Penix, Whittingham et Elliss mènent nos récompenses de mi-saison Pac-12

La dernière saison du football Pac-12 telle que nous la connaissons est également la saison la plus convaincante du football Pac-12 depuis des lustres. A sept semaines d’arrêt et sept semaines restantes, la Hotline passe en revue le meilleur et le pire du premier semestre…

Scénario principal I : Succès stellaire

La conférence a abordé l’année 2023 avec de grandes attentes et y a répondu facilement. Il possède un bilan de 29-6 en jeu hors conférence et un bilan de victoires contre des adversaires de Power Five. Il compte six équipes dans le top 25 actuel de l’AP – à un moment donné, il y en avait huit – et deux dans le top 10. Il revendique trois favoris pour le trophée Heisman et cinq prétendants aux éliminatoires du football universitaire (c’est-à-dire des équipes avec moins de deux défaites). En d’autres termes : après tant de saisons médiocres, la Pac-12 est la meilleure ligue du pays.

Scénario principal II : jeu QB

Ce qui pourrait être la formation de quarts-arrières la plus talentueuse de l’histoire de la conférence a excellé sous les projecteurs nationaux. Michael Penix Jr. de Washington est le favori des paris pour le Heisman, avec Caleb Williams de l’USC et Bo Nix de l’Oregon également au premier rang. La conférence compte sept des 30 meilleurs quarterbacks du pays en termes d’efficacité, avec Shedeur Sanders du Colorado, Cam Ward de l’État de Washington, Noah Fifita de l’Arizona et DJ Uiagalelei de l’État de l’Oregon rejoignant les trois stars susmentionnées.

Scénario principal III : l’essor du Colorado

Les Buffaloes et leur entraîneur de première année, Deion Sanders, ont dominé l’univers du football universitaire en septembre, générant d’énormes audiences télévisées et attirant de nouveaux fans vers ce sport. Sanders est apparu dans « 60 Minutes » et a été usurpé dans « Saturday Night Live » – ceci, malgré une équipe médiocre qui pourrait ne pas devenir éligible au bowl. Nous désignons la victoire d’ouverture de la saison contre TCU comme l’étincelle de l’engouement pour Sanders. Si ce match n’était pas au programme, ou si le personnel d’entraîneurs de CU ne faisait pas un travail magistral en préparant les Buffs, les projecteurs sur CU n’auraient pas été aussi brillants.

Scénario principal IV : Chaos juridique

Alors qu’une saison captivante se déroule sur le terrain, une lutte intestine se déroule dans la salle d’audience. L’État de Washington et l’État de l’Oregon, les seules écoles à ne pas s’être engagées dans une autre conférence la saison prochaine, ont intenté une action en justice contre le Pac-12 pour le contrôle du conseil d’administration. Le « Pac-2 » et le « Pac-10 » ont ensuite convenu d’entrer en médiation et de tenir une audience d’injonction préliminaire prévue pour le 14 novembre.

Meilleur joueur offensif : le quart de Washington Michael Penix Jr.

Penix a repris là où il s’était arrêté la saison dernière avec de gros chiffres, une superbe efficacité et la capacité de lancer le ballon avec précision n’importe où sur le terrain. Il mène le pays pour les verges par la passe (383,5 par match) – personne d’autre n’est même proche – et est deuxième pour les verges par tentative et troisième pour l’évaluation des passeurs. Oh, et nous devrions mentionner : il est le grand favori pour le Trophée Heisman, selon les dernières cotes de BetMGM.

Meilleur joueur défensif : Utah DE Jonah Elliss

Elliss ne figurait pas sur notre carte de bingo au début de la saison, mais son impact a été capital. Le fils de l’ancien All-American de l’Utah Luther Elliss est deuxième au pays pour les sacs (neuf) et les plaqués pour perte (13). Sa pression incessante a permis à une défense de soutenir les doubles champions en titre de la conférence pendant que leur attaque progresse.

Meilleur entraîneur : Kyle Whittingham de l’Utah

Cette sélection sera mal accueillie dans certains coins, mais elle est basée sur nos attentes : The Hotline a choisi Washington pour remporter la conférence en janvier, donc la performance de l’UW jusqu’à présent est conforme aux attentes. Cependant, nous n’aurions jamais prédit que les Utes auraient une fiche de 5-1 avec quatre victoires contre les adversaires de Power Five – la Floride a une fiche de 5-2, soit dit en passant – sans les services du quart-arrière blessé Cam Rising. L’Utah manque également d’un grand nombre de meneurs de jeu offensifs clés, dont l’ailier rapproché Brant Kuithe, et a généralement été frappé par des blessures. Et pourtant, l’équipe de Whittingham est en plein milieu de la course.

Meilleur coordinateur offensif : Ryan Grubb de Washington

Bien sûr, l’entraîneur Kalen DeBoer a une contribution immense, mais Grubb appelle les jeux pour une attaque d’une moyenne de 44,3 points et 544 verges par match. Nous continuons d’être étonnés par la fréquence avec laquelle les receveurs Husky sont largement ouverts sur le terrain, un témoignage du stratagème et de la capacité de Grubb à anticiper les tactiques utilisées par les entraîneurs adverses. Mention honorable: Will Stein, coordinateur de première année de l’Oregon, dont le travail avec Nix s’est déroulé sans heurts.

Meilleur coordinateur défensif : Johnny Nansen de l’Arizona

Aucune unité des deux côtés de la mêlée ne s’est améliorée autant que la défense de l’Arizona, surtout compte tenu du niveau de compétition. L’unité de Nansen, un mélange de rapatriés et de transferts, était n°126 au pays la saison dernière en verges par jeu allouées ; cette saison, c’est la 57ème. Les Wildcats ont arrêté la WSU à Pullman, ont limité Washington à 31 points, ont déconcerté le jeu aérien de l’USC et ont limité l’État du Mississippi à 24 points en temps réglementaire malgré cinq revirements de l’offensive de l’Arizona. Mention honorable: Morgan Scalley de l’Utah et D’Anton Lynn de l’UCLA.

Entraîneur en première position : Jim Michalczik de l’Oregon State

Le vétéran du Pac-12 supervise la ligne offensive de l’Oregon State et coordonne le jeu de course de première classe des Beavers. Tout le monde sait ce qui s’en vient, mais OSU totalise toujours en moyenne 195 verges au sol par match et 5,5 verges par course malgré l’absence de recrues de premier ordre et d’espoirs d’élite de la NFL. L’embauche intelligente de Jonathan Smith en décembre 2017 ne semble plus judicieuse que six ans plus tard. Michalczik entraîne le poste le plus important (à part celui du quart-arrière) mieux que quiconque dans la conférence, année après année.

Meilleur match : Washington 36, Oregon 33

Considéré comme le match de l’année, la collision du 14 octobre entre les 10 meilleures équipes a facilement franchi la barre alors que les rivaux acharnés ont produit un duel captivant de trois heures qui s’est décidé dans les dernières secondes. En plus d’être bien joué (pénalités et revirements minimes), il présentait une défense solide des deux côtés. À notre avis, la confrontation n’aurait pas été aussi convaincante si les deux équipes avaient marqué dans les années 40. (Le fait que 36 points aient suffi dans une confrontation d’attaques de grande puissance est la preuve du niveau de jeu extraordinaire.) Mention honorable: Victoire 43-41 de l’USC sur l’Arizona en triple prolongation.

Meilleur retour : Stanford

Le Cardinal traînait le Colorado 29-0 à la mi-temps la semaine dernière à Boulder et semblait se diriger vers sa troisième défaite en quatre matchs de conférence. Mais la seconde mi-temps de Stanford était comme peu de choses que nous avons vues auparavant, où que ce soit. Le Cardinal a marqué sur chaque possession, a égalisé lors du dernier jeu réglementaire et a gagné 46-43 en double prolongation pour assurer le quatrième plus grand retour de l’histoire du Pac-12.

Meilleure semaine : Semaine 1

Les 12 équipes ont été victorieuses lors du premier week-end complet de la saison régulière, marquant seulement la troisième semaine sans défaite pour la conférence depuis 1980 (avec un minimum de quatre matchs joués), selon STATS. De plus, le Pac-12 a enregistré un remarquable 8-1 contre l’écart des matchs FBS lors de la semaine d’ouverture. Si ce n’est pas le signe d’un poids lourd, nous ne savons pas ce que c’est

Pire jour : 27 septembre

Quelques jours avant l’ouverture de la saison, l’État de l’Arizona a annoncé qu’il s’était auto-imposé une interdiction de bowling pour les violations de recrutement de la NCAA commises pendant le mandat de l’ancien entraîneur Herm Edwards. L’entraîneur de première année Kenny Dillingham a été visiblement secoué quelques heures plus tard lorsqu’il s’est adressé aux journalistes, mais il a géré la situation du mieux possible. Comme nous l’avions écrit à l’époque, cette décision constituait « un échec administratif épique ».

Meilleur choix : Dan Lanning de l’Oregon

Le faux botté de dégagement de Lanning dans la première moitié du match contre le Colorado a été un coup de génie qui a enterré les Buffaloes.

Pire appel : Dan Lanning de l’Oregon

Ses décisions d’éviter les paniers dans la zone rouge samedi au Husky Stadium étaient erronées, pas flagrantes. Mais refuser de botter en quatrième et troisième position près du milieu de terrain avec deux minutes à jouer, une avance de quatre points, une défense solide et un quart-arrière boiteux sur la ligne de mêlée (Penix) ? Cela est considéré comme flagrant.

Meilleurs T-shirts : État de Washington

Lors de la victoire de la semaine 2 contre le Wisconsin, leur premier match à domicile depuis la mort de Mike Leach, les Cougars a honoré son ancien entraîneur de nombreuses manières, y compris des T-shirts comportant des épées de pirates et le logo WSU.

Meilleure citation I : Lincoln Riley de l’USC

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le jeu bâclé de l’USC (10 pénalités) lors de la victoire plus serrée que prévu à Arizona State, Riley a choisi la voie notée R : « Sh**** coaching. » Nous applaudissons à l’honnêteté et ne pouvons que présumer que de nombreux fans de l’USC ont partagé ce sentiment ces dernières semaines.

Meilleur QB de première année : Dante Moore de l’UCLA

Oui, Moore a eu du mal, surtout sur la route, mais son talent dans les bras est hors du commun. Le repêchage de la NFL 2026 vous attend.

Meilleur QB suppléant : Noah Fifita de l’Arizona

L’étudiant de première année a été fabuleux depuis qu’il a remplacé le partant blessé Jayden de Laura. En fait, Fifita a été si bon que nous nous attendons à ce qu’il conserve son poste une fois que de Laura sera à 100 pour cent.

Joueur le plus sous-estimé : Cal TB Jaydn Ott

Il est le seul arrière du Pac-12 – et l’un des six dans l’ensemble du Power Five – qui parcourt en moyenne au moins 100 verges par match au sol. Imaginez à quel point Ott serait bon si les défenses devaient s’inquiéter du jeu de passes de Cal.

Meilleure région : Nord-Ouest du Pacifique

La conférence est incontestablement très lourde. Washington, l’Oregon et l’État de l’Oregon ont été classés toute la saison, tandis que WSU est entré et sorti du top 25 de l’AP. Au total, le quatuor a une fiche de 21-4 au total et de 9-4 en conférence. Finaliste : Les écoles de montagne. Enfin, à cause de la Bay Area : les écoles californiennes.

Pire attaque sur le terrain : Colorado

Nous comprenons toute l’excitation à Boulder, mais les Buffaloes étaient favoris avec 23 points contre l’État du Colorado, un adversaire du Groupe des Cinq qui a perdu son premier match de la saison 50-24 (contre l’État de Washington). Les fans de CU ont naturellement une barre basse pour réussir.

La plus grande surprise : l’arbitrage

Le Pac-12 a perdu plusieurs arbitres au profit du Big Ten et a ajouté un huitième équipage à son alignement, et les résultats ont été… bons. La Hotline surveille une grande partie, voire la totalité, de chaque match, et nous avons été assez impressionnés par l’état des arbitres. Oui, il y a eu des appels horribles, mais des appels horribles se produisent chaque semaine à chaque conférence. Le Pac-12 a jusqu’à présent évité les calamités qu’il a connues l’année dernière avec une fréquence effroyable. Là encore, il reste six semaines de jeu en saison régulière, ce qui laisse suffisamment de temps aux officiels pour répondre aux attentes.

