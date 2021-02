Un procureur du district de Pennsylvanie a été accusé d’avoir agressé sexuellement au moins cinq clientes et d’avoir échangé des services juridiques contre des relations sexuelles alors qu’elles étaient ses clientes.

Chad Michael Salsman, 44 ans, procureur du comté de Bradford, a été inculpé mercredi de nombreux crimes liés aux accusations.

Le procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a déclaré dans un communiqué que les chefs d’accusation comprenaient trois chefs d’agression sexuelle, cinq chefs d’attentat à la pudeur, intimidation de témoins, obstruction à la justice et promotion de la prostitution.

Salsman, élue en novembre 2019, a manipulé plusieurs femmes dans des actes sexuels non désirés et les a agressées sexuellement, affirment les procureurs.

Des témoins ont également affirmé qu’il utiliserait de la musique ou une machine antibruit pour couvrir les sons provenant de son bureau.

Après que le républicain DA les ait forcés à des actes sexuels non désirés, il les a ensuite dirigés vers sa salle de bain privée pour « nettoyer », selon une plainte pénale.

Les plaintes disent qu’une fois qu’ils l’ont fait avec des serviettes en papier et des lingettes humides, il est accusé d’avoir menacé la femme de garder le silence sur les incidents.

Plusieurs membres du personnel de Salsman ont témoigné avoir vu des femmes quitter son bureau en détresse et que leur patron s’est donné beaucoup de mal pour cacher les abus pendant qu’il travaillait pour le secteur privé.

Un grand jury a entendu des femmes dire qu’il les avait pelotées, recherché des photos de nus et les avait poussées ou forcées à des actes sexuels, parfois sur son bureau.

« De nombreux clients de Salsman étaient aux prises avec des dépendances, avaient des antécédents d’abus sexuels ou souffraient d’autres vulnérabilités exploitées par Salsman », ont écrit les jurés dans un rapport publié vendredi.

«Il a utilisé sa connaissance de leurs vulnérabilités pour surmonter leur manque de consentement et les agresser sexuellement.

Son avocat, Sam Stretton, a déclaré que Salsman nie toutes les allégations.

«Et mon enquête semble soutenir cette proposition», a déclaré Stretton. «Nous allons donc essayer vigoureusement cette affaire. Ce ne sera pas un plaidoyer.

Stretton a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve de relations sexuelles forcées.

«Il n’y a jamais eu de contact inapproprié ou saisissant», a déclaré Stretton. «Il n’y a jamais rien eu de cette nature. Jamais d’intimidation.

Les autorités ont allégué que Salsman avait cessé d’inculper un client dans une affaire de garde après avoir commencé à avoir des relations sexuelles avec lui.

Machines à bruit blanc Des témoins ont affirmé que Chad Michael Salsman utiliserait une machine antibruit pour étouffer les sons provenant de son bureau. Ceux-ci fonctionnent en jouant du bruit blanc – c’est-à-dire lorsque des ondes sonores d’un large spectre de fréquences sont émises. Cela forme un son similaire au bourdonnement constant d’un ventilateur, qui noie les autres bruits en arrière-plan. Les machines à bruit blanc sont souvent utilisées par les personnes qui ont du mal à dormir dans des environnements bruyants, pour étouffer le trafic sonore, par exemple. Le son émis par une machine à bruit blanc, dans de nombreux cas, ressemble au vent qui souffle à travers les arbres ou à une cascade précipitée – des bruits de fond qui ne sont pas intrusifs.

Ils ont dit qu’une femme avait dit à Salsman qu’elle avait été violée et qu’il lui avait ensuite ordonné d’entrer dans son bureau à Towanda par une porte dérobée et de se déshabiller.

« Il a choisi ces victimes parce qu’elles n’avaient pas d’autre choix », a déclaré le procureur général Josh Shapiro aux journalistes au palais de justice de Bradford.

«Parce qu’il pensait qu’ils seraient faciles à faire taire. Et ils seraient probablement moins crus s’ils se manifestaient.

Salsman était en garde à vue au poste de police d’État voisin et en cours de traitement mercredi après-midi, a déclaré Shapiro.

Il a renoncé à une audience préliminaire mercredi et la caution a été fixée à 500 000 $. Salsman s’attendait à en publier 10% et à être libéré plus tard dans la journée, a déclaré Stretton.

Le statut de Salsman en tant que procureur de district n’a pas changé, et son sort politique dépendra des résidents du comté de Bradford et du conseil qui enquête sur les allégations d’actes répréhensibles contre des avocats, a déclaré Shapiro.

«Nous allons essayer d’obtenir un procès rapide», a déclaré Stretton, l’avocat de Salsman. «Si nous gagnons, nous gagnons. Si nous perdons, bien sûr, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour sauver sa position.

Salsman, un républicain de 44 ans, est le principal procureur du comté rural le long de la ligne de New York depuis début 2020.

Le bureau du procureur général a déclaré que l’une des allégations d’agression remonte à la période entre l’élection de Salsman en novembre 2019 et son assermentation en tant que procureur de district.

Les accusations de falsification de témoins concernent des actions qui auraient eu lieu pendant le mandat de Salsman en tant que procureur de district.

« Il a compromis la confiance publique sacrée et il n’est pas apte à servir de procureur de district », a déclaré Shapiro.

«Il n’est pas apte à servir de chef des forces de l’ordre dans ce comté. Et crois qu’il ne peut plus remplir ses fonctions.

Le grand jury a déclaré qu’il y avait d’autres femmes qui avaient raconté des attaques similaires, mais ces cas se sont produits il y a trop longtemps pour des accusations criminelles. Salsman a commencé à pratiquer le droit en 2001.

L’affaire a été renvoyée au bureau du procureur général fin 2019 par un ancien procureur du comté de Bradford, a écrit le grand jury.