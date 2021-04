La compagne de longue date du PRINCE Philip, Penelope ‘Penny’ Knatchbull, sera l’un des 30 invités aux funérailles du duc samedi.

Le palais de Buckingham a déclaré que la reine devait prendre des décisions «très difficiles» lors de la réduction de la liste des participants à la congrégation.

La comtesse de 67 ans – Penelope « Penny » Knatchbull, anciennement connue sous le nom de Lady Romsey et plus tard Lady Brabourne – rejoindra le monarque pour le service dans la chapelle St George.

Trois parents allemands – dont les ancêtres se sont vus refuser une place au mariage de la princesse Elizabeth et Philip en raison de sentiments anti-allemands après la seconde guerre – ont été inclus.

Ce sont Bernhard, prince héréditaire de Bade; Le prince Donatus, landgrave de Hesse; et le prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg.

La comtesse Mountbatten est l’épouse du comte Mountbatten, Norton Knatchbull – le petit-fils de l’oncle bien-aimé de Philip, le 1er comte Mountbatten, assassiné par l’IRA en 1979.

Philip a commencé à enseigner à Penny le sport équestre casse-cou de la conduite en calèche en 1994 et ils sont restés de bons amis pour le reste de sa vie.

Ils étaient souvent photographiés ensemble au Royal Windsor Horse Show, conduisant parfois des mini-motos autour du parcours de conduite en calèche.

Penelope, la comtesse Mountbatten de Birmanie, était un visiteur régulier de la maison du duc Wood Farm à Sandringham après sa retraite.

Parmi les autres invités figurent les cousins ​​germains de la reine, la princesse Alexandra, le duc de Gloucester et le duc de Kent, qui ont loyalement soutenu le monarque et Philip en s’acquittant de fonctions royales au fil des décennies.

Mais absent de la liste des cousins ​​du monarque, le prince Michael de Kent, 78 ans, n’est pas un royal en activité.

Il n’y avait pas non plus de place pour les époux des cousins ​​de la reine – la duchesse de Gloucester et la duchesse de Kent, ni la femme souvent controversée du prince Michael, la princesse Michael de Kent.

Les enfants de la défunte sœur de la reine, la princesse Margaret – le comte de Snowdon et Lady Sarah Chatto et son mari David Chatto étaient également invités.

La reine est particulièrement proche de Lady Sarah.

Les invités comprennent également le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, la princesse royale et son mari, le vice-amiral Timothy Laurence.

Le duc d’York, le comte et la comtesse de Wessex, le duc et la duchesse de Cambridge seront également présents.

Le prince Harry rendra hommage à son grand-père, aux côtés des princesses Béatrice et Eugénie et de leurs époux, Peter Phillips et Zara et Mike Tindall.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: «Au fond, il s’agit toujours d’un événement familial.

« Nous suivons les directives de Covid. Il y avait une limite quant aux personnes qui pouvaient être invitées et Sa Majesté voulait s’assurer que toutes les branches de la famille du duc étaient là, et devait prendre des décisions très difficiles sur qui serait là.

« Pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas être là, je suis sûr qu’ils prendront leurs propres arrangements privés sur la façon dont ils commémoreront le duc, et en fait célébrer le duc. »

La duchesse de Sussex, enceinte de son deuxième enfant, qui a été informée par les médecins de ne pas prendre l’avion, et les 10 arrière-petits-enfants du duc, tous considérés comme trop jeunes pour y assister, sont également absents de la liste.

