête d’anniversaire du Premier ministre, avoir révélé le statut de non-dom maintenant annulé de sa femme et le fait qu’il détenait une carte verte américaine alors qu’il était ministre du gouvernement.