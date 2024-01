Penn State domine le Michigan en lutte 27-9 à Ann Arbor

125 livres : Braeden Davis n°14 contre Michael DeAugustino n°5

Ce premier combat est une victoire incontournable pour le Michigan, alors que le All-American Michael DeAugustino affronte le véritable étudiant de première année Braden Davis dans l’un des trois poids pour lesquels le Michigan est favorisé. DeAugustino, un transfert du Nord-Ouest, a une fiche de 6-1 cette année avec une seule défaite par défaut contre le n°15 Brett Ungar de Cornell au Cliff Keen Las Vegas Invitational. Il a fait ses débuts en double dans le Michigan Big Ten le week-end dernier avec deux victoires contre Tommy Capul du Maryland et Tristan Lujan de Michigan State, mais Braeden Davis sera un test plus difficile que ces deux athlètes.

Le n°3 à 125 Michael DeAugustino clôture le @umichwrestling victoire avec un premier doublage à domicile ! 🙌 pic.twitter.com/jr5dJMaQUc – Lutte Big Ten (@B1GWrestling) 14 janvier 2024

Davis, originaire du Michigan qui devait initialement porter une chemise rouge cette année et servir de remplaçant à Robbie Howard, a désormais une fiche de 10-0 cette saison avec 70 %. Sa victoire contre le All-American Brandon Kaylor de l’État de l’Oregon a montré qu’il constitue une menace pour le podium, et il aura la chance de remporter une autre victoire ce week-end dans son État d’origine.

133 livres : Aaron Nagao, n°4, contre Dylan Ragusin, n°6

Alors que Penn State avait un alignement de 125 livres cette année, le Michigan a également changé ses partants, les Wolverines faisant un grand changement à 133 livres en retirant le triple qualifié de la NCAA Dylan Ragusin d’une chemise rouge la semaine dernière. Ragusin remplace le All-American Chris Cannon, un autre diplômé du Nord-Ouest transféré à Ann Arbor pendant l’intersaison. Cannon s’est blessé contre Angelo Rini à la mi-novembre et n’a plus lutté depuis.

LUTTE NCAA : Penn State remporte le titre par équipe masculine DI 2023

Ragusin aura les mains pleines avec Aaron Nagao, finaliste du Big Ten de Penn State, mais c’est exactement le genre de défi dont Wolverine a besoin maintenant s’il veut monter sur le podium en mars. Avec une fiche de 13-0 et maintenant les deux récentes doubles victoires contre Braxton Brown, n°21 du Maryland, et Andrew Hampton de Michigan State, Ragusin s’est hissé au sixième rang du pays. Il est rapide et coriace, mais son adversaire, Nagao, est également connu pour son habileté. La meilleure victoire de Nagao jusqu’à présent cette année est celle du n°26 Gabe Whisenhunt, mais il a également remporté des victoires contre les All-Americans Kai Orine, Jesse Mendez, Lucas Byrd, Rayvon Foley et Taylor LaMont l’année dernière alors qu’il représentait le Minnesota, avant d’être transféré à Penn State. L’avantage ici appartient à Nagao, mais nous verrons ce que Ragusin peut faire pour rester proche.

141 livres : Beau Bartlett n°2 contre Sergio Lemley n°25

C’est l’un des deux poids de ce duel où le partant de Penn State est classé plus de 20 places plus haut que son adversaire du Michigan dans le classement, et c’est un poids où les Nittany Lions rechercheront des points bonus, quelle que soit la façon dont se déroulent les deux premiers combats. .

Beau Bartlett, numéro 2 de Penn State, entre dans ce combat 10-0 cette saison avec des victoires sur les qualifications nationales Vince Cornell, Malyke Hines et Cleveland Bolton, et il ressemble tout à fait à un artiste All-American, et peut-être même à un prétendant au titre, bien qu’il n’ait encore eu à affronter personne dans le top 10. Le match devra également attendre, alors que Sergio Lemley du Michigan entame sa rencontre avec Bartlett, classé n°25 après un début d’année 10-3. Lemley, un étudiant de première année, s’est révélé être un atout précieux pour les Wolverines cette année, devançant le All-American Clay Carlson. Il est dur, mais surpasser des joueurs aussi forts et fondamentaux défensivement que Bartlett sera un défi.

149 livres : Tyler Kasak, n°12, contre Austin Gomez, n°6

Les Wolverines ont rechargé leur effectif depuis la saison dernière, et l’un des derniers ajouts n’est autre que le All-American et champion du Big Ten 2022 Austin Gomez à 149 livres. Après avoir terminé la course aux médailles aux championnats nationaux l’année dernière en raison d’une blessure, Gomez a pris sa retraite de la lutte universitaire et a déménagé à Ann Arbor pour s’entraîner en style libre tout en cherchant à décrocher une place olympique chez les 65 kg pour le Mexique. Quelques mois plus tard, Gomez a annoncé qu’il retournerait à la lutte universitaire pour participer à sa dernière année d’éligibilité pour les Wolverines.

IMPACT DU PORTAIL DE TRANSFERT : Ce sont les mouvements les plus importants réalisés pendant l’intersaison

L’ancien lutteur de l’Iowa State et du Wisconsin a désormais une fiche de 3-0 cette année avec deux victoires par décision classée et une chute contre Michigan State. Il rencontrera maintenant Tyler Kasak, étudiant de première année de Penn State, un nouvel ajout lui-même après avoir remplacé le All-American Shayne Van Ness après la blessure de Van Ness. Kasak a été remarquable dans son rôle pour Penn State, affichant une fiche de 6-1 avec sa seule défaite contre son coéquipier Beau Bartlett à 141 livres. Il aura cependant sa chance contre un prétendant au titre maintenant, lorsqu’il rencontrera Gomez à Ann Arbor.

157 livres : n°1 Levi Haines contre n°9 Will Lewan

Ce match de 157 livres entre le n°1 Levi Haines et le n°9 Will Lewan est l’un des rares matchs du duel de l’année dernière que nous reverrons cette année, alors que Haines et Lewan sont de retour à la recherche de plus d’honneurs All-American. . En 2023, Haines a remporté la victoire sur Lewan dans ce duel lors d’un moment décisif pour l’étudiant de première année de confiance lors d’une victoire soudaine, et le Nittany Lion finirait deuxième aux NCAA tandis que Lewan terminait huitième.

La grande question cette année concerne moins la position de Haines par rapport au Wolverine que la santé de Lewan. Le Michigan All-American n’a pas lutté depuis le Cliff Keen Invitational début décembre où il a subi trois défaites consécutives contre Peyton Robb, Ed Scott et Daniel Cardenas. Les fans du Michigan veulent voir Lewan en pleine santé car un Lewan en bonne santé est un Lewan dangereux, mais s’il prend le tapis avec un sentiment de moins de 100%, Haines pourrait poser un réel problème pour le poids moyen du Michigan.

165 livres : Mitchell Mesenbrink, n°9 contre Cameron Amine, n°7

Le Michigan a l’avantage du classement avec 165 livres, mais, après la défaite de Cameron Amine du Michigan contre Caleb Fish de l’État du Michigan le week-end dernier et le taux de bonus de 80 % de Mitchell Mesenbrink cette année, le Nittany Lion pourrait être perçu comme le favori dans ce combat. Depuis qu’il a fait ses débuts à Penn State le 5 décembre, Mesenbrink a marqué au moins cinq points d’équipe dans chacun de ses combats, aidant Jake Logan et Matthew Olguin, épinglant Matt Waddell et gagnant par défaut contre Tyler Lillard. Il progresse lentement dans le classement et entre dans le top 10 pour la première fois de sa carrière cette semaine. La trajectoire de Mesenbrink suggère qu’il est un prétendant au titre, mais Amine aura l’expérience et le public local de son côté.

L’un des aspects sous-estimés de l’histoire de la lutte d’Amine est également sa capacité à gagner de gros matchs quand cela compte. Il a traversé une catégorie difficile de 165 livres au cours des trois dernières saisons pour terminer sur le podium deux années consécutives, et il a également trouvé des moyens de venger ses défaites sur cette étape. C’est un artiste performant, et bien que la perte de Fish soit notable, les antécédents d’Amine suggèrent que, s’il est en bonne santé, il rebondira. Mesenbrink sera cependant un match de rebond difficile pour le Wolverine.

174 livres : Carter Starocci n°1 contre Shane Griffith n°4

Il existe un argument selon lequel 174 livres constituent le poids le plus important du dual. Après tout, c’est le seul poids dans lequel deux champions de la NCAA – Shane Griffith du Michigan et Carter Starocci de Penn State – s’affronteront. Mais cela étant dit, il est difficile d’ignorer à quel point Carter Starocci a été dominant contre chacun de ses adversaires cette année si l’on considère la compétitivité de ce match. Starocci a blanchi Mekhi Lewis, champion de la NCAA 2019 lors du duel All-Star, il a entraîné le All-American Travis Wittlake dans le duel de l’État de l’Oregon et il a accordé un bonus aux cinq autres ennemis qu’il a affrontés.

Griffith, quant à lui, a déjà subi une défaite cette année, en tombant face à Lorenzo Norman de Stanford au Cliff Keen Invitational. La force de Griffith réside cependant dans son calme sous la pression, et il devra être à son meilleur niveau pour supporter la pression que Starocci est connu pour exercer.

184 livres : Bernie Truax n°5 contre Jaden Bullock n°15

Jaden Bullock fait partie de l’équipe Wolverine depuis quatre ans, commençant comme étudiant de première année à 184 livres, puis servant de remplaçant à 174 et 184 livres la saison suivante avant de gagner sa place cette année. Il a enchaîné une impressionnante fiche de 11-4 et semble être en bonne voie de se qualifier pour son premier tournoi national. Le prochain obstacle devant lui dans ce voyage est cependant de taille : Bernie Truax de Penn State.

Trois fois All-American à Cal Poly, Truax a été transféré à Penn State pour ses études supérieures et a actuellement une fiche de 5-1 cette année avec sa seule défaite contre le All-American Trey Munoz de l’État de l’Oregon. Truax est compétent dans tous les postes, et son expérience et son QI en lutte le rendent particulièrement difficile à affronter. Le Michigan voudra éviter à tout prix les points bonus dans cette catégorie de poids avant de se diriger vers 197 et 285 livres, deux poids dans lesquels Penn State devrait aligner les lutteurs n ° 1 du pays.

197 livres : n°1 Aaron Brooks contre Bobby Striggow

Comme 141 livres, 197 livres est un poids pour lequel Penn State cherchera à gagner avec bonus. Aaron Brooks, triple All-American de Penn State, est invaincu cette année avec un bonus de 100 %, tandis que son adversaire Bobby Striggow du Michigan a une fiche de 5-5 cette saison. Ces deux-là n’ont jamais lutté dans leur carrière universitaire puisque Striggow en est à sa première année en tant que titulaire à 197 livres et Brooks a lutté à 184 livres au cours de ses trois premières années en tant que représentant de Penn State.

Striggow participera également à ce duel sur une séquence de deux défaites consécutives après avoir perdu contre Jaxon Smith du Maryland 5-2 et Kael Wisler de Michigan State 5-0. Il y a une dureté dans le style de Striggow qui lui permet de garder des matchs serrés, même contre des athlètes du top 5 comme Smith, mais Brooks est un niveau de talent différent. Il a terminé tous ses matchs au début de l’année et a récolté en moyenne 19 points dans chaque combat qui ne s’est pas terminé par un tombé. Il visera sans aucun doute à maintenir cette tendance contre son ennemi Wolverine.

