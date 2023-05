Penny Mordaunt augmente les chances de leadership des conservateurs avec un rôle de couronnement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Penny Mordaunt semble avoir augmenté ses chances de diriger le parti conservateur après que son rôle central brandissant une épée lors du couronnement du roi Charles III ait attiré l’attention.

Le chef de la Chambre des communes et Lord président du Conseil privé a été la star surprise de la cérémonie de l’abbaye de Westminster, portant l’épée de huit livres en l’air pendant 51 minutes.

Certains téléspectateurs se sont moqués de sa robe à cape sarcelle, brodée d’une fougère dorée, en la comparant à une Guerres des étoiles et Game of Thrones personnage – mais les bookmakers ont réduit ses chances de succéder à Rishi Sunak.

Le rôle principal lors du couronnement a rehaussé le profil du ministre du Cabinet, qui a perdu de justesse face à M. Sunak et Liz Truss en faisant les deux derniers du concours d’été à la direction des conservateurs.

Parmi les nombreux conservateurs qui ont fait l’éloge de Mme Mordaunt, Caroline Nokes a tweeté: « Je ne sais tout simplement pas comment Penny Mordaunt aurait pu faire mieux. »

Le conservateur senior a ajouté: « Épée de 8 kg pour la première heure remplacée par une épée légèrement plus légère mais sans élingue de soutien – triceps d’acier, dans les talons, chantant. »

La députée travailliste Emily Thornberry a déclaré: «Je dois le dire, Penny Mordaunt a l’air très bien! Le porteur d’épée vole la vedette. Le député travailliste principal Chris Bryant a ajouté: « Le Penny est plus puissant que l’épée. »

Alistair Campbell, généralement cinglant, a tweeté: «Ne laissez personne dire que je ne dis jamais rien de positif à propos des conservateurs…. Je suis en admiration devant la force des bras et des épaules de Penny Mordaunt !

Ladbrokes a placé Mme Mordaunt au 13/2 deuxième favori pour succéder à M. Sunak en tant que chef conservateur, juste derrière le secrétaire aux affaires Kemi Badenoch.

Le chef des Communes a maintenu l’épée d’État lors du couronnement avant de l’échanger contre l’épée d’offrande ornée de bijoux et de la présenter à Charles.

Mme Mordaunt a déclaré à Times Radio qu’elle faisait des pompes pour se mettre en forme pour le grand jour et s’entraînait avec une réplique lestée. Elle a dit que son temps dans la marine l’avait préparée à « rester debout pendant de longues périodes sans s’évanouir ».

Elle a dit Politique qu’elle « estimait que ce n’était pas bien » de porter la tenue noir et or du Conseil privé portée par le marquis de Salisbury pour le dernier couronnement, et voulait « quelque chose de moderne ».

La couleur sarcelle « Poséidon » de la robe de la créatrice de luxe Safiyaa, qu’elle s’est payée elle-même, faisait référence à sa circonscription de Portsmouth.

Suite à la démission de Boris Johnson suite au scandale du Partygate en juillet dernier, Mme Mordaunt a bénéficié d’un élan surprise derrière sa candidature pour entrer au n ° 10 – perdant finalement face à Mme Sunak et Mme Truss au cinquième tour.

Avec certains conservateurs meurtris par les résultats désastreux des élections locales, M. Sunak s’efforcera de garder Mme Mordaunt à ses côtés alors qu’il tente de récupérer une certaine force dans les sondages.

Après avoir participé à la cérémonie de dimanche, la dirigeante des Communes a déclaré qu’elle était « honorée de faire partie du couronnement avec des milliers d’autres qui ont joué leur rôle ».