Penn State Wrestling élimine l’État du Michigan 35-0 pour une victoire sur B1G Road

EAST LANSING, Michigan. – L’équipe de lutte Penn State Nittany Lion (6-0, 3-0 B1G) a blanchi Michigan State (7-3, 0-3) 35-0 pour une victoire sur la route du Big Ten à East Lansing dimanche. Cette victoire était la deuxième en trois jours pour Penn State, clôturant un week-end d’action loin de Happy Valley.

Le duel a commencé à 125 ans. Nittany Lion, véritable étudiant de première année Braeden Davis , classé n ° 14 à 125, a décroché les deux seuls retraits lors d’une victoire convaincante 7-3 contre le junior de MSU Tristan Lujan, donnant à Penn State une avance de 3-0. Étudiant en deuxième année Aaron Nagao , classé n°4 à 133, a récolté les premiers points bonus de la journée de Penn State. Il a totalisé cinq mises au sol et une chute proche de deux points lors d’une chute technique de 18-3 contre Andy Hampton à 3:21. Senior Beau Bartlett classé n°2 à 141, a marqué huit points dans une troisième période furieuse pour remporter une victoire de 8-2 sur le n°33 Jordan Hamdan pour donner aux Nittany Lions une avance de 11-0.

Avec le n°12 Tyler Kasak je ne lutte pas à 149 ans, David Evans est revenu sur le tapis pour Penn State. Le Nittany Lion junior a profité d’un retrait en première période et d’une évasion en seconde pour remporter une difficile victoire 4-2 contre Braden Stauffenberg. Étudiant en deuxième année Lévi Haines , classé n°1 à la 157e place, et Chase Saldate, n°21, se sont battus dans un combat épique lors du cinquième affrontement. Haines a utilisé un retrait au sol en troisième période pour envoyer le combat en prolongation à égalité 5-5. Après deux périodes de victoire soudaine sans but, Haines a renversé Saldate à quelques secondes de la fin pour remporter une victoire de 7-6 (TB2) et donner une avance de 17-0 à Penn State à mi-chemin du duel.

Étudiant de première année en chemise rouge Mitchell Mesenbrink , classé n°9 avec 165, s’est remis d’un déficit précoce contre le n°10 Caleb Fish, marquant sept points en troisième période pour prendre une décision majeure convaincante de 18-9. Avec le n°1 Carter Starocci toujours absent à 174, Terrell Barraclough est passé de 165 une fois de plus. Barraclough a remporté les deux seuls retraits du combat et a remporté une victoire de 8-1 pour donner aux Nittany Lions une avance de 24-0.

Diplômé Bernie Truax , classé n°5 à 184, a permis à Penn State de continuer avec une grosse victoire à 184. Il a utilisé un retrait en première période pour remporter une victoire âprement disputée 4-2 contre Layne Malczewski, n°22, pour la huitième victoire consécutive de Penn State dans le double. . Sénior+ Aaron Brooks , classé n°1 au 197e rang, a accumulé sept retraits et s’est imposé 21-6 contre le n°29 Kael Wisler à 4 :00 de la deuxième période. Avec le n°1 Greg Kerkvliet pas en compétition, étudiant en deuxième année de 197 livres Lucas Cochran est passé aux poids lourds. Cochran a été impressionnant et a clôturé le blanchissage, utilisant un retrait en première période, une évasion et un temps de conduite pour décrocher une victoire 5-0 contre le poids lourd Spartan Josh Terrill. Sa victoire a cimenté la victoire 35-0 de Penn State.

Les Nittany Lions ont affiché une avance de 26-2 lors des mises au sol. Penn State, remportant les dix combats, a récolté cinq points bonus sur deux chutes techniques (Nagao, Brooks) et une majeure (Mesenbrink).

Penn State a désormais une fiche de 6-0, 3-0 B1G. L’État du Michigan tombe à 7-3, 0-3 B1G. Penn State organisera son troisième duel consécutif sur route Big Ten le week-end prochain, se rendant dans le Maryland le dimanche 28 janvier pour un double en direct à 12 heures sur le réseau Big Ten.

#1 État de Penn 35, État du Michigan 0

21 janvier 2024 – East Lansing, Michigan.

125 : #14 Braeden Davis PSU déc. Tristan Lujan MSU, 7-3 3-0

133 : #4 Aaron Nagao La technologie PSU tombe Andy Hampton MSU, 18-3 (TF; 3:21) 8-0

141 : #2 Beau Bartlett PSU déc. # 33 Jordan Hamdan MSU, 8-2 11-0

149 : David Evans PSU déc. Braden Stauffenberg MSU, 4-2 14-0

157 : #1 Lévi Haines PSU déc. # 21 Chase Saldate MSU, 7-6 (TB2) 17-0

165 : #9 Mitchell Mesenbrink PSU major. déc. # 10 Poisson Caleb MSU, 18-9 21-0

174 : Terrell Barraclough PSU déc. DJ Shannon MSU, 8-1 24-0

184 : #5 Bernie Truax PSU déc. #22 Layne Malczewski MSU, 4-2 27-0

197 : #1 Aaron Brooks Chute technique PSU # 29 Kael Wisler MSU, 21-6 (TF; 4h00) 32-0

285 : Lucas Cochran PSU déc. Josh Terrill MSU, 5-0 35-0

Participation : 1 010

Records : Penn State (6-0, 3-0 B1G) ; État du Michigan (7-3, 0-3 B1G)

Up Next for Penn State : au Maryland, dimanche 28 janvier, 12 h (réseau B1G)

DOUBLE RENCONTRE BOUT PAR BOUT :

125 : Vrai étudiant de première année Braeden Davis , classé n°14 à 125, a rencontré le junior spartiate Tristan Lujan. Davis n’a pas perdu de temps pour prendre les devants, réussissant un retrait dans les cinq premières secondes. Davis a maintenu la pression sur Lujan, travaillant un simple bas dans une mêlée. Mais Lujan a forcé l’impasse avec 1:52 au compteur. Davis a repoussé un solide tir de Lujan alors que le Spartan contrôlait son bras jusqu’à un quasi-élimination alors que le chronomètre dépassait 1:15. Davis a arpenté le centre du tapis, conservant sa position pour le reste de la période et menait 3-1 après un match. Lujan a choisi de commencer la deuxième période et s’est échappé sur un score de 3-2. Davis a rapidement travaillé une seule jambe dans une mêlée, mais une autre impasse a arrêté l’action à 1:18. Davis a forcé Lujan à reculer à la marque : 30 puis le reste de la période pour mener 3-2 après deux. Davis a choisi de commencer la troisième période, s’est levé et a pris une avance de 4-2 à 1:35. L’étudiant de première année du Lion a ensuite réussi un doublé rapide et bas pour un deuxième retrait pour mener 7-2 avec 1:20 au compteur. Lujan s’est échappé à un score de 7-3 avec 1:00 à lutter et Davis est retourné au travail en attaque. Davis a finalement reçu un avertissement de décrochage avec : 30 à jouer dans le combat et est reparti avec une victoire convaincante de 7-3.

133 : Étudiant en deuxième année Aaron Nagao , classé n°4 avec 133, a affronté Andy Hampton. Nagao a marqué rapidement, emmenant Hampton au tapis pour une avance rapide de 3-0 dans les premières secondes du combat. Nagao a ensuite contré un tir rapide de Hampton pour un retrait, augmentant ainsi son avance à 6-1 à 1:55. Nagao a réussi un troisième retrait rapide, a libéré Hampton, puis s’est frayé un chemin à travers une course pour un quatrième retrait et une avance de 12-3 à :30. Il a terminé la période en tête et a conservé cette avance, plus 1:42 de temps, dans la seconde. Nagao a choisi de commencer la deuxième période, a forcé un avertissement de décrochage, puis s’est échappé pour prendre une avance de 13-3 avec 1:30 au compteur. Hampton a décoché un tir bas et Nagao a forcé le score à :46. Il a tiré rapidement dès la réinitialisation et a pris une avance de 16-3 avec :32 à jouer dans la période. Nagao a terminé la période en tête pour mener 16-3 avec 1:58 de temps après deux. Hampton a choisi de commencer la troisième période et Nagao s’est mis au travail en tête, se frayant un chemin vers une chute proche, terminant le combat avec une chute de deux points à 3:21.

141 : Sénior Beau Bartlett , classé n°2 à 141, a affronté le n°33 Jordan Hamdan. Bartlett et Hamdan se sont battus de manière égale tout au long de la première moitié de la première période, la pression de Bartlett forçant le Spartan à reculer alors que le chronomètre marquait 1:00. Alors que Bartlett occupait la position au centre du tapis, Bartlett a forcé l’avertissement de décrochage et a effectué un tir bas dans une mêlée qui a duré tout au long de la période, Hamdan luttant contre l’effort. Le duel est passé à la deuxième période à égalité 0-0 et Hamdan a choisi de commencer. Le Spartan a pris une avance de 1-0 et l’action a repris au neutre à 1:45. Bartlett a continué à chasser le Spartan en arrière jusqu’à 1:00. Bartlett a forcé Hamdan à sortir des limites à :55, forçant une réinitialisation. Le senior des Nittany Lion a passé le reste de la période à forcer Hamdan à reculer et était mené 1-0 après deux. Bartlett a choisi de commencer la troisième période et s’est rapidement échappé vers un match nul 1-1. Hamdan a décoché un tir haut, Bartlett a répliqué pour un retrait et a pris Hamdan dans son dos, le clouant presque dans la chute proche de trois points. Menant 7-1 à 1:15, Bartlett a travaillé son temps de conduite sur 1:00 et l’a libéré avec :39 à jouer. Bartlett a travaillé pour un retrait final, mais Hamdan a réussi à tuer le temps. Bartlett remporte la victoire 8-2 avec 1:07 de temps de conduite.

149 : Avec le n°12 Tyler Kasak sorti à 149, David Evans a reçu l’appel une fois de plus et a affronté Braden Stauffenberg. Evans a ouvert une avance rapide de 3-0 avec un retrait rapide. Stauffenberg s’est frayé un chemin vers une évasion et un score de 3-1 a ensuite forcé une mêlée avec un tir bas. Mais Evans a contré son chemin vers une impasse et l’action a repris au point mort à 1:58. Le duo s’est battu à égalité pendant la minute suivante, travaillant sur le logo Spartan au milieu du tapis. Evans a tiré sur Stauffenberg en arrière, puis a repoussé un contre-effort rapide du Spartan à la fin de la période. Menant 3-1, Evans a choisi de commencer la deuxième strophe. Il a rapidement pris une avance de 4-1. Davis a réussi un tir de Stauffenberg alors que le chronomètre avançait vers 1h00. La deuxième période s’est terminée avec Evans en avance de trois points et Stauffenberg a choisi de commencer la troisième. Le Spartan s’est échappé à un score de 4-2 avec 1:38 à jouer dans le combat. Evans a arpenté le milieu du tapis jusqu’à 1:00 et a décoché un léger tir que Stauffenberg a évité. Le Nittany Lion est reparti avec une victoire 4-2.