Penn Badgley de ‘You’ enseigne à ‘Joe Goldberg’ de ne pas assassiner des gens dans une bobine Instagram hilarante

La saison 4 de “You” avec Penn Badgley est tombée sur Netflix et il est prudent de dire – pas de spoiler ici – Joe Goldberg n’a certainement pas changé ses habitudes. Bien que Penn ait dit plus tôt que cette saison serait différente des précédentes, la séquence meurtrière de Joe n’est allée nulle part. L’acteur s’est prononcé à plusieurs reprises contre les gens “assoifés” de Joe, ajoutant que même s’il (Joe) trouvait l’amour, cela ne changerait rien, car c’est un “putain de meurtrier”.

Dans une bobine Instagram, voici Penn Badgley essayant d’entraîner Joe Goldberg à ne pas tuer les gens. Ça n’a pas marché pour eux. C’est comme la seule fois où Phoebe de ‘Friends’ a essayé d’enseigner le français à Joey. Certaines causes sont simplement vouées à l’échec dès le départ. Malgré tous les efforts de Penn, Joe termine la session en étant toujours convaincu qu'”elle” (qui qu’elle soit, selon la saison) “l’a amené sur elle-même”.

C’est Joe Goldberg pour vous. Il pense qu’il est meilleur que les autres, il a une terrible envie de “sauver” les femmes mais ça se termine toujours par un meurtre et rien peut-être même d’un peu moins drastique. Mais ce n’est pas la faute de Joe, n’est-ce pas ?

Spoilers à venir

Dans la saison 4, Joe a pris l’identité d’un professeur Jonathan Moore et comme d’habitude, une série de meurtres jaillit de son réseau de tromperies. Cette fois-ci, Joe est obsédé par une femme appelée Kate et s’insère dans son cercle d’amis très riches. Son obsession pour Marienne de la saison 3 avait à peine diminué lorsque Kate se présente. Cependant, ce ne sont pas seulement les femmes qui obsèdent Joe cette saison. Il y a aussi un tueur en liberté – surnommé le tueur “Eat the Rich” – et ce n’est pas Joe lui-même. Tous les deux obtiennent leur juste part de meurtres et il reste à voir lequel des deux en sortira- eumm- victorieux ?

Les cinq premiers épisodes de “You” sont désormais disponibles en streaming sur Netflix. Si vous les avez déjà regardés en rafale, rejoignez-nous en attendant les derniers épisodes qui devraient sortir le 9 mars.

