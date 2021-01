NEW YORK: Eral Penn a enregistré un sommet en carrière de 24 points plus 11 rebonds alors que Long Island-Brooklyn battait Merrimack 78-68 jeudi.

Penn a frappé 10 des 12 coups.

Ty Flowers a récolté 16 points et six passes pour Long Island-Brooklyn (5-3, 5-3 Northeast Conference). Virshon Cotton a ajouté 13 points et 10 rebonds, et Alex Rivera a récolté 11 points et sept rebonds. Jermaine Jackson Jr., dont les 17 points par match avant le match ont mené les Sharks, a marqué trois points.

Malik Edmead avait 23 points pour les Warriors (4-4, 4-4). Ziggy Reid a ajouté 11 points et Jordan Minor a obtenu 10 points et 12 rebonds.

Les Sharks ont égalisé la série de la saison contre les Warriors avec la victoire. Merrimack a battu Long Island-Brooklyn 68-63 mercredi.

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

