PENN Entertainment Inc voit le cours de son action augmenter au milieu de notes d’analystes variées Par Investing.com

PENN Entertainment Inc (NASDAQ : PENN), avec une capitalisation boursière de 3,57 milliards de dollars, a vu ses actions clôturer à 23,55 dollars mardi, reflétant un gain mensuel de 7,63 %. Le titre a fluctué entre 22,56 $ et 23,55 $ en cours de journée et a atteint un sommet annuel de 39,35 $ et un minimum de 18,35 $.

La société devrait publier son rapport sur les résultats trimestriels entre le 31 janvier et le 5 février 2024. Au cours du dernier trimestre déclaré, PENN a affiché un BPA de 0,48 $ et a généré un revenu de 78 400 K, soit un rendement des capitaux propres de 5,77 %.

Les analystes ont fixé un objectif de prix consensuel de 29,47 $ pour l’année à venir, avec des objectifs de prix bas et haut estimés respectivement à 24,00 $ et 38,00 $, et un prix consensuel médian de 30,00 $.

Les indicateurs techniques suggèrent une note de vente uniforme de 50 % pour l’action PENN à court, moyen et long termes, avec une mesure RSI de 64,86 sur le graphique sur 14 jours, une volatilité hebdomadaire à 5,13 %, une valeur bêta de 2,15 et une valeur moyenne. Indicateur True Range à 1,05.

Le volume quotidien moyen des échanges sur trois mois est de 5,99 millions d’actions, contre 8,09 millions au cours des dix derniers jours. Sur les 152,90 millions d’actions en circulation, les initiés en détiennent 1,64 % et les institutions 85 %. Au 12 octobre 2023, les intérêts courts s’élevaient à 18,46 millions d’actions avec un ratio court de 4,74.

Bien que la performance d’aujourd’hui n’ait augmenté que de 1,25 %, les actions de la société ont baissé de -27,96 % au cours de l’année écoulée. En revanche, l’indice S&P 500 et le Dow Jones Industrial ont augmenté respectivement de 0,36 % et 0,21 % aujourd’hui.

Les données InvestingPro révèlent que PENN Entertainment Inc., malgré un ratio P/E négatif de -32,28, a affiché un rendement significatif au cours de la semaine dernière avec un rendement total de 17,89 %. Cela correspond à l’un des conseils InvestingPro selon lequel la direction a racheté des actions de manière agressive, contribuant peut-être à la récente hausse de la performance de l’action.

Un autre conseil InvestingPro à prendre en compte est que la croissance des revenus de la société a ralenti récemment, ce qui se reflète dans les données montrant une croissance trimestrielle des revenus de -0,34 % au troisième trimestre 2023.

Même si l’entreprise n’a pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prédisent qu’elle réalisera des bénéfices cette année. Il s’agit d’un signe prometteur pour les investisseurs potentiels, d’autant plus que le ratio P/E ajusté de la société pour le troisième trimestre 2023 est de 7,14, plus favorable.

