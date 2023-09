Penn State tire un coup de semonce sur le Michigan et l’Ohio State : qui est en haut, en bas dans le Big Ten

Michael Cohen Écrivain de football universitaire et de basket-ball universitaire

Deux des trois équipes d’élite du Big Ten ont été confrontées à ce qui aurait dû être des défis de taille au cours de la semaine 4, lorsque Penn State a accueilli l’Iowa et que l’Ohio State a visité Notre Dame, qui ont tous deux été joués dans des plages horaires télévisées à l’échelle nationale.

Les Nittany Lions ont réussi leur test avec brio, et les Buckeyes ont survécu de justesse lors d’un touché gagnant avec :01 à jouer.

Pendant ce temps, le troisième géant du Big Ten – le Michigan – a fustigé Rutgers pour sa quatrième victoire déséquilibrée en autant d’essais cette saison.

Découvrons comment tout s’est déroulé avec une nouvelle édition du Stock Watch :

STOCKER

État de Pennsylvanie : Il y aura de nombreux arguments dans les semaines et les mois à venir qui chercheront à saper le niveau de domination montré par Penn State lors de la démolition 31-0 de l’Iowa samedi, mais ne vous y trompez pas : il s’agissait d’un coup de semonce tiré à travers les arcs. du Michigan et de l’Ohio State, parce que les Nittany Lions sont vraiment bons, et le Big Ten East sera une course à trois équipes à cause de cela.

Un soir où la pluie tombait et vrombissait sur le Beaver Stadium, l’entraîneur-chef James Franklin et son équipe ont soigneusement déshabillé les Hawkeyes dans toutes les facettes du match. L’offensive de Penn State a totalisé 215 verges au sol et a lancé quatre touchés par la passe contre l’une des meilleures défenses du pays. La défense de Penn State a embarrassé les Hawkeyes en forçant six échappés et en accordant seulement 76 verges au total – soixante-seize ! — sur 33 clichés oubliables, funèbres et fatalistes. Les Nittany Lions sont désormais en tête du pays en termes de marge sur le chiffre d’affaires (plus-11) et de défense totale (219,5 verges par match) tout en se classant parmi les 15 meilleurs au niveau national en termes de marqueurs offensifs (40,5 points par match), de marqueurs défensifs (8,8 points par match), temps de possession (37:06 par match), taux de touché dans la zone rouge (78,3 %) et conversations de troisième essai de l’adversaire (24,5 %) – pour n’en nommer que quelques-uns. Ils se rendront dans l’État n°4 de l’Ohio en moins d’un mois.

Mike SainristilDB, Michigan : Bien qu’il ait commencé sa carrière universitaire en tant que receveur large, Sainristil ressemble désormais à un arrière défensif de la NFL au cours de sa deuxième saison de ce côté du ballon. Il est l’une des pièces d’échecs les plus polyvalentes de l’arsenal du coordinateur défensif Jesse Minter avec ses clichés en 2023 répartis entre le coin de fente (101), le coin périphérique (22), le défenseur de la zone (21), la sécurité libre (trois) et même la ligne défensive (quatre). ), selon Pro Football Focus. Combiné à sa valeur dans les équipes spéciales, où Sainristil est une menace avérée pour bloquer à la fois les coups de pied et les punts, l’ensemble devrait s’avérer très attrayant pour les éclaireurs et les dirigeants du front-office au printemps prochain. Sainristil a réalisé l’un des jeux de la saison du Michigan lors de la victoire 31-7 de samedi contre Rutgers lorsqu’il a renvoyé une interception de 71 verges pour un score qui a ouvert le match à la fin du troisième quart. Son diagnostic ultra-rapide d’un écran à bulles a permis à Sainristil de battre le receveur large et de capter la passe du quart-arrière Gavin Wimsatt dans la circulation. Il a tenu bon grâce au contact, a maintenu son équilibre en posant une main sur le gazon, puis a dépassé trois défenseurs jusqu’à la zone des buts. Il s’agissait de la deuxième interception de la saison de Sainristil et de la troisième de sa carrière.

du Nebraska attaque précipitée : En sachant que les deux premiers matchs du Nebraska contre le Minnesota et le Colorado représentaient des adversaires beaucoup plus coriaces que les récents matchs à domicile contre Northern Illinois et Louisiana Tech, il est difficile de ne pas se demander si la blessure du quart-arrière Jeff Sims était une bénédiction déguisée. Transfert de Georgia Tech, Sims a lancé quatre interceptions et a tâtonné deux fois lors de défaites décourageantes contre les Gophers et les Buffaloes avant de se blesser à la cheville au quatrième quart contre ces derniers. Cela a permis à Heinrich Haarberg, étudiant en deuxième année, de s’imprimer dans l’offensive de l’entraîneur-chef Matt Rhule, et il a depuis mené l’équipe au sol, avec 255 verges combinées et deux scores au cours des deux dernières semaines. Il a également complété 22 des 41 passes pour 265 verges, trois touchés et aucune interception au cours de cette période. Ancien espoir trois étoiles de Kearney, Nebraska, Haarberg a choisi les Cornhuskers plutôt que les offres Power 5 supplémentaires du Boston College, de l’État de Caroline du Nord et de Vanderbilt. Le doublé de Haarberg et du défenseur Anthony Grant a produit 292 verges au sol et deux scores lors de la victoire 28-14 de samedi contre Louisiana Tech qui a ramené le Nebraska à 0,500 cette saison. Ils seront confrontés à une tâche beaucoup plus difficile lorsqu’ils accueilleront le numéro 2 du Michigan le week-end prochain.

du Maryland la défense: Au cours des dernières saisons, l’identité du football du Maryland a été liée au quart-arrière Taulia Tagovailoa, une passeuse prolifique qui est entrée dans le week-end en revendiquant 11 records scolaires pour tout, des verges par la passe en carrière (8 991) au pourcentage d’achèvement de carrière (67%) et apparemment tout le reste. Et tandis que Tagovailoa a réalisé un autre bon début d’année 2023 avec 1 112 verges et huit touchés en quatre victoires consécutives, c’est la défense du Maryland qui semble être l’histoire de la saison. Les Terrapins ont forcé cinq revirements lors d’une victoire de 31-9 contre Michigan State samedi, les transformant en 21 points grâce aux interceptions des arrières défensifs Beau Brade, Glendon Miller et Tarheeb. Il reste encore à accompagner les échappés récupérés par le joueur de ligne défensive Donnell Brown et le secondeur Kobi. Thomas. Une telle vague a amélioré la marge de chiffre d’affaires du Maryland à plus huit sur la saison, qui est à égalité au troisième rang national et au deuxième rang parmi les écoles Power 5 derrière Penn State. Les Terrapins se classent également à égalité au deuxième rang national et au premier rang parmi les écoles Power 5 avec 11 points à retenir. C’est la deuxième fois au cours des trois dernières années que l’équipe de l’entraîneur-chef Mike Locksley a une fiche de 4-0 pour commencer l’année.

RÉDUCTION DE STOCK

Purdue ligne offensive : Dans ce qui devient une tendance malheureuse pour l’entraîneur-chef de première année Ryan Walters, la ligne offensive des Boilermakers a subi un nouvel effondrement lors du bombardement 38-17 de vendredi contre le Wisconsin. Les problèmes dans les tranchées se sont répartis sur toute la ligne, le plaqueur gauche Mahamane Moussa autorisant cinq pressions, le plaqueur droit Marcus Mbow en autorisant trois et trois autres joueurs – le garde droit Jalen Grant et les centres Josh Kaltenberger et Gus Hartwig – permettant à un chacun d’envoyer le quart-arrière. Hudson Card, qui a été limogé deux fois, se précipitant pour sauver sa vie à chaque recul. Cette carte a quand même réussi à gagner 54 verges au sol et un touché sur 13 courses en dit plus sur sa capacité à s’échapper que sur toute sorte de succès offensif escompté. Au cours de quatre matchs, Card a subi 60 pressions stupéfiantes. C’est un nombre dépassé par seulement cinq quarterbacks à l’échelle nationale et un seul signaleur Power 5 : Shedeur Sanders du Colorado, qui a fait face à 74 pressions derrière la ligne offensive patchwork des Buffaloes, selon Pro Football Focus. Card est également à égalité au cinquième rang parmi les quarts-arrières de Power 5 avec 17, derrière Brennan Armstrong de NC State (25), Garrett Shrader de Syracuse (19), Drake Maye de Caroline du Nord (19) et Mitch Griffis de Wake Forest. (18).

Minnesota: Ce qui s’est passé à Evanston, dans l’Illinois, samedi soir, restera sûrement l’une des pires défaites de la carrière de l’entraîneur-chef PJ Fleck : une défaite de 37-34 en prolongation contre le modeste Northwestern au cours de laquelle les Gophers ont perdu une avance de 21 points. Le touché de 43 verges de l’étudiant de première année Darius Taylor a prolongé l’avantage du Minnesota à 31-10 avec 2:11 à jouer au troisième quart avant que tout ne s’effondre de manière à couper le souffle. L’équipe de Fleck a lancé chacune de ses trois possessions suivantes, tout en gagnant seulement 52 verges au total et en ne traversant le milieu de terrain qu’une seule fois. Northwestern a répondu avec des touchés couvrant 75 verges, 69 verges et 80 verges pour forcer la prolongation après que le large AJ Henning – un transfert du Michigan – ait réussi une passe de 11 verges du quart-arrière Ben Bryant (33 sur 49, 396 verges, quatre touchés). ) avec :02 restant. Les Gophers ont eu le ballon en premier en prolongation et se sont contentés d’un panier de 20 verges après avoir calé sur la ligne des 2 verges de Northwestern. C’est à ce moment-là que les Wildcats ont débouché une passe de touché de 25 verges de Bryant à l’ailier rapproché Charlie Mangieri lors de leur premier jeu de mêlée qui a laissé Fleck et Cie incrédules. « Ce que nous faisons et ce sur quoi nous comptons 99% du temps nous ont frappé aujourd’hui », a déclaré Fleck lors de sa conférence de presse d’après-match.

Davison IgbinosunCB, État de l’Ohio : Igbinosun était l’un des prospects les plus convoités du portail de transfert après une campagne 2022 remarquable pour Ole Miss au cours de laquelle il a commencé 10 matchs et a remporté les honneurs All-American de première année de College Football News. Il a été classé n ° 13 au classement général et n ° 4 à son poste par 247Sports, avec un intérêt supplémentaire de la part du Michigan, de l’UCLA et du Tennessee, entre autres. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Igbinosun depuis qu’il a rejoint les Buckeyes, mis en évidence par une performance décevante lors de la palpitante victoire 17-14 de samedi contre Notre Dame. Alors qu’aucun autre défenseur de l’Ohio State n’a été pénalisé plus d’une fois cette saison, Igbinosun a écopé de sa troisième pénalité lors d’un appel contre le receveur large Tobias Merriweather au début du quatrième quart. Quatre jeux plus tard, il a été éliminé de la ligne de mêlée par le joueur large Rico Flores Jr. pour un touché de 2 verges qui a donné à Notre Dame une avance de 14-10 avec 8 :22 à jouer. Igbinosun a également vu une autre pénalité potentielle annulée par l’équipe d’arbitres après avoir été initialement signalé pour un coup sûr tardif hors des limites plus tôt dans le match. Sur quatre semaines, la note de couverture d’Igbinosun de 57,7 sur Pro Football Focus se classe huitième parmi tous les Buckeyes avec au moins 50 clichés de couverture et se situe à des kilomètres derrière les autres coins Denzel Burke (83,5) et Jordan Hancock (72,5).

L’offensive de l’Iowa : L’incroyable surveillance qui entoure le coordinateur offensif décrié Brian Ferentz, dont le père, Kirk Ferentz, est l’entraîneur-chef de l’Iowa, ne fera que s’intensifier après une performance indiciblement médiocre lors du skunking 31-0 de samedi contre Penn State. Les Hawkeyes étaient si putrides qu’ils n’ont réussi que quatre premiers essais et 76 verges au total. Les Hawkeyes étaient si incompétents que le quart-arrière Cade McNamara, qui a subi neuf pressions et a été limogé trois fois sur 17 dropbacks, n’a complété que cinq passes pour 42 verges. Les Hawkeyes étaient si pathétiques qu’ils ont enduré une séquence de quatre possessions avec des gains de 0 yards, moins-6 yards, moins-3 yards et moins-6 yards, respectivement. Les Hawkeyes étaient si lamentables qu’ils ont tâtonné six fois – en perdant quatre – et ont réussi à garder le ballon pendant seulement 14:33 après avoir échoué huit fois sur neuf au troisième essai. Quoi qu’il en soit, les événements de Happy Valley ont constitué un échec lamentable pour Brian Ferentz et l’offensive de l’Iowa.

