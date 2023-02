Penn State, Oklahoma parmi les équipes en bonne position avant 2023

2023 sera-t-elle “l’année de la parité” dans le football universitaire ?

Selon Joel Klatt, analyste de football universitaire de FOX Sports, avec autant de changements de coordinateur et de quart-arrière qui devraient avoir lieu parmi les meilleurs programmes du sport, cela pourrait être une année où plusieurs nouvelles équipes émergeront dans la conversation College Football Playoff.

L’Alabama, le programme le plus gagnant du football universitaire au cours de la dernière décennie, est en train de remplacer ses coordinateurs offensifs et défensifs, ainsi que le QB Bryce Young, vainqueur du trophée Heisman 2021.

Bill O’Brien, qui a été le coordinateur offensif du Crimson Tide pendant les saisons 2021 et 2022, est parti pour occuper le poste d’OC avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, tandis que l’ancien coordinateur défensif Pete Golding est parti pour le même poste chez Ole Miss plus tôt ce mois-ci.

Alors que les coordinateurs sont souvent amenés à réorganiser une unité offensive ou défensive, ce n’est pas nécessairement ce que l’Alabama recherchera dans ces embauches, selon Klatt.

“Ce n’est pas quelque chose qui doit être corrigé”, a déclaré Klatt en évoquant les ouvertures du coordinateur offensif et défensif de l’Alabama dans le dernier épisode de son podcast, “The Joel Klatt Show”. “Tu vas être un rouage dans le système.

“C’est toujours Nick Saban. Celui qu’il amène devra encore s’assimiler à la culture de l’Alabama.”

Postes vacants OC et DC en Alabama Joel Klatt discute des ouvertures de coordinateur en Alabama et explique pourquoi ces postes sont si convoités.

Pendant ce temps, l’État de l’Ohio et la Géorgie – les deuxième et quatrième programmes les plus gagnants de la dernière décennie, respectivement – ​​sont également confrontés à de grands changements en 2023.

Ohio State a un nouveau coordinateur offensif en place alors que Brian Hartline prend le poste après le départ de Kevin Wilson pour devenir l’entraîneur-chef de Tulsa. Les Buckeyes inaugureront également un nouveau QB partant, comme l’a déclaré CJ Stroud pour le repêchage de la NFL plus tôt ce mois-ci et devrait être l’une des 10 meilleures sélections lors du repêchage d’avril.

La Géorgie – qui vient de remporter des championnats nationaux consécutifs – est confrontée au défi de remplacer l’un des quarts-arrière les plus accomplis de l’histoire du football universitaire à Stetson Bennett. Pendant ce temps, le coordinateur offensif des Bulldogs, Todd Monken, est un nom brûlant parmi les offres d’emploi de la NFL et serait en train d’être interviewé pour le poste de coordinateur offensif des Buccaneers de Tampa Bay.

“S’il y a une année où vous pourriez avoir du sang neuf, comme vous l’avez vu avec TCU, est-ce que ce serait l’année?” interrogea Klatt. “Si vous êtes fan du style de saison que nous avons eu l’année dernière, alors 2023 pourrait être plus ou moins la même.”

Klatt a ensuite nommé plusieurs programmes qui sont bien placés pour tirer parti de ces grands changements en 2023.

L’Alabama, la Géorgie et l’État de l’Ohio apportent du sang neuf Joel Klatt discute de l’Alabama, de la Géorgie et de l’État de l’Ohio qui ont introduit de nouveaux quarts et coordonnateurs en 2023.

État de Floride

Record 2022 : 10-3

Klatt sur les Séminoles : “C’est intéressant. Votre QB revient. Beaucoup de battage médiatique autour de la classe de recrutement. Bon sentiment autour du programme. Florida State est une équipe qui pourrait absolument faire un peu de course.”

LSU

Record 2022 : 10-4

Klatt sur les Tigres : “Brian Kelly avait quelque chose à faire. La victoire sur l’Alabama était plus aberrante pour eux cette année que la norme. Mais ils ont pu le faire. Nous savons donc, au moins sur le haut de gamme, que LSU a cet équipement.”

Clémson

Record 2022 : 11-3

Klatt sur les Tigres : “Avec Garrett Riley comme coordinateur offensif et meneur de jeu, et Cade Klubnik comme quart-arrière, peut-être qu’une étincelle de ce côté offensif serait exactement ce dont ils ont besoin pour revenir à ce qu’ils avaient été au cours des six années précédant les deux dernières.”

Tennessee

Record 2022 : 11-2

Klatt sur les bénévoles : “Josh Heupel obtient ce nouveau contrat. Quand vous regardez Joe Milton et la façon dont il a joué dans l’Orange Bowl, le Tennessee pourrait être juste là-bas.”

État de Penn

Record 2022 : 11-2

Klatt sur les Nittany Lions : “C’est une équipe qui a l’impression d’avoir son quart-arrière, même s’il n’était pas un partant. Drew Allar est un gars sur lequel ils salivaient toute l’année. Ils ont de grands jeunes talents… une bonne présence de vétéran à l’offensive ligne qui revient Ils ont tous leurs coordinateurs de retour. James Franklin a bien recruté.

Oklahoma

Record 2022 : 6-7

Klatt sur les Sooners : “L’Oklahoma est mon équipe qui va éclater. Ils étaient proches d’une équipe de 10 victoires quand on regarde tous leurs matchs à un score. Cela pourrait facilement aller dans l’autre sens. Quand vous regardez cette conférence, personne n’est va s’enfuir avec ça. Ce n’est pas comme s’ils devaient aller jouer dans l’État de l’Ohio, l’Alabama, la Géorgie ou le Michigan. Ils n’ont pas cette équipe dans leur conférence.

USC/Washington/État de l’Oregon/Oregon

Records 2022 : USC : 11-3, Washington : 11-2, État de l’Oregon : 10-3, Oregon : 10-3

Klatt sur le Pac-12 : “Ce sera la meilleure ligue de quart-arrière de tout le football universitaire. Peut-être que c’est l’année où l’USC peut le faire, même s’ils doivent améliorer leur défense. Peut-être que c’est l’année où nous connaissons Michael Penix et Washington pour la majorité de l’année et pas seulement en fin de saison. C’est peut-être l’année où tout le monde réalise à quel point Jonathan Smith est un bon entraîneur à Oregon State. Il a un nouveau quart-arrière en DJ [Uiagalelei], à qui on ne demandera pas de tout faire à Oregon State en raison de leur capacité à diriger le football et à contrôler la ligne de mêlée. … Bo Nix est de retour dans l’Oregon. Cela pourrait être l’année du Pac-12 pour aller en séries éliminatoires si vous le regardez à travers cette lentille.”

