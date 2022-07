Penny Mordaunt affirme qu’elle est la candidate conservatrice que le Labour “craint le plus”

Penny Mordaunt a affirmé qu’elle était la candidate à la direction des conservateurs que les travaillistes “craignent le plus” et la “meilleure chance” du parti pour remporter les prochaines élections générales dans son discours aux militants.

En lançant sa campagne, la ministre a également averti que le Parti conservateur avait “perdu le sens de lui-même” au cours des dernières années, alors qu’elle exposait son argumentation en faveur d’une faible fiscalité et d’une réduction de la taille de l’État.

“Nous devons revenir à cela”, a-t-elle déclaré. « Nous devons conjurer la récession. Nous devons nous rattraper après Covid et nous avons une guerre. Nous avons un manifeste à livrer et des normes et la confiance à restaurer ».

Pressée sur sa position sur les questions de genre, elle a ajouté : “Je pense que c’est Margaret Thatcher qui a dit ‘Chaque le premier ministre a besoin d’un Willie‘. Une femme comme moi n’en a pas.

Les remarques de Mme Mordaunt interviennent moins de 24 heures après avoir franchi la prochaine étape du vote parmi les députés dans la course à la direction des conservateurs, remportant plus de 20 nominations de députés pour voter.

Avec sept autres candidats, elle devra maintenant faire face à la dure bataille de gagner suffisamment de soutien de ses collègues alors que le comité du parti de 1922 réduit les prétendants à seulement deux pour faire face à un vote des membres.

S’exprimant lors de son événement de lancement dans le centre de Londres, Mme Mordaunt a balayé les affirmations selon lesquelles elle était moins connue que les autres candidats dans la course pour succéder à Boris Johnson au n ° 10, en disant: «Je suis le candidat que les travaillistes craignent le plus – et ils ‘ai raison de ».

“Si nous ne remportons pas les prochaines élections générales, toutes ces opportunités et la vision que le peuple britannique avait de notre départ de l’UE ne se réaliseront pas. Nous devons gagner cette élection. Je suis votre meilleure chance de gagner cette élection », a-t-elle ajouté.

Après le lancement de la campagne de Mme Mordaunt, un porte-parole travailliste a cependant déclaré L’indépendant: « Celui qui succède à ce Premier ministre menteur, dommageable et discrédité, héritera d’un gouvernement dommageable et discrédité, d’un bilan de 12 ans d’échec, d’une économie stagnante à cause de ses choix, et d’un grand public qui sait qu’il mérite mieux. Nous ne craignons aucun d’entre eux.

Mme Mordaunt était flanquée de l’ancien ministre du cabinet Andre a Leadsom lors de son événement de lancement de campagne (APE)

Flanquée des anciens ministres du cabinet Andrea Leadsom et David Davis, la ministre du Commerce international a également insisté sur le fait qu’elle était “très différente” de son prédécesseur potentiel, mais a indiqué qu’elle ne convoquerait pas d’élections générales anticipées pour remporter son propre mandat si elle entrait au n ° 10.

Pressé de savoir si elle aurait besoin d’un nouveau mandat du public britannique si elle remportait la course à la direction des conservateurs, en disant: «Je pense que ce que le public veut que nous fassions, c’est de tenir compte de cela [manifesto] à présent.

«Je me tenais sur la même plate-forme que Boris Johnson et tous les autres députés de mon parti. Nous avons un mandat et une grande majorité et je pense que les Britanniques veulent que nous nous engagions et que nous livrions pour eux.

Le réserviste naval et ancien secrétaire à la Défense s’est engagé à revenir aux valeurs conservatrices traditionnelles de «faible fiscalité, petit État et responsabilité personnelle». Elle a également juré de réparer une machine Whitehall « cassée » à travers la « chaleur blanche de la modernisation » avec une armoire « plus serrée ».