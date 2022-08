Penelope Disick relooke la peinture faciale de Reign ‘Minions’: vidéo – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Deux de de Kourtney Kardashian les enfants s’amusaient scandaleusement sur TikTok en faisant Sbires-maquillage inspiré sur l’application de partage de vidéos le 2 août. Dans la vidéo, Règne Disick7 ans, est vu obtenir son Sbires maquillage fait par sa grande soeur Pénélope, 10 ans, alors qu’il arbore une chemise jaune et un short bleu. Pour compléter le TikTok, ils ont également utilisé le Sbires audio pour ajouter à tout le plaisir qu’ils avaient sur le compte de leur mère.

@pandkourt Fête des Minions ♬ Minion_lovers – Matthieu 🎸

Penelope s’est assurée que le maquillage de son frère était parfait en ajoutant du fard à paupières blanc et même en peignant sur des lunettes noires avec un eye-liner. Bien sûr, le maquillage qu’elle utilisait était celui de sa tante celui de Kylie Jenner Kyle Cosmetics, pour s’assurer que les meilleurs produits ont été utilisés sur Reign. La vidéo était sous-titrée “Minion party”.

Les enfants de Kourt sont vus partout sur le compte TikTok, faisant souvent le contenu le plus mignon avec leur maman super célèbre. Le 16 juillet, Penelope a créé un TikTok qui la montrait en train de laver le Range Rover de sa mère avec son cousin, Nord Ouest, 9 ans et un ami. Il y a même des vidéos de Kourtney sur l’application dansant avec ses enfants sur les tendances célèbres de TikTok.

Reign et Penelope ne sont que deux des enfants de Kourtney. Elle partage également maçon disick12 ans, avec son ex-petit ami Scott Disick39. Sur la série télé-réalité Hulu, Les KardashianKourtney, 43 ans, a déclaré qu’elle essayait de faire grandir sa famille avec son nouveau mari Travis Barker46. Ils ont même été vus en train de récupérer des ovules dans un épisode de la série.

Kourtney et Travis se sont récemment mariés le 15 mai. Ils se sont d’abord enfuis secrètement, et plus tard, les deux ont eu un mariage somptueux à Portofino, en Italie. Bien qu’elle ait trois enfants avec son ex Scott, c’est le premier mariage de Kourtney. Travis, d’autre part, a été marié deux fois avant ses noces avec la personnalité de la télévision. Il était marié à Shanna Moakler de 2004 à 2008, et à Mélissa Kennedy de 2001 à 2002.

Il n’y a pas encore de nouvelles sur le front des bébés pour les jeunes mariés, mais s’ils accueillent un enfant ensemble, cela signifiera une grande famille recomposée, puisque Travis a lui-même trois enfants avec son ex, Shanna.