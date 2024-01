Penn State Wrestling gère le Michigan 27-9 à Ann Arbor

Quoi : #1 Penn State (5-0) contre #14 Michigan (5-1)

Quand : vendredi 19 janvier 2024 à 17h CST

Où : Ann Arbor, Michigan (Centre Crisler)

Comment regarder : Réseau Big Ten

APERÇU EXCLUSIF

157 : #1 Levi Haines, Penn State déc. # 12 Will Lewan, Michigan, 2-1

Première période : Aucun but à mi-temps. Double décrochage à 45 secondes de la fin.

Deuxième période : Haines commence en bas et s’échappe en huit secondes pour mener 1-0. Quelques demi-tirs de chaque lutteur mais aucun score.

Troisième période : Lewan démarre en bas et s’échappe en 19 secondes pour égaliser le score 1-1. Calage contre Lewan, ce qui donne à Haines une avance de 2-1. Lewan tente un tir désespéré mais ne marque pas. Haines gagne 2-1.

État de Pennsylvanie 3, Michigan 0

165 : #8 Mitchell Mesenbrink, décision majeure de Penn State #7 Cam Amine, Michigan, 12-1

Première période : Bon rythme mais aucun but à mi-temps. Calage sur Amine avec 1:08 à jouer. Décrochage contre Amine à 21 secondes de la fin. Mesenbrink mène 1-0 sur deux appels bloqués.

Deuxième période : Amine part en bas et s’échappe en 17 secondes pour égaliser, 1-1. Un troisième appel de décrochage à 40 secondes de la fin a donné à Mesenbrink une avance de 2-1. Mesenbrink a réussi un doublé déroulant pour un retrait et une avance de 5-1 à 30 secondes de la fin.

Troisième période : Mesenbrink s’échappe en six secondes pour mener 6-1. Un quatrième décrochage donne à Mesenbrink une avance de 8-1. Mesenbrink a fourré la tête et a contourné le côté droit avec une minute à jouer pour une avance de 11-1. Un point de temps de conduite donne à Mesenbrink une décision majeure 12-1.

État de Pennsylvanie 7, Michigan 0

174 : #3 Shane Griffith, Michigan déc. Terrell Barraclough, Penn State, 2-1

Première période : Aucun but à mi-temps. Aucun score dans la période.

Deuxième période : Griffith démarre en bas et Barraclough monte pendant la première minute. Appel de décrochage à Barraclough en haut. Griffith frappe un puissant interrupteur pour un renversement pour une avance de 2-0.

Troisième période : Début neutre. Barraclough frappe un entrejambe haut mais Griffith se bat hors de sa position. Griffith tient bon pour une victoire 2-1 après le point de temps de Barraclough.

État de Pennsylvanie 7, Michigan 3

Première période : Aucun but à mi-temps. La période se termine sur un score nul.

Deuxième période : Truax démarre en bas Truax s’échappe en sept secondes et Bullock réussit immédiatement un doublé mais manque d’espace et ne marque pas. Truax frappe un simple bas, remonte le corps et marque finalement un retrait de trois points pour une avance de 4-0. Les officiels ont revu l’appel puisque l’action est sortie des limites. Après examen, l’appel est annulé et aucun retrait n’est accordé. Truax mène, 1-0.

Troisième période : Bullock démarre en bas et explose pour égaliser le score 1-1 après l’évasion. Balayez le simple par Truax et marquez le retrait à trois points avec 35 secondes à jouer. Truax termine la période pour une victoire 4-1.

État de Pennsylvanie 10, Michigan 3

Première période : Brooks marque sur un coup de genou pour une avance de 3-0. Évasion de Striggow avec 1:17 à jouer suivie d’un lancer sur un crochet puis d’une évasion de Striggow. L’action sort des limites et ils démarrent au centre à 30 secondes de la fin. Double unders sur un lancer pour Brooks pour un autre retrait et une avance de 9-2 alors que le buzzer retentit.

Deuxième période : Brooks commence en bas et obtient un renversement pour une avance de 11-2. Escape by Striggow fait 11-3 mais un autre retrait, évasion, retrait fait 16-4 alors que l’action sort des limites. L’évasion et le retrait donnent à Penn State une chute technique.

État de Pennsylvanie 15, Michigan 3

Première période : Aucun score à mi-chemin de la période mais Kerkvliet marque 15 secondes plus tard sur un choix à la cheville pour une avance de 3-0. L’évasion de Davison porte le score à 3-1.

Deuxième période : Kervliet commence en bas et il s’échappe pour prendre une avance de 7-1 après un retrait. Davison s’échappe avec 1:07 à jouer et est victime d’un décrochage. Tiré par Davison en fin de période mais Kerkvliet s’étale et la période se termine.

Troisième période : Davison part en bas et s’échappe en 1:08 lorsque Kervliet le laisse filer pour prendre une avance de 7-3. Kerkvliet gagne 8-3 après le calcul d’un point de temps de conduite.

État de Pennsylvanie 18, Michigan 3

Première période : Aucun score à la moitié de la période. Aucun score.

Deuxième période : DeAugustino démarre en bas et Davis atteint une minute de temps de conduite. Appel de décrochage à Davis alors que l’action sort des limites avec 32 secondes à jouer. DeAugustino s’échappe à 17 secondes de la fin pour une avance de 1-0.

Troisième période : Davis démarre en bas. Davis s’échappe et le temps de conduite est de 59 secondes, mais Penn State conteste que le temps de conduite était d’une minute. Après examen, il restait une minute de conduite lorsque l’évacuation a été annoncée. Défi gagné. DeAugustino se retrouve dans quelques positions folles mais Davis contre un lancer à la fin du match et obtient le retrait pour une victoire 5-1 avec le point de temps de conduite.

État de Pennsylvanie 21, Michigan 3

Première période : Nagao frappe un simple au coup de sifflet mais Ragusin contre-attaque et tire. Impasse appelée avec 2:27 à jouer. Nagao frappe un tir bas et marque un retrait à trois points pour une avance de 3-0. Ragusin s’échappe et tire, ramène Nagao au centre du tapis pour un retrait et une avance de 4-3. Une évasion de Nagao porte le score à 4-4 à 45 secondes de la fin. La période se termine 4-4.

Deuxième période : Nagao démarre en bas et Ragusin est toujours en haut à mi-parcours. Un appel à mains verrouillées sur Ragusin en fin de période porte le score à 5-4 en faveur de Nagao. Penn State conteste une décision d’annulation à la fin de la période. L’appel est confirmé. Pas de retournement.

Troisième période : Départ neutre et Nagao s’élance sur une jambe mais Ragusin contre. Ragusion frappe un tir bas au coup de sifflet à la 47e seconde, mais Nagao contre et une bousculade se termine sur les pieds avec un body lock. Le score est à égalité 5-5 après le temps de conduite pour Ragusin.

Victoire soudaine : une seule jambe de Ragusin et Ragusin subit une chute incontrôlée lors d’une mêlée.

État de Pennsylvanie 21, Michigan 9

Première période : Bartlett frappe un simple à mi-chemin de la période, touche la cime d’un arbre et obtient finalement un retrait pour une avance de 3-0. Bartlett surmonte la période.

Deuxième période : Bartlett démarre en bas et s’échappe en 35 secondes pour prendre une avance de 4-0.

Troisième période : Lemley commence en bas et s’échappe en 10 secondes et un appel de décrochage sur Bartlett peu de temps après. Lemley marque un takedon alors que Bartlett tente de passer, mais Bartlett marque un renversement et un appel à mains verrouillées porte le score à 7-5 après une évasion. Bartlett gagne 7-5 alors que Lemley tente plusieurs mises au sol.

État de Pennsylvanie 24, Michigan 9

149 : David Evans, Penn State déc. Fidel Mayora, Michigan, 5-2

Première période : Calage sur Mayora à neuf secondes de la fin. Pas de score.

Deuxième période : Mayora démarre en bas. Mayora se lève et s’échappe avec 58 secondes à jouer pour une avance de 1-0 après qu’Evans ait pris plus d’une minute.

Troisième période : Evan commence en bas et s’échappe mais Evans prend une avance de 4-1 après un retrait. Mayora s’échappe pour réduire l’avance de moitié. Evans gagne 5-2 avec le point de temps de conduite.

État de Pennsylvanie 27, Michigan 9