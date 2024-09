Penn Highlands célèbre 30 ans d’éducation et de croissance

JOHNSTOWN, Pennsylvanie – Les étudiants, les professeurs et le personnel du Pennsylvania Highlands Community College se sont réunis jeudi sur le campus de Richland Township pour un déjeuner de célébration marquant la 30e année d’existence de l’école.

« Il y a beaucoup de fierté ici aujourd’hui », a déclaré le président du collège, Steve Nunez.

Les membres de la communauté Black Bear se sont réunis sur le parking avant sous une immense tente pour profiter de la cuisine de Rimini Food Services et discuter, la plupart portant les couleurs vert forêt de Penn Highlands.

Le collège a ouvert ses portes sous le nom de Cambria County Area Community College le 6 septembre 1994, avec le parrainage local des commissaires du comté de Cambria dans 13 endroits différents de la région.

Environ 10 ans plus tard, le nom de Penn Highlands a été adopté et, en 2008, l’école connue sous le nom de « collège sans murs » a déménagé sur le campus principal de Richland Township, que le conseil d’administration a acheté au district scolaire de Richland en 2021.

Depuis lors, ont déclaré les responsables de l’école, Penn Highlands a développé des campus dans les comtés de Somerset, Blair, Huntingdon et Centre, élargi l’offre de programmes et négocié près de 200 accords d’articulation avec les collèges et universités voisins pour permettre des transitions plus fluides pour les étudiants.

« Le collège a connu une croissance énorme », a déclaré Nunez.

Il a ajouté que le rassemblement de jeudi était une formidable opportunité « de célébrer non seulement ce que nous faisons pour le comté de Cambria, mais aussi ce que nous faisons au niveau régional ».

Les élèves Emmie Johns et Bethany Leichliter ont déclaré qu’elles avaient apprécié le déjeuner offert par leur école.

« Je pense que c’est vraiment gentil de leur part », a déclaré Leichliter. Elle étudie les soins infirmiers et prévoit d’être transférée au Mount Aloysius College de Cresson l’année prochaine.

Johns est un étudiant en éducation de la petite enfance qui sera transféré à l’Université de Pittsburgh à Johnstown dans deux ans. Le couple a qualifié Penn Highlands d’excellente voie vers l’enseignement postsecondaire et a déclaré que le coût et la taille des classes constituent un énorme avantage pour eux.

En lien avec la célébration, les responsables du collège ont déclaré que l’anniversaire sera intégré à des événements tout au long de l’année, comme la vente aux enchères annuelle de chefs. Une vidéo commémorative spéciale est disponible à l’adresse suivante : www.pennhighlands.edu.

« Il s’agit d’un événement majeur – un événement marquant pour le collège », a déclaré le président du conseil d’administration, Greg Winger.

Il a déclaré que la célébration était l’occasion de réfléchir à l’histoire du collège et d’apprécier tout le soutien qu’il a reçu au cours des trois dernières décennies et qu’il reçoit encore.

« J’ai vu beaucoup de progrès au cours de mes 16 années d’existence », a déclaré Sue Brugh, directrice des activités étudiantes et des sports. Elle se souvient d’une époque où il n’y avait qu’un seul campus et où les sports de Black Bear n’existaient pas. Il existe désormais sept sports masculins et féminins, ainsi que des sports électroniques.

Brugh a déclaré que le fait de voir l’université se développer a été formidable et qu’elle était reconnaissante d’avoir vu tant d’étudiants continuer à faire des choses incroyables. Penn Highlands accueille des étudiants de plus de 40 comtés de Pennsylvanie et de 12 États.

« Nous sommes toujours un joyau caché », a-t-elle déclaré.