Penny Mordaunt affirme que Liz Truss a été “mal interprétée” après avoir rejeté les “documents” sur le coût de la vie

Les partisans de Liz Truss ont nié qu’elle exclut plus d’aide financière pour les ménages aux prises avec le coût de la vie, après que la fureur ait salué la déclaration de la cheffe de file conservatrice selon laquelle elle n’offrirait pas de « aumônes ».

Le rival du leadership Rishi Sunak a signalé qu’il prévoyait une autre aide de plusieurs milliards s’il devenait Premier ministre en septembre, et a déclaré qu’il était “tout simplement faux” pour Mme Truss d’exclure un soutien direct supplémentaire à une époque de flambée des prix de l’énergie.

Des militants et des experts anti-pauvreté ont déclaré L’indépendant que le nouveau Premier ministre devra immédiatement doubler le programme de soutien de 15 milliards de livres sterling annoncé par M. Sunak en mai afin d’éviter des difficultés accablantes pour des millions de Britanniques cet hiver.

Et l’ancien Premier ministre Gordon Brown a appelé Sunak, Truss et le Premier ministre Boris Johnson à convenir d’un budget d’urgence ou risquer de “condamner des millions d’enfants et de retraités vulnérables et irréprochables à un hiver d’extrême pauvreté”.

Les craintes d’une crise de trésorerie dévastatrice pour les familles ont été alimentées par les prévisions de jeudi de la Banque d’Angleterre d’une inflation dépassant 13% et d’une récession de cinq trimestres, associées à des prévisions selon lesquelles le plafond des prix de l’énergie passera de 1 971 £ à plus de 3 700 £.

Et le coût de la vie a été placé en tête de l’ordre du jour de la course à la direction des conservateurs par le commentaire de Mme Truss selon laquelle elle offrirait de l’aide en “réduisant le fardeau fiscal, sans faire de cadeaux”.

M. Sunak a riposté à ses commentaires en disant: “Il est tout simplement faux d’exclure un soutien direct supplémentaire pour le moment comme Liz Truss l’a fait, et de plus, ses propositions fiscales n’aideront pas de manière très significative les personnes comme les retraités ou les personnes à faible revenu”. des revenus qui sont exactement le genre de familles qui vont avoir besoin d’aide.

Penny Mordaunt a soutenu Liz Truss dans la course à la direction des conservateurs après avoir été elle-même éliminée

Mais la ministre du Commerce, Penny Mordaunt, a nié aujourd’hui que Mme Truss ait exclu l’expansion des paiements directs.

L’ancienne candidate à la direction, qui a soutenu le ministre des Affaires étrangères, a déclaré à Sky News : “Ce n’est pas qu’elle exclut toute aide future, c’est une mauvaise interprétation de ce qu’elle a dit.

« Ce qu’elle envisage, c’est de permettre aux gens de conserver une plus grande partie de l’argent qu’ils gagnent.

“Cela n’a aucun sens de retirer de l’argent aux gens et de le rendre ensuite de manière très, très compliquée.

“Nous devons simplifier cela et nous devons nous assurer que les ménages sont aussi résilients que possible et cesser de prélever de grosses sommes d’impôt sur les personnes est une façon d’y parvenir.”

Mme Truss a promis un budget d’urgence en septembre si elle est élue chef des conservateurs par 160 000 membres du parti conservateur.

Ce n'est pas la première des déclarations de Liz Truss à être "mal interprétée"

Mais elle n’a donné aucune indication que cela inclura une aide directe pour les factures de carburant, se concentrant plutôt sur la fourniture “immédiate” de réductions d’impôts totalisant environ 30 milliards de livres sterling.

Il est entendu qu’elle visera à mettre en œuvre l’inversion de la hausse de 1,25% de M. Sunak à l’assurance nationale en quelques jours, plutôt que d’attendre jusqu’en avril comme ce serait normalement la pratique.

Elle prévoit également de supprimer une hausse de l’impôt sur les sociétés de 19 à 25% prévue par l’ancienne chancelière pour 2023 et de suspendre les prélèvements verts sur les factures d’énergie.

“Malgré l’évaluation sévère de la Banque d’Angleterre cette semaine, je ne crois pas qu’il faille démissionner de notre grand pays pour un déclin contrôlé ou accepter l’inévitabilité d’une récession”, a écrit Mme Truss dans le Télégraphe du dimanche.

“Je me lancerais sur les rails en apportant un budget d’urgence, en traçant une voie ferme pour faire croître notre économie afin d’aider à financer nos services publics et le NHS.”

Le groupe de réflexion anti-pauvreté de la Fondation Joseph Rowntree a averti que les réductions d’impôts étaient “un moyen vraiment inefficace d’apporter de l’argent à ceux qui en ont le plus besoin”, car bon nombre des plus pauvres ne paient pas d’impôts.

Rishi Sunak a promis plus de soutien au coût de la vie malgré les critiques précédentes pour ne pas en faire assez en tant que chancelier

“Six livres sur sept que vous dépenseriez pour supprimer la hausse de l’assurance nationale iraient à la moitié supérieure de la répartition des revenus”, a déclaré Katie Schmuecker de la Fondation. L’indépendant.

Et M. Sunak a averti que des réductions d’impôts prématurées risquaient de faire monter encore l’inflation.

“Injecter plus de 40 milliards de livres sterling d’argent emprunté dans une économie qui connaît une spirale d’inflation risque de l’aggraver”, a-t-il déclaré au L’heure du dimanche.

“C’est peut-être bien, mais je pense que cela signifie prendre un pari avec l’épargne des gens, leurs pensions, leurs taux hypothécaires, ce n’est pas un pari que je suis prêt à prendre.”

L’ancien chancelier a déclaré que le public méritait “un réalisme lucide et non un boosteur aveugle” sur la question.

L’ampleur de la crise imminente a été mise à nu dans un rapport commandé par M. Brown qui a révélé que 13 millions de ménages – près de la moitié du pays – sont menacés de pauvreté énergétique après la hausse des prix d’octobre.

“Une bombe à retardement financière va exploser pour les familles en octobre alors qu’une deuxième hausse du prix du carburant en six mois envoie des ondes de choc dans tous les ménages et pousse des millions de personnes à bout”, a écrit l’ancien Premier ministre travailliste dans L’observateur.

« Il y a quelques mois, Jonathan Bradshaw et Antonia Keung de l’Université York estimaient que l’augmentation de 54 % des prix du carburant en avril enfermerait 27 millions de personnes dans 10 millions de ménages dans la précarité énergétique.

“Maintenant, 35 millions de personnes dans 13 millions de ménages – un chiffre sans précédent de 49,6% de la population du Royaume-Uni – sont menacées de pauvreté énergétique en octobre.”

M. Brown a déclaré que si M. Johnson, M. Sunak et Mme Truss ne pouvaient pas s’entendre sur un budget d’urgence, “le Parlement devrait être rappelé pour les forcer à le faire”.

Le nouveau rapport, réalisé par le professeur Donald Hirsch de l’Université de Loughborough, a révélé que le soutien gouvernemental existant pour les ménages à faible revenu n’a pas réussi à compenser les pertes auxquelles ils sont confrontés, certaines familles ayant jusqu’à 1 600 £ de pire par an.

Le député conservateur Damian Hinds a reconnu que le paquet de soutien que M. Sunak avait élaboré en tant que chancelier n’était pas suffisant en ces “temps extraordinairement difficiles”, et a suggéré que davantage viendrait s’il devenait Premier ministre.

Le partisan de Sunak a déclaré à Sky News: “Les choses se sont aggravées même depuis que cela a été mis en place en termes de projections pour les factures d’énergie à l’avenir et il a été clair que davantage pourrait bien être nécessaire et il est prêt à le faire. comme demandé.”