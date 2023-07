Péniche de migrants : qu’adviendra-t-il des demandeurs d’asile lorsqu’ils arriveront au Royaume-Uni ?

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le projet de loi sur la migration illégale devrait entrer en vigueur après que le Premier ministre Rishi Sunak a adopté des plans pour lutter contre la crise des petits bateaux.

Le frontbench conservateur a vu d’autres changements demandés par les Lords au projet de loi sur les petits bateaux, y compris les protections contre l’esclavage moderne et les limites de détention des enfants.

Lors d’un débat à la Chambre des lords, les dernières modifications proposées ont été rejetées et le projet de loi doit maintenant recevoir la sanction royale.

Voici tout ce que vous devez savoir

Quels sont les principaux points du projet de loi?

Le projet de loi a été présenté pour la première fois en mars 2023 au parlement, dans le but d’empêcher les gens de traverser la Manche en petits bateaux.

Selon le Conseil des réfugiés, cela signifie que toute personne arrivant irrégulièrement au Royaume-Uni verra sa demande d’asile jugée « irrecevable » – le ministère de l’Intérieur n’examinera même pas la demande de quelqu’un.

Les réfugiés arrivant illégalement au Royaume-Uni peuvent être détenus ou expulsés par bateau ou envoyés au Rwanda ou dans un autre pays tiers.

Le plan rwandais a été jugé « illégal » par la Cour d’appel le mois dernier.

La décision a déclaré: «À la majorité, cette cour autorise l’appel sur la question de savoir si le Rwanda est un pays tiers sûr. Elle rejette à l’unanimité les autres motifs.

Le projet de loi vise également à empêcher «les personnes qui viennent au Royaume-Uni par des voyages illégaux et dangereux d’utiliser à mauvais escient les garanties de l’esclavage moderne pour bloquer leur expulsion».

Quels étaient les changements proposés ?

Les modifications proposées comprennent :

Éloigner les enfants non accompagnés dans le cadre du projet de loi.

Maintien des délais de détention des enfants et des femmes enceintes.

Permettre à toute personne non expulsée dans les six mois de réintégrer le système d’asile et de faire entendre sa demande.

Veiller à ce que les autorités locales maintiennent la prise en charge des enfants non accompagnés et à ce que les enfants soient protégés pendant le processus d’évaluation de l’âge.

Veiller à ce que les personnes LGBT+ ne soient pas renvoyées vers des pays où elles risquent d’être persécutées et à ce que les victimes de la traite ne soient pas incluses dans le champ d’application du projet de loi.

Combien de personnes demandent l’asile au Royaume-Uni ?

Entre le 1er janvier et le 31 mars de cette année, 3 793 personnes ont été détectées arrivant sur de petits bateaux, soit environ 70 % de moins que le nombre d’arrivées du trimestre précédent.

En 2022, entre le 1er octobre et le 31 décembre, il y a eu 12 726 arrivées, selon le site Internet du gouvernement.

L’arriéré restait cependant élevé en mars 2023, avec 138 052 affaires (demandeurs principaux uniquement) en attente d’une première décision.

Où sont basées les péniches ?

Le mois dernier, deux nouvelles barges ont été achetées pour héberger jusqu’à 1 000 migrants dans l’espoir de résoudre la crise des petits bateaux.

À l’époque, M. Sunak avait déclaré que les barges « allègeraient la pression sur les communautés locales ».

Les barges devraient être amarrées à Teesport, près de Middlesbrough et sur des quais près de Liverpool.

Lundi 17 juillet, le Bibby Stockholm, qui sera la première barge de migrants du Royaume-Uni, a quitté le port de Falmouth à Cornwall et a été aperçu le long de la côte sud de l’Angleterre.

Le navire, sécurisé dans le cadre des plans de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman visant à réduire le coût de l’hébergement des demandeurs d’asile, sera un foyer temporaire pouvant accueillir jusqu’à 500 demandeurs d’asile adultes célibataires.

L’arrivée du bateau mardi a conduit à de nouvelles manifestations dans le Dorset, car les habitants de Portland craignent que la communauté locale n’ait pas été consultée et craignent que cela n’affecte les services locaux, tels que les soins de santé.

Les manifestants se sont déjà rassemblés près du port de Portland la semaine dernière (Getty Images)

La péniche compte 222 chambres au total et abrite jusqu’à 506 personnes. Il était auparavant utilisé pour héberger des sans-abri et des demandeurs d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas.

Sur le site Web du navire, il a été indiqué que les installations comprennent une salle de sport, un bar, un restaurant et une salle de jeux.

Downing Street a défendu l’utilisation de barges pour héberger les migrants et a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une alternative moins chère aux hôtels.

Les premiers demandeurs d’asile devraient monter à bord du Bibby Stockholm plus tard ce mois-ci.

Quelles sont les organisations impliquées dans l’hébergement et l’accompagnement ?

Le bureau à domicile : Elle est responsable de l’hébergement et de l’aide financière des demandeurs d’asile.

Aide aux migrants : Le fournisseur de conseils, de signalement des problèmes et d’éligibilité (AIRE) désigné par le ministère de l’Intérieur.

L’hébergeur : Le ministère de l’Intérieur fait appel à des entreprises privées pour fournir des logements aux personnes. Lors du déménagement, les familles se verront attribuer un responsable du logement.

Autorités locales: Aussi connus sous le nom de conseils, qui font partie du gouvernement qui fournit des services et des installations publics dans une zone locale.

Quelles autres possibilités d’hébergement les demandeurs d’asile ont-ils ?

Selon la base de données d’information sur l’asile (AIDA), il existe des centres d’accueil appelés Hébergement initial centres qui accueillent environ 200 personnes – moins à Glasgow et en Irlande du Nord.

Ce type d’hébergement est accordé à tout demandeur d’asile qui demande une aide et qui n’est pas immédiatement détenu.

Si une place n’est pas trouvée, les demandeurs d’asile sont alors envoyés dans un foyer provisoire à Croydon en attendant qu’un logement soit trouvé.

L’hébergement des demandeurs d’asile est géré par des sociétés privées sous contrat avec le Home Office.

UN logement de dispersion est un hébergement temporaire de longue durée géré par des sociétés privées.

« Vous pourrez normalement rester dans un logement de dispersion jusqu’à ce que votre demande d’asile ait été pleinement tranchée. Il n’est pas toujours possible de rester dans la même propriété », a déclaré le site Web du gouvernement.