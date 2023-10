Penn State New Kensington dirigera une conférence sur la technologie, l’éducation et la préparation future des étudiants

Penn State New Kensington intensifie ses efforts pour renforcer la préparation future des étudiants, alors que la technologie dans les affaires et l’industrie continue de progresser à un rythme rapide.

Une conférence dirigée par l’université, baptisée « Education Vanguard : Building the Education of the Future Together », se déroulera du jeudi au samedi à la Regional Learning Alliance à Cranberry. Le projet fait partie du Southwestern Pennsylvania New Economy Collaborative, l’un des bénéficiaires de subventions fédérales du Build Back Better Regional Challenge.

« Il s’agit d’un effort continu », a déclaré le chancelier Kevin Snider. « Nous ne pouvons plus nous contenter de nos lauriers, car la technologie évolue si rapidement. »

À mesure que la technologie continue de progresser, il appartient aux éducateurs d’utiliser l’infrastructure comme un outil tout en veillant à ce qu’elle améliore l’humanité, a déclaré Snider. Il a déclaré que l’objectif de l’université est de profiter à la région et à ses entreprises en formant des travailleurs qualifiés et informés.

« Je pense que nous avons de réelles chances de créer une main-d’œuvre capable de rivaliser avec succès sur la scène mondiale », a déclaré Snider.

Lors de la conférence réunissant des professionnels de différents domaines, Snider a déclaré que les participants en apprendront davantage sur la technologie révolutionnaire et son influence sur diverses industries ainsi que sur la société.

Parmi les conférenciers principaux figurent Illah Nourbakhsh, professeur de robotique à l’Université Carnegie Mellon, qui couvre l’intelligence artificielle, l’humanité et l’éducation ; Snider, partageant le rôle de l’éducation dans « l’Industrie 4.0 » et le progrès technologique rapide ; Karen Alexander, directrice de la société technologique XRConnectED, discute de la technologie immersive dans l’industrie et l’éducation ; et E. Michelle Ramsey, professeur à Penn State Berks, qui explore l’IA dans les sciences humaines.

D’autres tables rondes aborderont des sujets tels que l’impact de la technologie sur les secteurs d’activité, l’état de l’éducation de la maternelle à la 12e année et la préparation à l’avenir, ainsi que les besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la fabrication de pointe.

Environ 170 personnes se sont inscrites à la conférence, a déclaré l’organisatrice de l’événement, Shirley Campbell. Les inscriptions ne sont plus acceptées.

Campbell a déclaré que la conférence est un « effort de collaboration » visant à mieux préparer la préparation future et l’adaptation à la technologie pour les infrastructures et la société.

Snider et Penn State New Kensington préparent la région à l’avenir depuis plusieurs années, et la conférence n’est qu’une autre façon d’y parvenir, a-t-elle déclaré.

« C’est une opportunité pour (l’enseignement supérieur, les professionnels de la maternelle à la 12e année et les dirigeants d’entreprises et de l’industrie) de se réunir et de parler de situations dont ils n’ont peut-être pas eu l’occasion de discuter », a déclaré Campbell.