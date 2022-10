Penny Mordaunt entre dans la course à la direction des conservateurs en promettant un «nouveau départ» pour le parti

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Penny Mordaunt est la première candidate à la direction des conservateurs à confirmer qu’elle se présente pour le n ° 10, promettant qu’elle peut offrir un «nouveau départ» au parti.

Le leader des Communes – qui a terminé troisième de la dernière course, en juillet – devrait affronter Rishi Sunak et peut-être Boris Johnson, mais aucun n’a encore fait d’annonce.

Mme Mordaunt aurait dit à Jeremy Hunt qu’il resterait chancelier – et qu’il n’y aurait aucun retard dans son budget de facto prévu pour le 31 octobre.

Elle a tweeté : « J’ai été encouragée par le soutien de collègues qui veulent un nouveau départ, un parti uni et un leadership dans l’intérêt national.

“Je me présente pour être le chef du Parti conservateur et votre Premier ministre – pour unir notre pays, tenir nos promesses et remporter le prochain GE [general election].”

Mme Mordaunt a du retard à rattraper, n’ayant le soutien déclaré que de 18 collègues conservateurs et ayant besoin de 100 pour franchir la barre des nominations lundi.

La première campagne à la direction de cette année a vu son étoile grimper de façon spectaculaire au début du concours – seulement pour qu’elle soit repoussée et dépassée par Liz Truss.