Penn State choisit Populous pour la rénovation du Beaver Stadium : quel est le calendrier des mises à niveau ?

Penn State a nommé Populous comme architecte pour la rénovation du Beaver Stadium, l’université annoncé lundi. Voici ce que vous devez savoir :

Les travaux du côté ouest du Stade Beaver devraient débuter en janvier 2025 et se terminer avant le début de la saison 2027.

Populous est un cabinet d’architecture basé à Kansas City qui était auparavant chargé de rénover Kyle Field au Texas A&M, entre autres, et est en train de travailler sur le nouveau stade des Buffalo Bills.

Penn State a affirmé dès le début de ce processus qu’il prévoyait de maintenir la capacité du stade au-dessus de 100 000 places.

Penn State a déclaré en mai que la rénovation ne devrait pas dépasser 700 millions de dollars. Le communiqué de lundi indique que le projet sera « financé et payé entièrement par Intercollegiate Athletics, sans frais de scolarité ni budget éducatif ».

Comment se déroulera la rénovation du Stade Beaver ?

Les images des rénovations proposées n’ont pas encore été rendues publiques. Une partie du raisonnement est que Penn State est encore en train de finaliser ce qu’impliqueront les rénovations. Les Nittany Lions continueront à jouer au football dans le stade pendant la rénovation.

Le côté ouest du stade sera le changement le plus visible pour les supporters. Les améliorations du stade comprendront des concessions améliorées, le Wi-Fi, des toilettes, des mises à niveau de code, des améliorations d’accessibilité et des options de sièges supplémentaires. Veiller à ce que les supporters puissent se déplacer plus librement dans et autour des halls fait partie de la rénovation, tout comme les travaux d’éclairage du stade.

L’hivernage a longtemps été un problème pour le stade et elle est sur le radar de Penn State depuis un certain temps. Cela sera également abordé lors de la rénovation. Pour potentiellement accueillir un match éliminatoire de football universitaire au Beaver Stadium en 2024, les efforts d’hivernage tels que l’isolation des tuyaux exposés seront l’une des premières tâches à réaliser. Attendez-vous à ce que cela soit fait avant les changements les plus notables prévus pour 2025, lorsque les premières pelles devraient être mises en chantier.

Une fois que le stade sera modernisé et adapté aux mois d’hiver, recherchez Penn State pour trouver d’autres moyens d’utiliser le stade de 106 572 places plus d’une poignée de fois par an. Dans le communiqué de presse de lundi, il est indiqué que l’hivernage aide à accueillir des matchs étendus du CFP, mais permettra également au stade d’être utilisé pour des événements autres que les matchs de football pendant les mois d’hiver.

Qu’est-ce qui, hors football, pourrait être accueilli dans le stade ?

La Classique hivernale de la LNH est le premier événement qui me vient à l’esprit. Penn State a déjà envisagé l’idée de le faire, mais avait des inquiétudes concernant le stade. Le directeur sportif Pat Kraft sait que l’université doit utiliser le site plus d’une poignée de fois par an et est ouvert à trouver d’autres moyens de le faire.

Penn State accueille l’artiste country Luke Combs en avril pour un concert au Beaver Stadium, le premier dans cette salle depuis 2017.

Lecture obligatoire

(Photo : Scott Taetsch/Getty Images)