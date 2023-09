Penn State est-il une élite ? Une performance inégale contre l’Illinois révèle qu’il y a encore du travail à faire

Michael Cohen Écrivain de football universitaire et de basket-ball universitaire

CHAMPAIGN, Illinois – C’était un peu étrange lorsque le défenseur de Penn State, Kaytron Allen, est entré dans la salle d’interview des visiteurs du Memorial Stadium avec un sourire étalé sur son visage, le sourire radieux et la jovialité contrastant avec les événements qui les ont précédés. Certes, les Nittany Lions s’étaient débarrassés de l’Illinois, 30-13, dans un match qui n’avait jamais semblé aller dans le sens de l’équipe locale. Mais pendant la majeure partie des quatre quarts-temps, Allen et ses partenaires d’arrière-champ ont été critiqués, frappés et encore critiqués.

L’attaque précipitée de Penn State, qui est entrée dans le match de samedi au 15e rang national avec 230,5 verges par match, s’est retrouvée encerclée par une défense précipitée de l’Illinois qui était la deuxième pire parmi les équipes Power 5 et 124e au total. Douze fois, les coureurs des Nittany Lions ont été arrêtés pour des gains de 3 verges ou moins avant que le quart partant Drew Allar ne soit retiré avec 13 :13 à jouer au quatrième quart. Et la seule raison pour laquelle l’entraîneur-chef James Franklin avait ce luxe était la férocité de sa défense : sept plaqués pour perte, cinq revirements et trois sacs pour masquer l’inefficacité de l’autre côté du ballon.

Faits saillants : tous les meilleurs jeux de Penn State contre l’Illinois

« C’était plutôt frustrant », a déclaré Allen, « mais ce genre de jeux, ce genre de courses difficiles, de courses sales, je vis pour ça. J’aime jouer à ce genre de jeux, pour de vrai, parce que cela montre qui nous sommes et comment nous réagissons à des choses comme ça. »

La façon dont l’offensive de Penn State réagit à une performance comme celle-ci clarifiera les perspectives à long terme d’un programme qui rêve de remporter le championnat Big Ten et de se qualifier pour la première fois pour les éliminatoires du football universitaire. Les lancers errants et le timing capricieux qui ont laissé Allar avec un taux de réussite de 48,5% ont rappelé qu’il est peu probable qu’un véritable quart-arrière de deuxième année amène les Nittany Lions à de tels sommets à lui seul. Il aura besoin d’un meilleur blocage face à une ligne offensive qui fuit et qui a fait entrer et sortir les joueurs de la victoire de samedi. Il aura besoin de plus de production de la part d’un tandem de porteurs de ballon composé d’Allen et de Nicholas Singleton qui ont combiné une moyenne de 3,79 verges par course sur 24 tentatives bloquées.

Pour que Penn State renverse le règne du Michigan en tant que double champion en titre du Big Ten, pour que Franklin mette fin à sa série de six défaites consécutives contre Ohio State, l’élixir de choix proviendra presque certainement de trois ingrédients : une approche lourde de course qui peut dominer le temps de possession ; une attaque de passe opportune construite autour de lancers à pourcentage élevé ; une défense qui peut reprendre le ballon et garder les adversaires hors de la zone des buts. Le fait qu’une seule de ces choses ait été présente lors du démantèlement de l’Illinois samedi en dit plus sur l’auto-immolation du quart-arrière Luke Altmyer, qui a terminé 15 sur 28 pour 163 verges et quatre interceptions, que sur les références de championnat de Penn State.

« Vous allez prendre la route, à 11 heures du matin, dans l’environnement Big Ten et trouver un moyen de vous en sortir », a déclaré Franklin. « Et c’est ce qu’a été la première mi-temps. Je n’ai jamais perdu l’avantage. Je n’ai jamais perdu le contrôle du match. Nous n’avons pas perdu. » prendre le contrôle, mais nous n’avons jamais perdu le contrôle du jeu et avons simplement continué à le grignoter. J’étais donc fier. C’est un peu comme ça que va se dérouler la saison. »

Penn State force cinq revirements dans la victoire

La façon dont les entraîneurs de Penn State interpréteront le film de ce match offrira une fenêtre sur leur perception de l’offensive après les raclées consécutives de la Virginie occidentale et du Delaware, des adversaires surpassés qui n’ont jamais offert beaucoup de résistance. Franklin était justifié dans sa mention d’après-match du battage médiatique attaché à un front défensif de l’Illinois qui comprend un choix potentiel de première ronde à Jer’Zhan Newton (un plaquage pour la perte, deux ruptures de passes, un panier bloqué) et un rusher de bord à Gabe. Jacas qui a remporté les honneurs Freshman All-American la saison dernière (quatre plaqués, un sack). Il a noté à juste titre la décision des Illini de mettre en œuvre des fronts à cinq et six comme tactique utile pour arrêter la course. Il a fait référence à la poignée de passes abandonnées qui n’ont rendu aucun service à Allar et au coordinateur offensif Mike Yurcich.

Mais il n’a pas non plus noté que l’Illinois est entré dans le match de samedi au 126e rang en défense totale et au 124e rang en défense au sol après le départ de trois choix au repêchage dans le secondaire et du coordonnateur Ryan Walters, qui est maintenant l’entraîneur-chef de Purdue. Il n’a jamais fait référence aux matchs d’ouverture des Illini contre Toledo et le Kansas, au cours desquels les deux adversaires ont produit plus de verges au sol et par la passe que ce que les Nittany Lions pouvaient rassembler. Après tout, il y a une raison pour laquelle le nouveau coordinateur défensif de l’Illinois, Aaron Henry, a commencé sa conférence de presse hebdomadaire par un mea culpa avant de répondre à une seule question.

« Après deux matchs, nous devions absolument faire l’inventaire de notre situation et de ce que nous faisons », a déclaré l’entraîneur-chef Bret Bielema, interrogé sur la défense après la défaite de samedi. « J’ai parlé aux joueurs et à leurs entraîneurs. Nous avons tous eu des réunions et [discussed] des choses que nous pensions devoir arrêter d’abandonner.

C’est pourquoi il a été si surprenant que quatre des cinq premiers points de Penn State aient gagné un mètre ou moins après leur arrivée à Champaign avec une moyenne de 4,9 mètres par course. Ou quand Allar a été contraint à plusieurs reprises à des lancers hors calendrier et imprécis, ce qui a abouti au pourcentage de réussite d’un match le plus bas de sa carrière contre l’opposition de Power 5. Ou lorsque Penn State a transformé ses cinq chances dans la zone rouge en points mais s’est contenté de buts sur le terrain 40 % du temps.

« Ce n’était en aucun cas parfait », a déclaré Allar. « Mais en fin de compte, nous rentrons à la maison avec un ‘W’ – et c’est tout ce qui compte pour nous. Nous parlons comme une offense. [about how] la seule statistique que nous voulons mener dans le pays, ce sont les victoires. Donc je pense que c’est tout ce qui compte en fin de compte. »

C’est un truisme qui ne peut être contesté ; cela explique le sourire sur le visage d’Allen. Mais une telle attaque ne sera pas suffisante si Penn State veut prouver que c’est réel.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basket-ball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13 .