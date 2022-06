Penélope Cruz, Antonio Banderas et leur « compétition officielle »

Que les stars internationales Penélope Cruz et Antonio Banderas n’aient jamais passé plus de deux minutes ensemble sur grand écran est une vérité surprenante. Ils ont fait une brève apparition ensemble dans « Je suis tellement excité » de Pedro Almodóvar (2013), et bien qu’ils figurent tous les deux dans le film « Pain and Glory » de ce réalisateur en 2019, leurs personnages ont habité des périodes différentes et n’ont donc partagé aucune scène. Cela a changé avec « Compétition officielle », maintenant dans les salles, une satire mordante sur l’industrie cinématographique et le processus créatif des réalisateurs argentins Gastón Duprat et Mariano Cohn.

Cruz, 48 ans, joue l’auteur excentrique et aux cheveux bouclés Lola Cuevas, tandis que Banderas, 61 ans, est Félix Rivero, un acteur vide de sens et égocentrique face à Iván Torres (Oscar Martínez), apparemment modeste mais engagé. Alors que le trio répète pour le prochain film de Cuevas, chacune de leurs motivations sans scrupules et égoïstes remonte à la surface.

Ensemble via un appel vidéo depuis New York, où ils ont assisté à la première américaine du film au Festival de Tribeca, les acteurs espagnols ont discuté de leurs rôles contre-types et de leurs réflexions sur les récompenses. Ce sont des extraits édités de la conversation.