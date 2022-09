Penn State recrute les 30 éliminations d’Ava Falduto pour faire passer IC catholique à St. Francis – Shaw Local

VOLLEY FILLE

IC Prép catholique d. Saint François 25-11, 26-28, 25-14

La recrue de Penn State, Ava Falduto, a récolté 30 attaques décisives et 20 récupérations, Lucy Russ 34 passes décisives et 13 récupérations et Delilah Hyland cinq attaques décisives et trois blocs pour les Knights (7-0, 1-0), qui sont allés 5-0 le week-end sans laisser tomber un set pour remporter le tournoi Timothy Christian / Westmont.

Glenbard Ouest d. York 25-18, 25-23

Avery Herbert a réussi 11 attaques décisives, Marin Johnson cinq attaques décisives et huit récupérations et Haydon Green 21 passes décisives et neuf récupérations pour mener les Hilltoppers (7-3, 1-0).

Lemont d. Forêt de chênes 25-12, 25-16

Grace Ulatowski a récolté 13 attaques décisives et 13 récupérations et Jess Rimbo a récolté 15 passes décisives pour Lemont (9-3, 2-0).

Montini d. Gênes-Kingston 25-19, 25-21

Jordan Heatherly a récolté 12 attaques décisives, 15 passes décisives, 14 récupérations et quatre blocs, Sophia Boumans 14 récupérations et Izzie Evenson huit attaques décisives et huit récupérations pour Montini.

Wheaton Nord d. Batavia 25-22, 25-19

Audrey Brcka a réussi 12 attaques décisives et deux blocs, Olivia Zamis sept attaques décisives et quatre blocs et Paige Syswerda 14 passes décisives et quatre as pour les Falcons (10-4, 1-0).

Timothy Christian d. Chapelet 25-19, 25-18

Abby VanderWal a récolté 13 attaques décisives et huit récupérations, Bella Potempa six attaques décisives et neuf récupérations, Clare McQuuade neuf récupérations et deux as et Sierra Rieger 19 passes décisives et deux as pour les Troyens (10-2).

Glenbard Sud d. Fenton 18-25, 25-20, 25-20

Brooklynn Moore a réussi six attaques décisives et trois blocs, Megan Daca six attaques décisives et deux blocs, Sofia Alcala 12 récupérations et Mira Hines 18 passes décisives pour les Raiders (3-12, 2-0).

Académie Wheaton d. Saint-Édouard 25-18, 25-12

FOOTBALL GARÇONS

Académie Wheaton 3, Rosaire 3

Caleb Mariotti a marqué un but sur un coup franc et a assisté le but égalisateur de Josiah Pitts à la 68e minute pour les Warriors (3-2-2).

Timothy Christian 3, Ridgewood 3

Owen Wise, Josh McMillian et Caleb Bode ont marqué des buts pour les Troyens lors de leur premier match de la saison.

TENNIS FILLES

Académie Wheaton 8, préparation catholique IC 0

Elizabeth Dieter, Anna Casto, Caroline Blaum et Brielle Ziman ont remporté des matchs en simple et les Warriors ont également balayé les quatre matchs en double.

Saint-François 6, Chicago Christian 0

Avec un format d’un simple et cinq doubles, les Spartiates ont dominé les six matches en deux sets en remportant 68 matchs et en perdant seulement deux.

GOLF GARÇONS

Benet 141, Mariste 160

Brian Einfalt a tiré un 34 pour remporter les honneurs de médaillé au Carriage Greens Country Club. Charlie Davenport a cardé un 35 et Jack Carrigan et Finn Reilly un 36.

Glenbard Sud 173, Elgin

Frankie Valli avait un PR de 38 pour rythmer les Raiders.