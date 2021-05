La Pennsylvania State University est la dernière université à avoir fait un pas vers la wokemania, après que la faculté ait adopté une résolution supprimant les termes comme « première année » et « senior » pour ne pas inclure le genre.

Le Comité sénatorial des affaires curriculaires de l’école a adopté la résolution « Suppression des termes sexospécifiques et binaires des descriptions de cours et de programmes » et elle a été signée par plus de deux douzaines de professeurs et d’administrateurs, selon un rapport de Campus Reform.

En vertu de la résolution, des termes tels que «étudiant de première année», «sous-classe», «senior» et «supérieur» sont retirés au nom de l’inclusivité.

Ces termes sont apparemment « Résolument spécifique aux hommes » tandis que des termes tels que « hommes de la classe supérieure » peuvent être interprétés comme étant «À la fois sexiste et classiste», la résolution déclare, soutenant que Penn State «Est né d’un monde typiquement masculin.»





Des termes tels que «junior» et «senior» proviennent de conventions père-fils, selon la résolution, ce qui les rend également non inclusifs.

Les mots seront remplacés par des expressions telles que «première année», «deuxième année», etc. appelés «étudiants permanents avancés».

«Upperclassman» et «underclassman» devraient également être remplacés par les termes «division inférieure» et «division supérieure», indique la résolution.

En plus de remplacer les termes utilisés depuis longtemps, l’école cherche également à évoluer vers des pronoms plus génériques de genre. Au lieu d’utiliser «il» ou «elle», il prévoit d’utiliser des termes plus vagues comme «ils» dans les descriptions de cours.

L’Université de Virginie a également adopté une mesure de vote des étudiants qui remplace les termes spécifiques au genre par des pronoms plus génériques dans la constitution de l’école.

Une modification proposée pour Penn State est présentée dans le document qui remplace « lui ou elle » avec « eux. »





Cours qui «Plongez dans les études de genre», cependant, peut continuer à utiliser des pronoms spécifiques au genre, tels que «féministe» et «féminin».

Tout « Genré » la langue, cependant, dans les documents écrits sur l’école devrait être modifiée, conformément à la résolution.

«Nous suggérons à l’Université d’envisager de modifier tous les documents écrits, y compris le matériel de recrutement, le matériel d’admission, les informations sur les bourses d’études, le matériel de logement, d’autres documents orientés vers l’extérieur, les documents internes et les sites Web.» ça lit.

