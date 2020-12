PISCATAWAY, NJ: Sean Clifford a lancé un touché de 29 verges et la défense de Penn State a inscrit trois scores samedi avec des arrêts ou des plats à emporter, tandis que les Nittany Lions ont joué leur meilleur match de la saison avec une victoire de 23-7 contre Rutgers.

Penn State (2-5, 2-5 Big Ten) a dominé les deux côtés du ballon, dépassant Rutgers 381-204 et tenant les Scarlet Knights à un plus bas niveau de la saison pour les points, plus de trois touchés en dessous de leur moyenne. Cette victoire marquait la deuxième fois consécutive pour les Nittany Lions et leur 14e consécutive contre les Scar’let Knights (2-5, 2-5).

Clifford a ouvert le score avec une passe de touché de 29 verges au vrai recrue Parker Washington avec 3:32 à jouer au premier quart. Cela est venu après que les Nittany Lions ont entassé Johnny Langan sur un quatrième et un des Rutgers 45 sur la possession d’ouverture des Scarlet Knights.

Après un placement de 30 verges de Jake Pinegar a prolongé l’avance à 10-0 au début du deuxième quart, Penn State a arrêté Rutgers sur un quatrième et un de ses 45, cette fois sur une passe incomplète de Langan. Devyn Ford a terminé la courte course avec un touché de 7 verges pour une avance de 17-0.

Jordan Stout a ajouté un panier de 47 verges au début du troisième quart après que Rutgers ait dérangé le quart Noah Vedral lors du deuxième match de la demie.

Vedral a lancé une quatrième passe de touché de 3 verges à Bo Melton avec 4:56 à faire au troisième quart. Une interception par la sécurité Christian Izien au Nittany Lions 36 a donné le score.

Pinegar a ajouté un panier de 27 mètres au quatrième quart.

PRENDRE:

Penn State: Les Nittany Lions ressemblaient finalement à l’équipe classée numéro 7 dans le sondage de pré-saison. L’incompétence des cinq premiers matchs s’est apparemment interrompue.

Rutgers: De loin la pire performance de Scarlet Knights de la saison. L’écart avec Penn State est plus grand que jamais.

SUIVANTE

Penn State: joue des hôtes dans l’État du Michigan

Rutgers: dans le Maryland

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25