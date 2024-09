Penelope Cruz et Javier Bardem ont volé la vedette au Festival du film de San Sebastián

Penelope Cruz et Javier Bardem sont apparus au Festival du Film de San Sebastián vendredi soir.

Le Ciel Vanille actrice et Le bon patron Les acteurs, mariés depuis 2010, ont volé la vedette en se tenant la main et en foulant le tapis rouge du Théâtre Kursaal lors du gala d’ouverture.

Dans une robe blanche transparente agrémentée d’un nœud noir à l’encolure, l’actrice oscarisée incarnait l’essence d’une star de cinéma glamour tandis que son partenaire, également lauréat d’un Oscar, portait un smoking noir et blanc intemporel.





Lors du gala espagnol, Bardem est devenu visiblement ému alors qu’il faisait l’éloge de sa femme tout en acceptant le Donostia Lifetime Achievement Award.

Selon Hollywood Reporterà ce propos, il a déclaré : « À une femme que j’aime et avec qui j’ai partagé une vie, je veux remercier et exprimer ma profonde gratitude pour l’être humain que vous êtes et la façon dont vous pouvez être responsable de la vie, la vie de vos enfants, la vie de votre famille, votre mère, vos amis, la vie des autres, les nombreuses personnes que vous ne connaissez pas pour lesquelles vous souffrez et dont vous prenez soin et sans aucun doute la vie de ce monsieur qui est ici, qui vous aime et vous en remercie beaucoup. »

De plus, Bardem a rapidement exprimé sa gratitude envers leurs deux enfants, Leo et Luna, tandis que Cruz lui souriait tandis qu’il lui envoyait des baisers enjoués vers son siège, selon le média.

De plus, en janvier, Penelope a parlé de leur mariage dans une interview franche avec Elle.

Selon Courrier quotidienElle a révélé comment Javier amusait sa famille avec ses imitations amusantes, en disant : « Il chante et c’est un excellent danseur. Et il fait cette incroyable imitation de Mick Jagger. Il imite Al Pacino et De Niro en train de se parler. C’est incroyable. »