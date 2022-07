Penny Mordaunt a envoyé une menace de mort pour «lui tirer une balle dans la tête» et «tuer sa famille»

La police enquête après qu’une lettre a été remise à l’ancienne candidate à la direction des conservateurs, Penny Mordaunt, menaçant de “lui tirer une balle dans la tête”.

La menace de mort a été envoyée au bureau de circonscription de la députée de Portsmouth North avant qu’elle ne soit exclue du concours pour devenir chef du Parti conservateur.

Au cours de sa campagne, la ministre du Commerce s’était plainte de ce que ses adversaires menaient une opération “black ops” pour saboter ses chances.

La Nouvelles de Portsmouth a rapporté que la lettre contenait des menaces de «lui tirer une balle dans la tête» et de «tuer sa famille».

Une porte-parole de la police du Hampshire a déclaré: «À 11 h 50 le 22 juillet, nous avons reçu un rapport d’une lettre contenant des menaces de tuer une femme de Portsmouth et sa famille qui a été envoyée à son bureau à Lakeside, North Harbour.

«Nous avons assisté et des mesures de protection ont été mises en place pour minimiser les risques pour la femme et sa famille, les employés et la communauté au sens large.

« Nos enquêtes sur cet incident sont en cours et il a été transmis à l’équipe de liaison parlementaire.

“Nous prenons la protection de nos députés extrêmement au sérieux et des systèmes robustes sont en place pour garantir qu’ils peuvent effectuer leur travail en toute sécurité.”

Le bureau de Mme Mordaunt a été approché pour commentaires.

La ministre du Commerce international et ancienne secrétaire à la Défense a fait l’objet de briefings hostiles de la part de ses adversaires dans la course au remplacement de Boris Johnson.

Sa position sur les droits des trans a fait l’objet d’un examen minutieux des médias avant d’être finalement éliminée de la course la semaine dernière.

Mme Mordaunt a nié avoir voulu, pendant son mandat de ministre des Femmes et de l’Égalité, faire adopter une politique qui mettrait fin à l’obligation pour les personnes trans d’obtenir un diagnostic médical avant de pouvoir légalement changer de sexe.

Elle a également dénoncé des «diffamations» personnelles contre elle alors que la course à la direction des conservateurs devenait de plus en plus toxique.

Les deux candidats restants – Rishi Sunak, l’ancien chancelier, et Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères – s’affronteront lors d’un débat télévisé sur BBC One ce soir à 21 heures.