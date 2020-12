L’université, un système tentaculaire avec près de 90 000 étudiants sur les campus de tout l’État, a déclaré qu’elle prenait des mesures car les responsables surveillant la trajectoire de la pandémie étaient «très préoccupés par les perspectives actuelles à travers le pays et le Commonwealth». Son campus principal à State College, en Pennsylvanie, a signalé plus de 5000 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, selon un effort de suivi du New York Times – l’un des plus grands groupes de campus du pays.

Les cours en personne pourraient reprendre le 15 février, a déclaré Penn State, en fonction des conditions de santé et de sécurité et des conseils de l’État.

«Les étudiants sont fortement découragés de retourner sur le campus, dans les lieux hors campus et dans les logements de groupe» pendant la période d’apprentissage à distance, qui débutera le 19 janvier, et les résidences universitaires et les restaurants du campus seront fermés, sauf dans des circonstances atténuantes. annonce dit.

Mercredi, les départements de la santé et de l’éducation de Pennsylvanie ont conseillé les collèges de l’État pour retarder le retour des étudiants sur le campus et commencez virtuellement le semestre de printemps. L’État a déclaré que les cas et les hospitalisations devraient culminer en janvier ou février, tout comme les étudiants reviendraient normalement, et pourraient submerger le système hospitalier.

Le changement en Pennsylvanie survient alors même que de nombreux collèges disent avoir appris des leçons de la session d’automne, y compris la nécessité de tests plus robustes, et se sentent confiants de ramener plus d’étudiants sur le campus qu’ils ne l’ont fait à l’automne, et d’offrir plus de visages. cours en personne.

Mais l’annonce de Penn State indique que certains collèges pourraient avoir des doutes. L’université a déclaré que sa décision était «conforme» à la recommandation des autorités sanitaires et éducatives de l’État.

Les étudiants de Penn State retournant dans un logement hors campus avant le 15 février devraient être testés avant leur arrivée, ont déclaré des responsables, et l’université prévoit une «stratégie de test augmentée», comprenant des tests de surveillance quotidiens aléatoires, pour le printemps.