Joël Klatt Analyste de football universitaire

L’un des plus grands matchs de la saison de football universitaire est enfin là. Le n°7 de Penn State se rend au n°3 de l’Ohio State dans un affrontement qui pourrait avoir des ramifications non seulement pour le Big Ten East cette saison, mais aussi pour les années à venir.

Lorsque vous vous lancez dans un match comme celui-ci, qui va être aussi important et où les enjeux sont si importants, vous devez également faire le point sur ce que cela va signifier pour chacun de ces programmes et entraîneurs à l’avenir, non seulement cette saison mais aussi après. cela aussi.

Penn State s’est clairement amélioré au cours des dernières années, se séparant du milieu du peloton du Big Ten et du football universitaire pour devenir l’une de ces équipes qui frappent à la porte des programmes d’élite. N’oubliez pas qu’il n’y a pas eu un seul programme qui ait été plus une demoiselle d’honneur que Penn State en ce qui concerne les éliminatoires du football universitaire.

À l’inverse, Ohio State est une marque haut de gamme et éprouvée. Il se joue au sommet du sport avec quelques apparitions en séries éliminatoires, des titres Big Ten et même un titre national au cours des 10 dernières années. Pourtant, au cours des deux dernières saisons, on a le sentiment que cette équipe n’a pas répondu aux attentes, notamment en raison des défaites contre le Michigan.

Cela nous amène à deux points de vue nettement différents sur ce que le match de samedi signifie pour chaque programme.

Il y a beaucoup de pression sur Ohio State dans ce match. Il y a beaucoup de pression non seulement sur cette équipe, mais aussi sur son entraîneur, Ryan Day, car le programme et les fans s’attendent à jouer au sommet du sport. On pense que le Michigan, qui a remporté les deux derniers titres du Big Ten, pourrait être un peu meilleur que ces deux équipes, ce qui, je pense, est vrai. Tout d’un coup, cela met beaucoup de pression sur Ohio State pour qu’il ne soit pas troisième du Big Ten East. Dans l’esprit de ce programme, cela ne peut pas arriver. Si vous perdez ce match à domicile, c’est essentiellement là où en sont les Buckeyes. De toute évidence, vous avez encore le Michigan à votre emploi du temps et il reste encore une grande partie de la saison à jouer, mais ce serait le sentiment si l’Ohio State perdait samedi.

Quelle est la situation globale de Penn State et de l’Ohio State dans le Big Ten ?

Soyons réalistes, les attentes de l’Ohio State pour chaque grand match exercent beaucoup de pression sur le programme. Nous l’avons vu au cours des deux dernières saisons. Peu importe à quel point Ryan Day a été bon. Peu importe qu’il ait une fiche de 51-6 en tant qu’entraîneur, seul Chris Peterson ayant remporté plus de matchs pour commencer sa carrière d’entraîneur-chef au cours des 50 dernières années. Il a gagné à un rythme tellement incroyable, mais le problème est que deux de ces défaites ont eu lieu contre le Michigan au cours des deux dernières saisons. En conséquence, les Buckeyes n’ont pas remporté le Big Ten, ce qui a conduit à une défaite contre la Géorgie en demi-finale des éliminatoires du football universitaire. Il y a un récit selon lequel « l’État de l’Ohio ne peut pas gagner le grand ». Eh bien, en voici un autre important qui crée une pression pour ce programme.

Cette équipe de l’Ohio State est également assez expérimentée. Son quart-arrière ne l’est peut-être pas, mais sa défense est remplie de joueurs vétérans, comprenant des seniors et des seniors de cinquième année. Offensivement, c’est probablement la dernière année que vous avez Marvin Harrison Jr. L’ailier rapproché Cade Stover est un senior. Vous avez également d’autres seniors sur la ligne offensive, comme Matt Jones et Josh Fryar. L’avenir de TreVeyon Henderson au-delà de cette saison est incertain. Vous ne savez pas ce que fera Emeka Egbuka lorsqu’il s’agira de faire un choix pour la NFL.

Les Buckeyes ne savent pas à quoi pourrait ressembler leur effectif après cette saison. Mais ils jouent à domicile samedi avec une équipe plus âgée, affrontant une équipe des Nittany Lions dont les meilleurs joueurs sont pour la plupart des étudiants de deuxième année. Et tu ne peux pas finir troisième de la division.

Cela représente beaucoup de pression sur l’État de l’Ohio.

Du point de vue de Penn State, il s’agit d’une énorme opportunité. Bien qu’il n’ait pas franchi la prochaine étape pour faire partie de l’élite du jeu, je n’ai pas l’impression qu’il y ait cette pression pour y parvenir, du moins pas au niveau de l’Ohio State. La saison 11-2 de l’année dernière a été considérée comme une saison extrêmement réussie pour Penn State, et à juste titre. Ses attentes étaient probablement alignées sur la situation de la saison dernière, en remportant le Rose Bowl. Cette équipe a été une très bonne année, et la prochaine étape pour les Nittany Lions est de battre l’une des deux équipes qui les ont devancés dans le Big Ten East.

Si Penn State peut gravir les échelons et battre l’Ohio State ou le Michigan, il se tourne maintenant vers une place en séries éliminatoires, franchissant cette étape qu’il n’a pas été en mesure de franchir dans le Big Ten et dans tout le football universitaire.

Le match de samedi est axé sur l’opportunité pour Penn State. James Franklin a une jeune équipe avec un groupe de ses meilleurs joueurs en deuxième année, dont le quart-arrière Drew Allar, les porteurs de ballon Kaytron Allen et Nicholas Singleton et le secondeur Abdul Carter. Il s’agit d’une jeune équipe qui a peut-être encore ses meilleurs jours devant elle, mais on a le sentiment que c’est une bonne opportunité de vaincre l’une des équipes qu’elle n’a pas pu battre depuis 2016 et de se placer à cet échelon.

Joel Klatt sur ce qui rend le QB de Penn State Drew Allar spécial

Comme je l’ai mentionné plus tôt, personne n’a été plus demoiselle d’honneur à l’ère du CFP à quatre équipes que Penn State. Il aurait fait cinq fois le format à 12 équipes depuis le début de la CFP en 2014. Il faudra bien que cela soit fait à un moment donné. Si cette équipe connaît exactement le même type de saison qu’en 2022, où ses deux seules défaites sont survenues contre l’Ohio State et le Michigan, alors il commence à y avoir de la pression et des grognements quant à savoir si elle peut vraiment battre l’une ou l’autre de ces deux équipes.

C’est à ce moment-là que l’on se tourne vers le bilan des deux entraîneurs. En plus de sa fiche de 51-6 en tant qu’entraîneur, Day a une fiche de 9-5 contre les équipes du top 10, tandis que Franklin a une fiche de 0-9 sur la route contre les équipes du top 10. Pour être honnête, Penn State était l’opprimé dans chacun de ces neuf matchs. Cependant, une défaite samedi pour Penn State commencerait à susciter des interrogations : « Pouvons-nous gagner le plus gros ? » des questions.

Bien qu’il y ait beaucoup d’opportunités pour Penn State, vous devez trouver un moyen de gagner l’un de ces grands matchs. Est-ce celui-ci? L’État de l’Ohio est-il plus vulnérable que le Michigan ? Peut être. C’est pourquoi il y a tant d’opportunités.

En ce qui concerne ce qu’une victoire samedi signifierait pour les deux écoles, je pense que cela donnerait à Ohio State le meilleur CV du football universitaire. Cette équipe aurait des victoires contre Notre Dame et Penn State, deux équipes classées dans le top 10 au moment des victoires de l’Ohio State contre elles. En fait, compte tenu des difficultés rencontrées par LSU, je pense que l’Ohio State ouvrirait le classement CFP au premier rang, sur la base de ce que je sais sur la façon dont ce groupe classe les équipes et le poids qu’il accorde à la qualité des victoires.

Il s’agit d’une équipe des Buckeyes dont beaucoup de gens ne connaissaient pas grand-chose à cause du nouveau quart-arrière. Nous avons également eu quelques questions sur la ligne offensive. Même s’ils n’avaient pas vraiment beaucoup de ressources en dehors de Harrison la semaine dernière contre Purdue, Ohio State est quand même allé là-bas et a dominé le match. Peu d’équipes peuvent faire ça, et j’ai trouvé Kyle McCord génial. Il s’est amélioré, cette équipe s’est améliorée et sa défense a continué à réaliser des performances dominantes. Avec tout cela à l’esprit, Ohio State serait aux commandes du Big Ten East s’il gagnait samedi.

Kyle McCord se connecte avec Marvin Harrison Jr. pour un touché de 17 verges afin de prolonger l’avance de l’Ohio State contre le Maryland

Une victoire de Penn State est là où les choses deviennent intéressantes. Cela donnerait aux Nittany Lions deux chances de participer aux séries éliminatoires. Je suppose que le vainqueur du Big Ten East remporte le match pour le titre Big Ten. Si nous partons de cette hypothèse, Penn State a laissé le Michigan sur son calendrier. S’il gagnait ce match, je supposerais qu’il gagnerait le Big Ten et irait directement aux Playoffs.

Mais disons que Penn State gagne samedi mais perd contre le Michigan. Il serait toujours en lice pour remporter le Big Ten East et une place potentielle pour le match pour le titre Big Ten si l’Ohio State bat le Michigan. Vous savez que Day et les Buckeyes jetteront l’évier de la cuisine sur les Wolverines s’ils perdent contre les Nittany Lions dans ce scénario, surtout après les deux dernières années.

Penn State est mieux adapté pour une égalité à trois équipes dans le Big Ten East. Si Penn State, Michigan et Ohio State terminent tous 11-1 et se partagent les affrontements, nous irions au cinquième bris d’égalité du Big Ten, qui est le meilleur record cumulé de conférence d’adversaires de conférence hors division. Dans l’état actuel des choses, Penn State est actuellement en tête de ce bris d’égalité grâce à l’Iowa qui est en tête du Big Ten West. Les adversaires de la conférence hors division du Michigan (Purdue, Minnesota, Nebraska) ont une fiche de 3-7. Les adversaires de la conférence hors division de l’Ohio State (Purdue, Minnesota, Wisconsin) ont une fiche de 4-6. Les adversaires de la conférence non divisionnaire de Penn State (Illinois, Iowa, Northwestern) ont une fiche de 5-6.

En fin de compte, les deux équipes ont une chance d’éviter ces bris d’égalité. Ce jeu consiste à éviter que l’Ohio State ne devienne l’équipe n ° 3 du Big Ten East et que Penn State essaie de franchir la prochaine étape qu’il n’a pas pu franchir depuis des années.

C’est un jeu énorme.

