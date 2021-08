Penn National rachète theScore pour 2 milliards de dollars

Les actions de Score Media and Gaming, qui exploite theScore, ont augmenté de plus de 60% jeudi matin après que Penn National a annoncé l’acquisition de la société pour 2 milliards de dollars en espèces et en stock-options. Les actions de Penn National ont baissé de 2% après l’ouverture des marchés.

L’accord augmente la portée de Penn National en Amérique du Nord, puisque Score Media and Gaming s’est positionné pour tirer parti du marché canadien des paris sportifs mobiles.

Penn National a déclaré que les actionnaires de Score Media et Gaming recevront 17 $ en espèces et 0,2398 actions ordinaires pour chaque action theScore, portant le prix total de l’action à 34,00 $. Penn National estime que l’acquisition fournira une croissance de l’EBITDA ajusté en deux ans, un EBITDA ajusté à moyen terme supplémentaire de 200 millions de dollars et une hausse de l’EBITDA ajusté à long terme de 500 millions de dollars.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont servi de conseillers dans la transaction.

Penn National soutient également l’application Barstool Sports, qu’elle a achetée en 2020 pour 450 millions de dollars. Dans un communiqué, le PDG de Penn National, Jay Snowden, a déclaré que l’acquisition de TheScore permet à l’entreprise d’obtenir la technologie interne de l’entreprise. Cela « devrait conduire à des économies significatives sur les coûts des plates-formes tierces et nous permettre d’élargir notre offre de produits – fournissant la pièce manquante pour fonctionner à ce que nous pensons être les meilleures marges du secteur.

« En plus des synergies, nous aurons accès au vaste bassin de talents en produits et en ingénierie de theScore et à l’analyse des utilisateurs basée sur les données, ce qui nous aidera à stimuler nos stratégies d’acquisition de clients, d’engagement, de rétention et de flux de trésorerie », a-t-il ajouté.

TheScore est passé à son rôle de point de vente numérique en 2012 lorsqu’il a vendu ses activités de diffusion à Rogers Communications pour 167 millions de dollars. Elle a créé une division de jeux sportifs et de médias et a tenté de tirer parti de sa base d’utilisateurs d’applications mobiles pour en faire une entreprise de paris sportifs compétitive. La société a lancé l’application TheScore Bet pour les paris mobiles en 2019 et a fait ses débuts cette année sur le Nasdaq.