Penny Mordaunt dit qu’elle abandonnerait ses objectifs de logement si elle remportait la course à la direction

Penny Mordaunt abandonnerait les cibles de logement si elle pénétrait dans Downing Street, affirmant qu’elles avaient été «testées jusqu’à la destruction».

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, qui reste derrière Mme Mordaunt dans la course pour devenir la prochaine dirigeante conservatrice, a déjà atteint des objectifs de logement dits « staliniens ».

Mme Mordaunt a utilisé une pièce dans le télégraphe quotidien prétendre que la politique actuelle du gouvernement en matière de construction de logements «ne fonctionne pas» et est piégée dans un «modèle brisé».

Elle a écrit : « Je vais changer le système. Je me ferai le champion d’un boom de la construction de friches industrielles et je ferai plus pour protéger les précieuses friches vertes.

« Nous construirons mieux, et nous le ferons en utilisant des incitations, des infrastructures, des investissements et de l’innovation.

« Pour commencer avec les incitations, il est important de réaliser que les objectifs de logement obligatoires pour les conseils ne fonctionnent pas.

“C’est une idée qui a été testée jusqu’à la destruction pendant de nombreuses années, et il est temps de faire face au fait qu’ils ont été un échec partout. Nous allons donc abolir les objectifs de construction de logements et les remplacer par des incitations. »

Mme Mordaunt, qui rivalise pour conserver son avance contre Mme Truss et Kemi Badenoch lors du quatrième tour de scrutin des députés conservateurs mardi, promet d’étendre les droits de développement pour permettre “de construire et non de s’étendre” dans les zones urbaines.

Elle s’engage également à « stopper la mise en réserve foncière et accélérer la construction des sites disposant déjà d’un permis d’urbanisme, notamment les friches industrielles ».

Elle a ajouté : « Il y a des milliers de sites non construits dans tout le pays qui attendent le début de la construction. Ma priorité sera d’éliminer la bureaucratie qui empêche les pelles de pénétrer dans le sol.

Une solution qu’elle propose serait la création de sociétés de développement, qualifiées de « villes potentiellement nouvelles ».

«Ils créeront des emplois et des logements – en particulier pour les jeunes et les primo-accédants – et régénéreront les centres-villes et les centres-villes à travers le Royaume-Uni. Nous réduirons les formalités administratives pour ce faire », a-t-elle déclaré.