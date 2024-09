Penelope Cruz, 50 ans, entoure Johnny Depp, 61 ans, de son bras alors qu’ils profitent d’une réunion de Blow 23 ans après la sortie du drame sur la cocaïne

Penelope Cruz a partagé une photo réconfortante dans ses Insta Stories mardi.

L’actrice espagnole de 50 ans avait son bras autour de la star de cinéma hollywoodienne de 61 ans Johnny Depp.

Ils participaient tous deux au 72e Festival international du film de Saint-Sébastien en Espagne.

Cela fait 23 ans qu’ils ont joué un couple marié instable dans leur film de 2001 Drame sur la cocaïne Blow du réalisateur Ted Demme.

Depp a joué un vrai criminel George Jung, qui est devenu à lui seul le premier importateur mondial de cocaïne du cartel colombien de Medellin dans les années 1970.

Cruz incarne sa volcanique épouse cubaine Mirtha Jung.

Le film est devenu un classique instantané.

Ce film courageux est basé sur un livre.

David McKenna et Nick Cassavetes ont adapté le livre de Bruce Porter de 1993, Blow: How a Small Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel and Lost It All.

Le film est basé sur les histoires vraies du trafiquant de drogue américain Jung et de ses relations, notamment avec les rois de la drogue Pablo Escobar et Carlos Lehder Rivas (interprété dans le film sous le nom de Diego Delgado) et le cartel de Medellín.

Franka Potente jouait également dans le film le rôle de Barbara « Barbie » Buckley.

Et une très jeune Emma Roberts jouait Kristina Sunshine Jung, la fille des personnages de Cruz et Depp. Jaime King jouait la version plus âgée de Kristina.

Pénélope a été vue à la cérémonie d’ouverture du festival ; son mari Javier Bardem a été honoré.

Depp était présent au festival pour promouvoir son film Modi, Trois jours sur les ailes de la folie.

Modì – Trois jours sur l’aile de la folie est un film dramatique biographique de 2024 basé sur la vie de l’artiste italien Amedeo Modigliani.

Le film est réalisé par Depp à partir d’un scénario de Jerzy et Mary Kromolowski, basé sur la pièce Modigliani de Dennis McIntyre.

En mars, Cruz a déclaré qu’elle était plus heureuse maintenant, mais qu’elle regrettait toujours les « pitreries » de sa jeunesse.

Depp, à droite, était au festival pour promouvoir son film Modi, Three Days on the Wings of Madness

Cruz et Depp assistent à la première de Blow Hollywood en 2001 au Mann’s Chinese Theatre à Hollywood

L’actrice a admis qu’elle préférait la relation qu’elle entretient avec elle-même aujourd’hui à celle qu’elle avait avec les décennies passées.

En réfléchissant à la façon dont l’expérience vous donne une « tranquillité d’esprit », elle a déclaré à Elle Espagne : « Si vous me demandez quelle était ma relation avec moi-même maintenant et celle que j’avais dans ma vingtaine ou ma trentaine, je préfère honnêtement celle d’aujourd’hui.

« À cause de ce que je ressens, et peut-être qu’il y a eu d’autres moments où je ne l’aurais pas dit. »

Elle a ajouté : « Je profite de chaque décennie, de chaque instant, et je ne pense jamais que « j’étais meilleure avant ». »

Si la star de Ferrari est heureuse de la façon dont elle a grandi et évolué, elle regrette le « genre d’inconscience » qui accompagnait sa jeunesse. Elle a déclaré : « Parfois, j’aimerais faire plus de pitreries et revenir davantage à ce genre d’inconscience. »

Cruz et son mari Javier Bardem lors de la séance photo pour l’ouverture du 72e Festival du Film de Saint-Sébastien le 20 septembre à Saint-Sébastien, en Espagne

Elle a noté que même si certains aspects de la vie « n’ont pas été faciles », elle considère les difficultés comme des leçons. Elle a expliqué : « Tout ce que j’ai appris jusqu’à présent ou toutes les montagnes que j’ai dû gravir – dont certaines n’ont pas été faciles, et je ne parle pas de réussite ou de cette partie du travail – font partie de mon apprentissage quotidien. »

Penelope avait déjà admis que son collaborateur habituel, le réalisateur Pedro Almodóvar, 74 ans, l’avait toujours considérée comme une mère à l’écran.

Elle a déclaré au magazine Elle : « À mon âge, 80 % des personnages que j’incarne ont pour thème la maternité, le divorce, l’abandon ou des personnages qui ne voulaient pas avoir d’enfants ou qui ne pouvaient pas en avoir, ou qui ont perdu des enfants.

« J’ai joué les mères depuis que je suis toute petite. Pedro m’a toujours vue comme une mère.

« Nous nous connaissons depuis que j’ai 17 ans. Il me regardait parler à des inconnus juste pour voir leurs bébés.

« Il a toujours vu cet instinct fort et inévitable en moi, et je l’ai vu le voir. »