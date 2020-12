Un soir chaque semaine, Penny Lancaster se glisse hors du manoir d’Essex qu’elle partage avec son mari Sir Rod Stewart et prend le train, seule, pour Londres. Elle laisse le rocker vétéran à la maison pour mettre leurs deux jeunes fils au lit.

Car elle a suivi une formation pour devenir policier et devrait se qualifier comme agent spécial peu après son 50e anniversaire en mars. Sa formation pour la police de la ville de Londres a lieu un soir de semaine chaque semaine et de 9 h 00 à 17 h 00 le samedi et le dimanche un week-end sur deux.

Le couple est ensemble depuis deux décennies et Rod n’essaye pas de la dissuader. «Il sait mieux que d’essayer», dit Penny. C’est un cours de huit mois et se terminera par le serment d’allégeance – promettant de faire son devoir avec équité, intégrité, diligence et impartialité. Elle sera ensuite qualifiée pour se lancer sur le beat, en armure protectrice avec une matraque et des menottes.

Penny explique sa motivation à devenir une travailleuse clé. ‘C’est ce que je suis. Je pourrais marcher sur le tapis rouge avec Rod, ou je pourrais être dans notre écurie avec mes chèvres. Mais il arrive un moment où chacun s’interroge et se demande: «Qui suis-je? Qui suis-je au cœur? » C’est ce que je pense que j’aurais toujours dû faire. C’est une question d’identité.

Ce n’est pas comme si la vie de Penny n’était pas déjà pleine à craquer. L’ancienne mannequin de lingerie éblouissante de 6 pieds 1 pouces est une panéliste régulière de l’émission de chat ITV Loose Women, une photographe accomplie, une féroce collecte de fonds caritative, a travaillé pour le Prince’s Trust et est une mère occupée. Elle a également participé à Strictly Come Dancing en 2007.

Actuellement, elle se concentre sur la British Heart Foundation (BHF) et son lancement d’un tirage au sort pour collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance dans lequel quelqu’un gagnera une maison de ville de 3 millions de livres sterling à Londres.

C’est le genre d’initiative qui fait la une des journaux La mère de Penny, Sally, pensait que sa fille voulait dire quand elle a dit qu’il était temps de faire quelque chose pour aider la société – pas de pointage.

Penny dit: « J’ai dit à maman que ce n’était pas suffisant. Être policier, c’est redonner à la société de la manière la plus profonde. C’est vrai pour tous les services d’urgence – les pompiers et les ambulances aussi. Elle dit qu’elle n’a jamais envisagé de devenir policier lorsqu’elle grandissait.

«Je ne savais pas que je serais assez dur. Mais en grandissant, vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez.

«Le maintien de l’ordre exige tellement de compétences différentes. Par exemple, je ne suis pas doué pour les ordinateurs, donc je ne peux pas lutter contre la cybercriminalité, mais je sais que je suis bon avec les gens.

Sa passion s’est enflammée lorsqu’elle a été invitée à une série de Channel 4, Famous And Fighting Crime, en 2019, dans laquelle des célébrités se sont essayées à la lutte contre la criminalité. « C’était censé être moi qui sortais de ma zone de confort mais, en fait, j’avais l’impression que c’était là où j’étais censé être. C’était une révélation.

Bien sûr, Rod et les fils du couple – Alastair, 15 ans et Aiden, neuf ans – ont exprimé des inquiétudes pour sa sécurité. «Ils ont leurs angoisses», admet-elle.

«Mais ils me connaissent assez bien pour que lorsque je me concentre sur quelque chose – s’ils entendent cette passion dans ma voix – que je le fasse.

Sa formation a eu un effet secondaire intéressant. Parfois, quand elle établit la loi parentale à la maison, ses garçons gémissent: «Oh maman! Vous ne seriez pas comme ça si vous n’étiez pas policier!

Actuellement, Rod, 75 ans, fait du bouclier chez lui car ses émissions ont été annulées jusqu’à l’été prochain. Survivant d’un cancer de la prostate, il a subi une arthroplastie du genou en janvier et une opération de suivi à la cheville. Il recevra le vaccin Covid dès qu’il sera éligible.

Penny dit: « Cela a été difficile pour Rod parce qu’il a presque pris sa retraite – et la retraite n’est pas un mot qu’il laisserait jamais traverser ses lèvres. Il rattrape le groupe – avec qui il a hâte de partir en tournée – de Zoom et écrit un nouvel album. Il écrit toujours.

Les nouvelles chansons sont nostalgiques et sentimentales – appropriées aux mois de pandémie perdus au cours desquels il les a écrites. Le favori de Penny s’appelle Touchline, une réflexion sur les liens familiaux.

« Il s’agit de football, mais c’est symbolique – cela parle de Rod en tant que jeune garçon et de son père regardant depuis la ligne de touche soutenir le petit Roddy dans le vent et la pluie », dit-elle. «Maintenant, Rod a bouclé la boucle. Il est le père plus âgé debout dans le vent et la pluie sur la ligne de touche, regardant ses garçons jouer. Rien ne lui donne un plus grand frisson. La famille Stewart a une salle de fitness, qui est un sanctuaire pour le Celtic bien-aimé de Rod.

Il est densément accroché avec des chemises et des écharpes dans les cerceaux verts et blancs de l’équipe, et des photos et des souvenirs de son association d’un demi-siècle avec le club de Glasgow. (Bien qu’à en juger par la table de billard pleine grandeur et la machine à pop-corn, l’espace n’est pas utilisé uniquement pour transpirer.)

Penny est sur sa propre mission de sensibilisation à la santé pour souligner l’importance d’un cœur fort et la nécessité de l’exercice cardiovasculaire. Elle a amassé des fonds pour le BHF depuis qu’elle est toute petite. Elle se souvient avoir perdu une fois un pot de pièces de monnaie et de billets qu’elle avait collectés comme le produit d’un gala de natation de charité lors d’un cambriolage dans sa maison d’enfance. Ce n’est pas le traumatisme dont elle se souvient, mais la fureur de découvrir que quelqu’un avait entaillé un pot portant le logo distinctif de la fondation.

Aujourd’hui, elle soutient le partenariat de la BHF avec Omaze, une société américaine de financement à but lucratif qui estime avoir donné 100 millions de livres sterling dans le monde, dont 4 millions au Royaume-Uni, depuis sa création en 2012. La branche britannique de Los Angeles Une entreprise basée dans le Cheshire a remis une maison d’un million de livres sterling à un gagnant britannique le mois dernier après un partenariat similaire avec le Teenager Cancer Trust. Maintenant, il y a la maison de 3 millions de livres à Londres à gagner dans le nouveau tirage au sort, Omaze s’engageant à verser 80% du produit net au BHF. Le gagnant n’aura pas à payer de frais de transfert ni de droit de timbre et recevra un chèque de règlement de 10000 £.

Penny dit: « Celui qui l’obtient peut le vendre, le louer ou y vivre dans le luxe, ayant contribué à collecter des fonds pour la British Heart Foundation. C’est gagnant-gagnant. ‘

Elle a une raison particulière d’être reconnaissante envers l’organisme de bienfaisance. Son père Graham, un avocat de la ville à la retraite, est l’un des 1,4 million de Britanniques qui ont survécu à une crise cardiaque. (Même avant la pandémie, les maladies cardiaques ont causé plus d’un quart des décès au Royaume-Uni, tuant quelqu’un toutes les trois minutes, et les personnes atteintes sont plus vulnérables à Covid-19.)

«Quand j’ai reçu l’appel, j’ai senti tout mon monde se mettre à l’envers», se souvient-elle de la crise cardiaque de son père. «Papa était un bœuf – le protecteur, le fort vers lequel vous vous êtes tourné. Il avait toujours pris soin de lui-même, pompant du fer.

«Mais il a encore développé une maladie cardiaque. Il a subi une opération de la serrure avec le chirurgien tenant littéralement son cœur – sa vie – dans sa main. Physiquement, il s’est rétabli, mais psychologiquement, cela a pris plus de temps.

Pour Penny, le traumatisme a coïncidé avec la découverte du cancer de la prostate à croissance rapide de Rod.

Ils ont gardé secret le diagnostic de 2017 de leurs fils et ne leur ont dit que « quand il y avait une fin heureuse ». Quant à l’impact sur Penny elle-même, elle dit: « Je suis restée positive pour Rod, mais il y a eu des moments de panique. Notre dixième anniversaire de mariage n’était pas seulement un renouvellement de nos vœux – c’était nous réaffirmant notre force en tant que couple, en le traversant ensemble. Personne d’autre ne le savait ce jour-là.

Et maintenant? ‘C’est parfait. Rod a des contrôles tous les trois mois, des tests sanguins pour surveiller ses niveaux d’hormones. Sa testostérone, la nourriture du cancer de la prostate, a été supprimée, elle a réduit le cancer, vous ne pouvez pas le détecter du tout.

Elle est très fière qu’il soit ouvert sur ce qu’il a vécu.

«Rod était catégorique, il voulait être honnête», révèle Penny.

«Si Rod Stewart, Da Ya Think I’m Sexy, l’homme sur scène avec des femmes qui lui lancent leurs sous-vêtements, peut dire:« Oui, j’ai été atteint d’un cancer de la prostate. Oui, j’ai eu le doigt du médecin dans les fesses, mais je peux en parler «alors tous les hommes devraient pouvoir le faire».

Penny applique le même principe à sa propre vie (« Je suis crue, honnête, transparente »), annonçant en été qu’elle avait atteint la ménopause à mi-chemin du verrouillage – en pensant d’abord que les sueurs chaudes et le scattiness étaient des symptômes de Covid – 19. Cependant, elle dit maintenant: «Mes règles sont revenues. Apparemment, je n’y suis pas encore.

Elle a compensé ses humeurs hormonales basses en embrassant la nature – promenant ses chiens, Bubbles (un cavapoo) et Lily (un labradoodle sauvé de Battersea Dogs & Cats Home), jouant avec ses trois chèvres pygmées et s’occupant de ses poulets. Elle avait de grands espoirs pour l’élevage de porcs et a emprunté un couple pour l’essayer.

«Ugh non! Je les ai trouvés agressifs, laids et malodorants – pas pour moi. Mais les chèvres, je les adore.

Les chèvres portent des colliers et Penny espère qu’elles seront suffisamment entraînées pour entrer dans la maison le jour de Noël pour rejoindre Rod et les garçons.

Comme la plupart des pays, elle a hâte de passer le nouvel an et de voir 2020 céder la place à 2021 avec la perspective de retrouvailles entre amis et en famille. Ce sera également l’année où elle se qualifiera comme officier de police spécial. Les gendarmes spéciaux sont des bénévoles non rémunérés qui utilisent leur temps libre pour travailler comme officier pendant au moins 200 heures par année – deux quarts de huit heures par mois. Ils portent le même uniforme et ont les mêmes pouvoirs que les officiers réguliers.

Penny a terminé les tests physiques – vous pouvez la voir sur Instagram maîtriser un instructeur dans un exercice – a reçu son uniforme et son médecin.

Elle décrit son mari comme le genre d’homme pour qui « les problèmes sont en noir et blanc, une chose ou l’autre », et elle-même comme le contraire – quelqu’un qui habite au centre, « pensant à chaque scénario et point de vue différents ».

Elle croit que cette capacité à peser et à contre-peser – en plus d’être une mère – l’aidera à faire appliquer la loi avec douceur. Et elle a clairement hâte de commencer. «La carrière de Rod a la priorité sur tout», dit-elle. «Je n’ai jamais senti que je pouvais donner assez en retour. En patrouille, je sens que je peux faire une différence.

En effet, si elle est officier pendant 20 ans comme elle le prévoit, Rod aurait 96 ans lorsqu’elle prendra sa retraite.

«Il s’est toujours considéré comme un pilier de force», dit-elle. «Il a traversé le cancer comme si c’était un rhume. Rod laisse tout le monde faire l’inquiétude. Alors que je finirai par prendre ma retraite, Rod ne le fera jamais. Il sera toujours en vie et frappera des ballons.