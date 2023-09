Penn State exclut l’Iowa : premières réflexions sur l’éruption du White Out des Nittany Lions

STATE COLLEGE, Pennsylvanie — Une soirée pluvieuse et bâclée au Beaver Stadium n’a pas pu ralentir le numéro 7 de Penn State, qui a démantelé le numéro 24 de l’Iowa 31-0 devant une foule de 110 830 spectateurs. Voici mes premières réactions :

• Drew Allar n’avait pas de statistiques criardes, et pourtant, au quatrième quart-temps, l’étudiant de deuxième année est resté sur la touche alors que Beau Pribula a pris le relais avec 10:53 à jouer et Penn State menait de 31.

La performance d’Allar est un bon rappel de ce dont il est capable, puisqu’il a terminé avec 25 passes sur 37 pour 166 verges et quatre touchés. Bien qu’il n’ait réalisé en moyenne que 4,5 verges par tentative, il a pris des décisions intelligentes, est resté sans chiffre d’affaires dans l’uniforme de Penn State et a réalisé quelques lancers éblouissants.

Aucun n’a été plus impressionnant que le laser Allar délivré sur une passe de touché de 9 verges à Khalil Dinkins aux quatrième et premier au deuxième quart. C’est le genre de lecture et de lancer qui montre pourquoi sa carrière est sur une trajectoire ascendante.

4e et 1 TD 🙌 Khalil Dinkins récupère le laser de Drew Allar pour le premier TD du match.@KhalilDink8 X @PennStateFball 📺 : CBS pic.twitter.com/wVq2eyuJJ3 – Big Ten Football (@B1Gfootball) 24 septembre 2023

• Le premier entraînement de Penn State en seconde période est un bon exemple de ce que l’offensive peut faire lorsqu’elle clique. Après une première mi-temps mouvementée au cours de laquelle il a disputé 48 jeux et contrôlé le chronomètre pendant 21 :13 mais n’avait que 10 points à montrer, Penn State a été équilibré et méthodique pour ouvrir le troisième quart-temps et prendre le contrôle du match. .

Allar a complété des passes à quatre joueurs, dont trois vers la meilleure cible KeAndre Lambert-Smith. Lambert-Smith était le joueur fiable et sûr de lui dont Penn State avait besoin. Nicholas Singleton a porté le ballon quatre fois et Kaytron Allen l’a couru trois fois. Allar avait également un gardien QB. Le résultat final ? Allar a complété une passe de touché de 2 verges à Tyler Warren. L’entraînement de 15 jeux et 75 verges a mangé 6 minutes et 40 secondes et a donné l’avantage aux Nittany Lions 17-0, fermant ainsi la porte à toute chance que l’Iowa s’accroche à celui-ci.

• Le spectacle du White Out ne vieillit jamais. Même avec la pluie, la foule annoncée de 110 830 personnes était la deuxième plus grande de l’histoire du Beaver Stadium. Les inquiétudes concernant l’attrait visuel d’un White Out diminué par les conditions ont été rapidement dissipées. De nombreux fans ont porté des ponchos de pluie blancs pour garder le thème vivant. Même avec Penn State en tête 31-0 au début du quatrième quart-temps, de nombreux fans sont restés.

Le 15e White Out en plein stade pic.twitter.com/pzsl1jfGj8 -Audrey Snyder (@audsnyder4) 23 septembre 2023

L’impact de la foule s’est également fait sentir. L’Iowa a écopé d’une pénalité de faux départ avec 9 :19 à jouer au premier quart, suivie d’un temps mort. Le public local a encore une fois montré qu’il était une force.

• Curtis Jacobs a joué le match de sa carrière à Penn State. Le secondeur junior a réalisé le premier gros jeu de la soirée en récupérant un échappé en défense. Il a enchaîné avec un tête-à-tête sur les équipes spéciales au deuxième quart lorsqu’un botté de dégagement a touché un joueur de l’Iowa. Jacobs a été le premier joueur de Penn State à récupérer deux échappés dans un match depuis Mark D’Onofrio l’a fait en 1991 contre Temple.

• Penn State sait que l’une des grandes forces de sa défense réside dans le talent et la profondeur de son côté défensif. Cela s’est produit samedi. Pour la première fois cette saison, Manny Diaz a parfois réuni les trois bouts sur le terrain. Cela a fonctionné à merveille. Chop Robinson a été une force tout au long du match, y compris un quasi-sack en fin de première mi-temps. Il s’est précipité au milieu de la ligne défensive tandis qu’Adisa Isaac semblait attraper le casque de Cade McNamara et obtenir le sac. C’était l’une des pièces les plus dominantes que Robinson ait jouées dans sa carrière. Il a ensuite enregistré un strip-sack de McNamara, avec le fumble récupéré par Isaac. Dani Dennis-Sutton a également eu un quart-arrière pressé en première mi-temps et a été perturbateur tout au long.

• Le receveur large Dante Cephas a effectué son premier départ à Penn State. Harrison Wallace III, qui était considéré comme douteux, a joué. Omari Evans aussi, qui avait été limité en raison d’une blessure. Le trio de départ de Penn State a été annoncé comme étant Cephas, KeAndre Lambert-Smith et Liam Clifford.

• Penn State était 4-en-4 lors des quatrièmes essais. Allar mesure 6 pieds 5 pouces et 242 livres, et face au quatrième et au premier, Penn State n’a pas hésité à opter pour le populaire tush-push. Allar a le cadre pour ramasser ces verges, et cela ne fait pas de mal d’avoir Warren derrière lui pour s’assurer qu’il ramasse les verges.

• Allen a pris le départ comme porteur de ballon et a réalisé 21 courses pour 72 verges. La course la plus longue de la soirée a été celle de Singleton, qui a réussi une course de 19 verges. Pourtant, les longs rushs n’ont pas eu lieu pour ce backfield. La météo a sans aucun doute joué un rôle samedi, mais à un moment donné, on a l’impression que ces arrières sont trop bons pour ne pas commencer à interrompre des rushs plus explosifs. Singleton a terminé avec 17 courses pour 49 verges.

• Penn State a réalisé 97 jeux pour 397 verges contre 33 pour l’Iowa pour 76 verges. Il a remporté la bataille du turnover 4-0 et a enregistré 27 premiers essais contre quatre pour l’Iowa. C’est la recette de la première victoire par blanchissage des Nittany Lions contre un adversaire classé AP depuis l’Alamo Bowl de 1999.

Organiser une clinique contre une équipe considérée par beaucoup comme la meilleure du Big Ten West n’est pas quelque chose à surveiller. Ces deux équipes ont disputé de nombreux matchs étranges et dramatiques, mais celui-ci n’était pas serré après que Penn State a fermé la porte au début du troisième quart-temps. Penn State n’a pas encore joué un jeu parfait mais continue de gagner avec une relative facilité.

(Photo : Scott Taetsch/Getty Images)