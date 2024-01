PENN Entertainment annonce une transition interactive de leadership prévue pour avril 2024

Les dirigeants fondateurs de theScore se retirent de PENN Interactive suite au déploiement réussi d’ESPN BET et de theScore Bet, ainsi qu’à la migration technologique interne

WYOMISSING, Pennsylvanie, 31 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–PENN Entertainment, Inc. (« PENN » ou la « Société ») (NASDAQ : PENN) a annoncé aujourd’hui que la famille fondatrice derrière theScore – John Levy, Benjie Levy, Aubrey Levy et Noah Levy – quittera son poste. leurs rôles chez PENN Interactive, avec le départ de John à la mi-février et le départ de Benjie, Aubrey et Noah en avril 2024. Parallèlement à cette transition de direction prévue, la société est dans les dernières étapes de sa recherche d’un nouveau responsable de l’interactivité.

“Ce plan de transition arrive à un point d’inflexion naturel, avec la migration vers notre plateforme technologique exclusive terminée, les activités médias et paris de theScore produisant des résultats records et ESPN BET prenant un bon départ”, a déclaré Jay Snowden, PDG et président de PENN Entertainment. . « Les Levy sont une famille d’entrepreneurs à succès et sont de véritables pionniers dans l’industrie des médias sportifs et des jeux vidéo. Je suis très fier de ce que nous avons pu accomplir avec eux, y compris le développement d’un groupe extrêmement compétent et talentueux chez PENN Interactive. “Avec cette équipe expérimentée et la meilleure de sa catégorie, fermement en place, nous sommes bien préparés pour que cette transition se fasse en douceur et pour continuer à développer notre position de leader dans les jeux en ligne et les médias sportifs”, a déclaré M. Snowden.

Benjie Levy, responsable de PENN Interactive et président et chef de l’exploitation de theScore, a commenté : « Travailler chez PENN a été extrêmement gratifiant et nous souhaitons remercier Jay, Todd George et toute l’équipe de PENN pour leur partenariat et leur soutien alors que nous amenions ces deux organisations ensemble pour mettre en œuvre notre stratégie de médias et de paris intégrée de manière unique. Notre concentration sur la création de technologies et de produits de pointe dans l’industrie a été juste derrière nos efforts pour constituer une équipe de classe mondiale et favoriser un lieu de travail spécial. Nous ne pourrions être plus fiers de cette équipe et ce que nous avons accompli ensemble, et nous avons hâte de les voir continuer à bâtir sur les fondations fructueuses que nous avons établies chez theScore. »

PENN a acquis Score Media and Gaming Inc. (« theScore ») en octobre 2021 et a intégré theScore à son unité PENN Interactive sous la direction de Benjie Levy en tant que responsable de l’interactivité, John Levy assumant le rôle de président exécutif de theScore. L’équipe interactive intégrée a permis à PENN de devenir un leader du jeu en ligne en Amérique du Nord, notamment en lançant et en maintenant une position de leader en Ontario avec theScore Bet, en complétant avec succès la migration vers une pile technologique exclusive et de pointe et, plus récemment, en exécutant le projet très attendu. et le lancement réussi d’ESPN BET.

« Le succès durable de theScore est dû à l’équipe passionnée et engagée qui a aidé à lancer, développer et innover nos produits pour offrir la meilleure expérience possible aux fans », a déclaré John Levy, président exécutif de theScore. « Offrir aux fans une expérience de médias et de paris parfaitement intégrée est au cœur de notre mission depuis le premier jour. Cette stratégie a conduit au succès de theScore et theScore Bet en Ontario et d’ESPN BET aux États-Unis et continuera de différencier cette entreprise de jeux en ligne. aller de l’avant.”

